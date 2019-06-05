«Кинотавр». 30 лет спустя
С 9 по 16 июня в Сочи пройдет кинофестиваль. Главный национальный смотр страны отметит юбилей насыщенной программой
Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Константинов
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Два конкурса: полный метр и короткометражки. «Кино на площади» — показ кинохитов. Деловая программа с центральным событием — Форумом киношкол. По последним подсчетам, их уже больше трех десятков. И их будущее — под большим вопросом. К примеру, отправив в профессиональное плавание свой выпуск из Кабардино-Балкарии, Александр Сокуров не намерен больше набирать учеников. В своей республике его выпускники не пригодились. А между тем ученики Сокурова участвуют в престижнейших киносмотрах, получают награды.
«Коротких» фильмов прислали аж 414. Осталось пятнадцать. Отборочная комиссия посмотрела 75 полнометражных работ. Из них 50 — независимые от бюджетного финансирования проекты. Программный директор Ситора Алиева говорит об основных трендах: независимое от государства кино и ощутимая феминизация. И здесь российское кино — в русле общемировых путей. Почти половина конкурсных фильмов снято некогда «слабым полом», сегодня дающим фору мужчинам.
Ситора Алиева считает, что феминизация по-русски не столько подогревается скандалами в киносреде — как на Западе, — сколько
- «подпитывается особенностями национальной охоты за бюджетными и внебюджетными средствами на съемки: мужчины чаще сдаются в борьбе за бюджет. Женщины в этом забеге сегодня сильнее, готовы упорно добиваться своего. Эта борьба за бюджет, за поддержку Фонда кино, Минкульта, инвесторов породила у нас целую плеяду не только режиссеров, но и продюсеров, которые могут поспорить с мужчинами по части успешности».
Тема семьи становится едва ли не главной. «Верность» Нигины Сайфуллаевой («Как меня зовут») — о способах сохранить распадающуюся семейную жизни. В «Давай разведемся» Анны Пармас женщина за тридцать начинает борьбу за мужа, которого намерены увести. В фильме снялись Анна Михалкова, Антон Филипенко, Надежда Маркина. «Выше неба» Оксаны Карас («Хороший мальчик») — история первой любви. Актриса «Гоголь-центра» и финалистка шоу «Голос» Ян Гэ сочинила уже вторую картину «Троица». Про измену, попытку отличить истинную веру от формальной. В конкурсе участвует и Лариса Садилова со своим фильмом «Однажды в Трубчевске», премьера которого состоялась в Каннах. Фильм Григория Добрыгина «Sheena667» привлекла внимание дистрибуторов на Берлинском кинорынке. Тоже кино про измену, но довольно экзотическую — по интернету.
Из панорамы семейного кино выпадает триллер «Куратор» — дебют Петра Левченко в основе которого громкая история «красногорского стрелка». «Мысленный волк» — притча о страхе в исполнении одного из радикальных киноавторов Валерии Гай Германики («Все умрут, а я останусь», «Школа»). И у Германики главные герои — мать и дочь.
Александр Лунгин покажет картину «Большая поэзия» о том, к чему может привести увлечение поэтическим искусством рядовых инкассаторов банка. Героиня фильма «Керосин» Юсупа Разыкова — бабуля, живущая в сторожке у большой дороги, в России это небезопасно. Юрий Быков, недавно представивший триллер «Завод», успел снять новую работу «Сторож». О затворнике, работающем сторожем в небольшом санатории, встреча с парой беглецов изменит его жизнь.
В основном конкурсе шесть дебютов (хорошо, что нет отдельного дебютного конкурса, и начинающие режиссеры на равных с профи показывают свои работы). Среди них наиболее любопытен — «Бык» Бориса Акопова про «лихие девяностые». Герой фильма лидер преступной группировки, вынужденный зарабатывать любыми способами, чтобы кормить семью. «Мальчик русский» — состоявшееся художественное произведение Александра Золотухина, дебютанта, ученика Александра Сокурова. Едва ли не впервые события российского авторского кино разворачиваются на фоне Первой мировой войны.
Откроется фестиваль фильмом Валерия Тодоровского «Одесса» — о его детстве, о том, как в 1970 году город закрыли на карантин в связи с эпидемией холеры.
Завершится фестиваль знаменательной премьерой. «Француз» Андрея Смирнова — о переломном времени — конце пятидесятых.
Жюри основного конкурса возглавит Константин Хабенский.
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