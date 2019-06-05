Здравствуй, стройка, новый Год

24 января в головной офис компании SDI Group на Кутузовском проспекте Москвы ворвались два десятка крепких мужчин, которые отключили систему видеонаблюдения и запретили всем находившимся в помещении использовать мобильники. Некоторые из визитеров были в черной униформе с эмблемами ЧОП «Витязь», известной тем, что она осуществляет охрану таких объектов, как, к примеру, рынки «Москва», «Садовод», «Фуд-сити», контролируемые Годом Нисановым и Зарахом Илиевым — завсегдатаями сотни богатейших россиян по версии журнала Forbes.

Вслед за группой силового сопровождения в офисе появился человек, похожий на Владислава Юсупова, двоюродного брата Года Нисанова, который представил менеджерам SDI Group Флеру Теплинскую, и якобы потребовал беспрекословно выполнять ее распоряжения и передал ей все изъятые флеш-накопители и электронные банковские ключи.

Несколькими днями ранее в столице и области точно так же с привлечением людей в форме с символикой ЧОП «Витязь» были взяты под контроль строительные площадки, на которых SDI Group возводила жилые комплексы. Речь идет о новостройках ЖК «ВернадSKY» на проспекте Вернадского, ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищинском районе, ЖК «Аккорд. Smart-квартал» в Одинцовском районе….

А силовым действиям предшествовали угрозы в адрес главы компании Ильгара Гаджиева, который, по его словам, был вынужден покинуть Россию, потому что воспринял их как вполне реальные.

Отметим, что упомянутый известный бизнесмен Год Нисанов — не совсем посторонний человек для SDI Group. Ильгар Гаджиев, с 1995 года занимающийся строительным бизнесом и реализовавший ряд крупных девелоперских проектов в Азербайджане, Казахстане, Турции и Узбекистане, пришел на российский строительный рынок в 2013 году. Его партнером стал Герман Захарьяев, зять Года Нисанова.

Пока Гаджиев разворачивал бизнес, стремясь закрепиться на российском рынке, серьезных проблем с бизнес-партнерами не было. Прибыль делили в том соотношении, в котором шли инвестиции в проекты. 70% — Гаджиеву, остальные доходы доставались структурам и физическим лицам, аффилированным с Годом Нисановым.

Камнем преткновения стал ЖК «ВернадSKY», когда SDI Group в Западном административном округе Москвы начала возводить уникальный 25-этажный жилой комплекс бизнес-класса с собственным торговым центром.

Генподрядчиком «ВернадSKY» выступила фирма Гаджиева, которая оформила все необходимые для строительства документы, запустила рекламу.

А вот земля под новостройкой была оформлена на ООО «Илион-Трейд». Эта компания уже известна читателям «Новой». В марте этого года, когда мы рассказывали о китайском «расчетном центре» с оборотом в десяток миллионов долларов в сутки, который функционировал на территории столичного рынка «Москва», мы писали, что управляет этим рынком именно ООО «Илион-Трейд». Установили мы тогда и учредителей этой фирмы, все они оказались связаны с многолетним партнером и другом Года Нисанова Зарахом Илиевым. К примеру, 26% уставного фонда оформлены на Бен Циона Илиева, 24-летнего сына Зараха Илиева. Остальные акции также принадлежат выходцам из Азербайджана, каждый из которых, в свою очередь, выступает учредителем еще нескольких компаний, так или иначе связанных с Годом Нисановым или Зарахом Илиевым.

Едва проект ЖК «ВернадSKY» стартовал, продажи пошли настолько хорошо, что собственники земли, на которой возводился ЖК, по всей видимости, задумались, а с какой радости кому-то должны достаться 70% прибыли с очень перспективного проекта?

Кроме того, как рассказал «Новой» юрист Дамир Баширов, официальный представитель Ильгара Гаджиева, партнеров не устроило, что в этом ЖК основной упор был сделан на жилье.

— Они решили, что там куда больше можно заработать на коммерческих площадях. И поэтому решили прекратить строить квартиры, сосредоточившись на возведении именно коммерческой недвижимости, — рассказал Баширов. — Ильгар Гаджиев с этим не согласился. Он настаивал, что необходимо выполнить обязательства, взятые перед дольщиками.

Тогда-то у Гаджиева и начались проблемы. А потом произошел захват и строительных площадок, и головного офиса. И первым объектом, куда нагрянули бойцы ЧОП «Витязь», была именно строительная площадка ЖК «ВернадSKY». Это произошло 21 января, за три дня до событий в головном офисе SDI Group на Кутузовском проспекте.

С площадки «ВернадSKY» выгнали строителей и сотрудников отдела продаж. Новые хозяева начали расторгать договоры долевого участия в строительстве и возвращать деньги дольщикам. Правда, вернули еще не всем…

Интересная деталь. Каждый раз, когда бойцы в форме ЧОП «Витязь» и помогавшие им спортивного телосложения парни без «опознавательных знаков» приезжали на объекты SDI Group, сотрудники компании успевали вызывать полицию. Но прибывшие сотрудники МВД неизменно занимали строну захватчиков. Что удивительно: каждый раз в разные дни на объекты приезжал один и тот же наряд полиции, что трудно объяснить простым совпадением.

