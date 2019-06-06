Викторины и лохотроны

Законодатели на словах продолжают шлифовать нормативную базу, которая должна закрыть лазейки для подпольных организаторов азартных игр, маскирующихся под легальных букмекеров. Но на деле поправки в закон, уже принятые в первом чтении (второе состоится совсем скоро), дают игорному бизнесу возможность выйти из тени, опираясь всего на один неудачный термин. Законопроект вводит понятие «зрелищно-развлекательных мероприятий», транслируемых на федеральных телеканалах. Цель вроде бы понятная — ограничить прием ставок спортивными событиями, выборами, референдумами, скачками на ипподромах, а также их телетрансляцией.

Но термин «зрелищно-развлекательные мероприятия», прямо скажем, «резиновый», под него легко можно подогнать так называемые викторины, под видом которых псевдобукмекеры, а порой и легальные компании, проводят запрещенные игры.

Конечно, во втором чтении эта проблема может быть устранена. Но эксперты полагают, что перечень событий, на которые можно принимать ставки, так и не будет конкретизирован. На рынке есть кому похлопотать за эту лазейку.

Идеальная ставка

В таком-то регионе накрыт нелегальный клуб игровых автоматов. Такие-то организаторы подпольных казино осуждены. Новости подобного рода мы слышим регулярно. Но ситуация в целом не меняется. В Новосибирске в апреле один и тот же нелегальный клуб закрыли уже в девятый раз. Лидируют в этом бизнесе Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье и собственно Москва, которая за прошлый год принесла теневикам доход более чем 350 млн рублей.

Нередко нелегалы скрываются за вывесками букмекерских контор. А ведь когда в 2009 году букмекерские компании только начинали получать первые государственные лицензии на свою деятельность, их представители уверяли, что массового перетекания игорного бизнеса в букмекерский не произойдет. Одновременно их деятельность подверглась жесткому регулированию со стороны государства: принимать ставки на спорт имеют право только те компании, которые получили лицензию ФНС и являются членами одной из саморегулируемых организаций. Кроме того, букмекеры ежеквартально обязаны делать целевые отчисления в размере 5% от дохода от выигрыша в адрес спортивных организаций. С этого года компании также начали отчислять доход от интерактивных ставок. Прогнозируется, что по итогам 2019 года общая сумма отчислений вырастет до 3 млрд рублей.

Но это касается тех букмекеров, которые следуют букве закона, который, кстати, готовился при их непосредственном участии. «В свое время букмекерские компании осознанно пошли на самоограничения, — говорит первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. — При грамотном регулировании отрасль в экономическом смысле имеет огромный потенциал и способна развиваться высокими темпами, а это означает рост налоговых и целевых отчислений». На деле же далеко не все следуют правилам цивилизованного букмекерства, которые определяют саморегулируемые организации.

«Букмекерство — не азартная игра, — считает исполнительный директор Первой саморегулируемой организации букмекеров России (Первая СРО) Олег Давыдов. — Можно не любить спорт как таковой, но чтобы делать ставки на исход, например, гандбольного матча, где коэффициенты могут быть выше, чем в футболе, нужно изучить расстановку сил в данном виде спорта». По мнению Давыдова, «цивилизованный букмекер никогда не будет рисковать своей репутацией». При этом он признает тот факт, что отдельные пункты приема ставок, работающие по лицензии ФНС, «с согласия ли владельцев и топ-менеджмента, или без», нарушают закон и совмещают чисто букмекерскую деятельность с нелегальной.

Неспортивное поведение

Например, в августе 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства и сотрудников ООО «Росбет» (бренд Betrun). Им инкриминируется незаконная организация и проведение азартных игр, совершенных организованной преступной группой. В пунктах приема ставок «Росбета», который с 2009 года владел лицензией на букмекерскую деятельность, обнаружились обычные игровые автоматы. В федеральный розыск был объявлен основатель компании Александр Миронов. Следствие установило, что доход от преступной деятельности составил более 100 млн рублей.

«Давать оценку таким действиям должен суд», — считает Артем Кирьянов. По его словам, громкие задержания и уголовные дела — «сигналы для отрасли очень тревожные». «Букмекеры выстраивают отношения с государством по принципу социального контракта, а такие эпизоды перечеркивают все усилия отрасли», — отметил эксперт.

