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Столкновение ОМОНа с экоактивистами на станции Шиес

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Общество

Анна ШулятьеваСпециально для «Новой»

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Во вторник, 4 июня, на станции Шиес в Архангельской области, где строят полигон для московского мусора, столкнулись экоактивисты и полицейские. Активисты пытались помешать восстановлению забора вокруг стройки. Около 60 человек встали живым щитом в проеме забора, а охранники полигона вместе с полицейскими (в том числе бойцами ОМОН) стали их выдавливать. Полиция задержала девятерых человек. По информации портала «7×7», на задержанных составили протоколы о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП).

Мусорный полигон на станции Шиес строят почти год без разрешительных документов. Местные жители объявили бессрочный протест, в последние месяцы между ними и охранниками стройки регулярно происходят столкновения.

В середине мая президент России Владимир Путин призвал решить вопрос о мусорном полигоне на Шиесе «таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут». Инвестор проекта пообещал прекратить все работы до 15 июня, а после отправить проект на экологическую экспертизу.

Строительство мусорного полигона на станции Шиес. На заднем плане слева — лагерь экоактивистов. Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»
Полиция в лагере экоактивистов.  Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»
Противники строительства полигона требуют показать разрешительные документы. Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»
Столкновение активистов с ОМОНом.  Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»
Строители полигона прячут лица.  Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой» 
Полиция задержала девятерых участников протеста. На задержанных составили протоколы о самоуправстве.  Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»
ОМОН. Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»
Листовка экоактивистов с цитатой президента Путина о строительстве мусорного полигона. Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»

 

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Теги:
протесты, архангельская область, экология, шиес

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