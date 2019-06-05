Столкновение ОМОНа с экоактивистами на станции Шиес

Анна ШулятьеваСпециально для «Новой»
Во вторник, 4 июня, на станции Шиес в Архангельской области, где строят полигон для московского мусора, столкнулись экоактивисты и полицейские. Активисты пытались помешать восстановлению забора вокруг стройки. Около 60 человек встали живым щитом в проеме забора, а охранники полигона вместе с полицейскими (в том числе бойцами ОМОН) стали их выдавливать. Полиция задержала девятерых человек. По информации портала «7×7», на задержанных составили протоколы о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП).
Мусорный полигон на станции Шиес строят почти год без разрешительных документов. Местные жители объявили бессрочный протест, в последние месяцы между ними и охранниками стройки регулярно происходят столкновения.
В середине мая президент России Владимир Путин призвал решить вопрос о мусорном полигоне на Шиесе «таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут». Инвестор проекта пообещал прекратить все работы до 15 июня, а после отправить проект на экологическую экспертизу.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.