— При этом сотрудники полиции уверяли, что ЧОП находится на объектах на законных основаниях, — пояснил юрист Дамир Баширов.

По всей видимости, сотрудники полиции прикрывались тем, что раз аффилированные с Годом Нисановым компании числятся в составе учредителей фирм, входящих в SDI Group, значит представители этих фирм имеют право находиться на объектах.

Однако если между партнерами есть какие-то разногласия, они должны урегулироваться цивилизованным способом, в судах, например.

А дальше в зоне риска оказались интересы не только инвестора, но и дольщиков. Со счетов компаний, входящих в SDI Group, начался вывод денег застройщиков под видом договоров займа.

Так, 28 марта со счета ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест», аккумулировавшего деньги дольщиков ЖК «Пироговская Ривьера», было выведено 200 миллионов рублей. Директор этой фирмы Никита Данильченко не имел права передавать их кому бы то ни было ни по должностным обязанностям, ни в соответствии с законодательством о долевом строительстве, которое прямо запрещает выдавать займы и ссуды с расчетного счета застройщика.

Со счета ООО «Аккорд Спецстрой» (застройщик ЖК «Аккорд. Smart-квартал») также было выведено 90 миллионов рублей денег дольщиков. И это притом что директор ООО «Аккорд Спецстрой» Валерий Ложечкин отказался подписывать платежные документы. Но проводки все равно были совершены. Предположительно, по мнению Баширова, путем подделки подписей легитимного директора фирмы. Напомним, что в день захвата головного офиса SDI Group там находилась Флера Теплинская, которая была представлена менеджерам компании как человек, чьи распоряжения необходимо выполнять неукоснительно.

Возможно, что это опять же случайное совпадение, но вывод денег дольщиков со счетов фирм, входящих в SDI Group, произошел вскоре после нашумевших на всю страну событий на рынках «Москва» и «Садовод», контролируемых Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели на этих рынках совместную операцию и перекрыли «расчетный центр», через который из России ежемесячно выводились сотни миллионов долларов.

Есть ли связь между этими событиями? Мы продолжим изучать ситуацию, а пока же предварительным итогом конфликта стала заморозка строительства на объектах группы.

Ильгар Гаджиев, вынужденный покинуть Россию из-за угроз физической расправы, дал «Новой» письменный комментарий:

«Мы направили обращения со всеми материалами и доказательствами преступных действий в отношении нас в ФСБ, Генпрокуратуру, администрацию президента России. Сейчас под угрозой не только успешный бизнес, дававший рабочие места большому количеству людей, исправно плативший налоги в бюджет России, но и более тысячи российских семей, которые ждут своих квартир. Сейчас стройка всех объектов парализована, никто не понимает, что будет дальше. Но мы очень рассчитываем на то, что справедливость восторжествует и что нам дадут спокойно работать».

Роман Седов —

специально для «Новой»

КОММЕНТАРИИ Анастасия, дольщик ЖК «Пироговская Ривьера»:

— Как мне известно, печальная история строительства нашего жилого комплекса началась с корпоративного спорта акционеров. Тогда же произошел захват отдела продаж, меня не было в городе, но подруга, проживающая в ЖК, стала свидетелем этой ситуации. С тех пор строительство остановлено, хотя еще полгода назад не было никаких проблем и все шло по плану. А теперь и в готовых домах дольщики не могут оформить в собственность квартиры. Я слышала и о том, что со счетов застройщика выводятся средства, которые мы вносили за наши квартиры. Я, как и остальные дольщики ЖК, пока не обращались с заявлениями в правоохранительные органы, все-таки надеемся, что ситуация благополучно разрешится. Алексей Синицын, адвокат, член Экспертного совета по собственности при комитете Госдумы:

— Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, обязано действовать исключительно в интересах этой организации. Если же выдача займов либо совершение иных других действий противоречит законным интересам коммерческой организации, то такие действия совершать запрещено. В том случае, когда указанные действия совершаются в целях извлечения выгод либо нанесения вреда другим лицам и, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, то может наступить уже уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями по статье 201 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Правоприменительной практике известно множество способов противоправного вывода средств из компании. Выдача заведомо невозвратных займов является одним из наиболее примитивных и легко выявляемых способов вывода. Если происходит рейдерский захват и если рейдеры не намерены сохранять компанию, то они доводят ее до банкротства, то есть совершают действия заведомо влекущие неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов (или дольщиков). За преднамеренное банкротство статьей 196 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Если рейдерскому захвату подвергается строительная компания, осуществляющая строительство жилых объектов по программе о долевом участии в строительстве, то дольщики с высокой долей вероятности могут остаться без квартир. Такие дела выходят за рамки простого конфликта хозяйствующих субъектов, такие дела могут привести к острой социальной напряженности и требуют пристального внимания со стороны правоохранительных органов на самом высоком уровне. Записала

Дарья Кобылкина,

«Новая»