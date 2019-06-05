ФСБ, до востребования

Акции протеста по делам, связанным с ФСБ, заблокированы почти полностью, за последний год — гора отказов и несогласований. Митинги — нет, массовые пикеты — нет, шествия — нет. Видя это, активисты движений «14%» и «Бессрочка» решились на что-то вроде политического перформанса. Четыре пикета у четырех судов Люблинского, Дорогомиловского, Городского и Верховного. Ни лозунгов, ни требований, только портреты: Аня Павликова, Маша Дубовик и другие.

Сигнал судьям: вот этих ребят вы отправляете сейчас за решетку, благодаря вам, они могут получить до десяти лет тюрьмы.

Только фото, никаких объяснений. Вы сами знаете, кто эти люди, вам не надо ничего объяснять.

Потом с разных концов города все съехались на Лубянку. На асфальте перед зданием ФСБ выложили коллаж из восьми фотографий. Поверх них надпись – «Мертвые хватают живых».

Фото: Светлана Виданова/«Новая газета»

Из манифеста акции:

«Политические репрессии - это словосочетание должно навсегда остаться на страницах исторических хроник. От него тянет холодом и сыростью могилы. Но сегодня липкие руки мертвых тянутся к молодым и живым. К тем, в ком кипит горячая кровь, кто ищет справедливости и свободы. В Москве и других городах судят молодых ребят. Судов в России много, но все они подчинены одному злу. Все дороги и ниточки сходятся у ФСБ, которая возрождает политические репрессии в стране, так сильно от них пострадавшей. Мертвые хотят сковать нас страхом, затащить к себе в могилу, им нужна тишина. Но прошлое не вернется, страха у нас нет, тишины не будет».

Все пять локаций выбраны неслучайно, они имеют отношение к делу «Нового величия». В Люблинском их судят (ближайшее заседание 11 июня), Дорогомиловский раз за разом продлевал им арест, Мосгорсуд оставлял продление в силе, с Верховным все тоже ясно.

Фото: Светлана Виданова/«Новая газета»

И наконец, ФСБ. Мы не имеем право говорить, что дело сфабриковано спецслужбами, но то, что оно ими инициировано, не вызывает сомнений. Это особо и не скрывает никто. А при слове «ФСБ» у всех как-то портится настроение, никто не хочет связываться с этой сакральной организацией. Чтобы сделать политический перформанс у ее дверей, надо было как минимум преодолеть генетический страх, который во всех нас сидит.

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Смысл пикетов, к которым мы все привыкли – привлечь внимание общественности к проблемам, нарушению закона, несправедливости. Но тут задача была другой. Эта акция рассчитана не на публику, а на судей, приставов, следователей — с прямой доставкой до адресатов, прямо к дверям их офисов.

Фото: Светлана Виданова/«Новая газета»

Если такие перформансы будут продолжаться, они изменят общую картину уличных протестов. Протест, задавленный со всех сторон полицией, чиновниками, законами, постановлениями, уходит в область акционизма и медиаарта. А что ему еще остается? Из последних новостей: фигуранты уголовного дела "Новое Величие" включены (до суда) в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Росфинмониторинг – это финансовая разведка. Людям, включенным в их список, блокируют банковские счета. Теперь подсудимым нельзя оказывать не только моральную, но и финансовую поддержку. А она им очень нужна. Аня Павликова после ареста постоянно болеет, другим тоже пришлось несладко. Но теперь и эта возможность помочь перекрыта.

…Они подходят по одному, кладут фотографии на землю и отходят в сторону. Спокойно, организованно, уверенно. Все происходит очень быстро. Так быстро, что полиция не успевает сориентироваться. Когда патруль появился, перед фотографиями никого уже не было. Восемь лиц, смотрящих прямо в упор и надпись: «Мертвые хватают живых». Полицейский достает телефон и снимает эту композицию для отчета. Все, дело сделано. Распишитесь и получите. Посылка доставлена адресатам.