Вот почему букмекерское сообщество выступает резко против готовящихся поправок. Специалисты, в том числе зарубежные, настаивают: букмекерство — это только ставки на спорт. Международный эксперт по букмекерскому рынку Вернер Бехер подтверждает: «В большинстве стран мира, среди которых Германия, Италия, Греция, Швейцария, США и другие, имеющих лицензии, букмекерам запрещено принимать ставки на неспортивные события». По словам Бехера, столь строгие ограничения «необходимы для защиты клиентов». Ведь ставки на иные виды событий, как можно сделать вывод из слов эксперта, несут большие риски, поскольку зачастую могут являться имитацией казино, игровых автоматов и других видов азартных игр.

По сути, букмекерство и есть сам спорт — не только как интеллектуальная игра, но и как, в частности в России, один из источников внебюджетного финансирования профессионального и детско-юношеского спорта. Этот источник легко может стать основным, если не мешать нормальному развитию. «Что такое зрелищно-развлекательные мероприятия? — задается вопросом Олег Давыдов. — Это спектакль, цирковое представление, шоу… — перечислять можно бесконечно. Кто-то скажет, что федеральные каналы не пойдут на то, чтобы демонстрировать все это в прямом эфире для ставок. Но кто откажется от серьезных рекламных бюджетов?»

Уже сегодня забит всевозможными играми на деньги интернет. Распространены в Сети, например, пари на несуществующие события. Так, букмекерская контора «БалтБет» (ООО «Санторин») принимала ставки на исход «Матча всех звезд НХЛ», который в реальности не проводился, поэтому держать пари на него можно бесконечно. БК «Бинго-Бум» (ООО «Стар Бет») в режиме нон-стоп проводит различные лотереи и викторины по, возможно, сомнительным схемам. Сайт букмекера буквально пестрит предложениями сыграть в «Гонки» или «Морской бой», где поле представлено в виде обычного лотерейного билета, а корабли — обведенные группы цифр. «Стар Бет» также имеет договор на право трансляции викторин с разработчиком игрового программного обеспечения ООО «Мобитэль». Кроме того, у букмекера есть соглашение с латвийской компанией Alpha Media SIA о предоставлении в режиме реального времени статистических данных об исходах популярных викторин.

По словам Вернера Бехера, в России «у ряда лицензированных операторов есть игровые автоматы». Эксперт уверен, что закон в России соблюдается «неидеально», и считает, что «правительство и власти должны сначала сделать так, чтобы бизнес работал легально». Как такое возможно, несмотря на множество принятых законов, регулирующих букмекерскую отрасль? Вопрос, по мнению Давыдова, «скорее риторический». Похоже, не пугают теневиков и штрафы, увеличенные с прошлого года до 1,5 млн рублей, а также уголовная ответственность, предполагающая наказание вплоть до шести лет лишения свободы. По словам исполнительного директора Первой СРО, дальнейшее принятие любых поправок в законы, регулирующие букмекерскую деятельность, «необходимо прорабатывать детально и максимально тщательно, учитывая ранее допущенные ошибки, чтобы не навредить цивилизованному рынку». «У букмекерской отрасли большие перспективы роста, а это налоги, целевые отчисления, добровольное финансирование национального спорта», — объяснил он.

Олег Давыдов уверен, что в борьбе с теневым сектором «нужен системный подход» и тесное взаимодействие органов власти и букмекерского сообщества, заинтересованного «в ясных и прозрачных правилах на рынке».

Эксперты констатируют, что проблема игромании приняла серьезные масштабы во всем мире. По словам Вернера Бехера, ученые Гарвардской медицинской школы и Федеральный центр медицинского просвещения в Германии провели недавно ряд исследований и пришли к выводу, что «риск стать зависимым игроком значительно выше среди тех, кто делает ставки на всевозможные викторины, онлайн- игры и ТВ-шоу». При этом он отметил, что во всем мире ставки на «события, не относящиеся к спорту, запрещены, поскольку уровень мошенничества очень высок: манипулировать результатами таких событий намного проще».

Борис Чижов —

специально для «Новой»