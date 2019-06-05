Меркель потеряла союзницу
Глава Социал-демократической партии Германии — партнера Меркель по коалиции — ушла в отставку. Будущее коалиции — под вопросом
Андреа Налес. Фото: Sachelle Babbar\Zuma\TASS
Мария Епифанова«Новая газета»
«Большая коалиция» христианских демократов и социал-демократов, правящая в Германии, второй раз в течение года терпит ощутимое потрясение. В декабре, после череды рекордно низких результатов Христианско-демократического союза на региональных выборах, Ангела Меркель покинула пост председателя партии — правда, она остается канцлером до 2021 года. В воскресенье о намерении уйти в отставку заявила Андреа Налес — председатель Социал-демократической партии Германии. Все это ставит под угрозу позиции правящей коалиции, которая и так теряет поддержку населения, — и самой Ангелы Меркель, которой в случае распада коалиции придется искать нового союзника или объявлять досрочные выборы.
Еще несколько лет назад черно-красная коалиция (цвета ХДС и СДПГ) казалась очень прочной: она правила во время первого, третьего и нынешнего — четвертого — срока Меркель. Проблемы возникли в 2015 году, после начала так называемого миграционного кризиса, когда Германия согласилась участвовать в европейской программе переселения беженцев и в страну хлынул поток мигрантов. Во время последних парламентских выборов, в 2017 году, избиратели продемонстрировали свое недовольство: ХДС, и социал-демократы снова заняли первое и второе места соответственно, но первые потеряли 8,6%, а вторые — 5,2% по сравнению с предыдущими выборами.
Наиболее консервативные избиратели переметнулись к ультраправой «Альтернативе для Германии», которая впервые прошла в парламент с результатом в 12,6%, а более левые — к свободным демократам и зеленым. «Зеленые» на всех региональных выборах последних двух лет значительно усиливают свои позиции: так, на октябрьских выборах в федеральной земле Гессен, после которых Меркель объявила об отставке, «зеленые» получили около 20% голосов, улучшив свой результат на 9% по сравнению с предыдущими выборами. «Альтернатива для Германии» тогда же, в октябре, впервые прошла в гессенский земельный парламент.
Новые партии — «зеленые» с левого фланга и «Альтернатива» с правого — успешно переманивают избирателей у политических тяжеловесов: ХДС и СДПГ. Особенно ярко это проявилось в ходе недавних выборов в Европарламент.
Болезненное поражение на этих выборах потерпели социал-демократы, набрав всего 15% — свой исторический минимум (для сравнения: на выборах в 2014 году они получили 27% голосов).
По неприятному совпадению в тот же день прошли региональные выборы в федеральной земле Бремен, где социал-демократы были у власти более 70 лет подряд и где на сей раз проиграли христианским демократам.
Лидер партии Андреа Налес решила взять ответственность на себя и в воскресенье, 2 июня, заявила, что уходит в отставку.
- «В последние недели возникли большие сомнения относительно того, обладаю ли я достаточной поддержкой, — написала она в своем обращении на сайте Социал-демократической партии. — Поэтому я хотела ясности. На этой неделе я эту ясность получила. Дискуссии в партии и сигналы внутри нашей фракции показали, что поддержки, необходимой для того, чтобы я и дальше занимала этот пост, больше нет».
Налес закончила свое обращение пожеланием «удачи и успеха» тем, кто придет на ее место.
Удача им явно потребуется. Главный вопрос, который сейчас предстоит решить для себя социал-демократам, — стоит ли и дальше оставаться внутри коалиции с ХДС, или лучше уйти в оппозицию. Многие партийные деятели — за второй вариант. Во-первых, в этом случае социал-демократы смогут отмежеваться от ХДС, который и так, судя по рейтингам, разочаровал своих избирателей и у которого свои внутрипартийные проблемы. Кстати, выборы в Европарламент это тоже подтвердили: результат ХДС/ХСС снизился на 6,4 процентных пункта.
Во-вторых, на правах младшего партнера коалиции, социал-демократы вынуждены вести совместную политику с консервативным Христианско-демократическим союзом, который может стать еще консервативнее с новым лидером — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, убежденной христианкой и противницей однополых браков. Это несколько противоречит левым ценностям социал-демократов, особенно молодых, которые хотят сдвинуться еще левее: например, месяц назад лидер молодежного крыла партии Кевин Кюнерт в интервью газете Die Zeit предложил национализировать BMW и вообще пересмотреть современную экономическую модель, базирующуюся на частной собственности.
Правда, за свою инициативу он получил волну критики от своих же — генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль в твиттере назвал эту идею «социальной утопией» и заверил, что это не входит в программу социал-демократов, а депутат Йоханнес Карс, тоже в твиттере, поинтересовался, что Кюнерт курил. Но факт остается фактом: и без леворадикальных идей внутри партии много споров — и острое понимание необходимости новой программы и новых идей, которые помогут поднять рухнувшие рейтинги.
Пока неизвестно, кто именно займет место Налес. Это решится на всеобщем партийном съезде, который должен пройти в середине осени. До тех пор партией будут руководить трое: премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг и глава гессенского отделения партии Торстен Шэфер-Гюмбель. «Я уверена, что мы сможем очень хорошо пройти этот переходный период, — заявила в понедельник, после заседания партийного руководства, Малу Дрейер немецкому агентству DPA. — Мы знаем друг друга, не конкурируем между собой и доверяем друг другу». Все трое уже заявили, что не будут претендовать на пост председателя партии.
Пока что для будущего правящей коалиции важнее всего другая дата — 24 июня. На этот день назначено заседание правления социал-демократов, где в том числе будет решаться, как дальше выстраивать отношения с ХДС. Для Меркель сохранить младшего партнера критически важно. Если социал-демократы решат разорвать коалиционное соглашение, у Меркель будет два варианта: либо искать нового партнера по коалиции (а найти его будет сложно), либо объявлять внеочередные выборы в парламент.
Последнее означает, что Меркель уйдет с поста канцлера раньше 2021 года: после выборов будет сформировано новое коалиционное правительство, которое в случае победы ХДС возглавит его новый лидер Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
С этим все тоже непросто. Тогда, осенью, Меркель заявила, что уйдет с поста председателя партии, чтобы дать ХДС шанс на новый старт. Крамп-Карренбауэр, по крайней мере, пока, этот новый старт дать не смогла: рейтинги партии снижаются. Более того, по данным недавнего опроса исследовательского центра Forsa, 70% немцев не хотят видеть Крамп-Карренбауэр во главе страны — на месте Меркель. В общем, внеочередные выборы для ХДС сейчас — когда часть избирателей переметнулась к другим партиям, а остальные ностальгируют по Меркель и еще не привыкли к новому лидеру — будут очень не на руку. Поэтому сразу после заявления Налес Меркель поспешила призвать партнеров остаться в коалиции и пообещала: «Мы продолжим выполнять работу правительства со всей серьезностью, прекрасно понимая нашу ответственность».
Социал-демократы тем временем дают понять, что будущее коалиции зависит от ХДС. Генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль уже заявил, что СДПГ ждет от христианских демократов предложений по пенсионной политике и изменению климата. «Смена лидера СДПГ не повлияет на коалицию, — сказал он в интервью немецкому радио. — Будет эта коалиция работать или нет, зависит от того, насколько мы достигнем прогресса в переговорах о коалиционной политике».
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