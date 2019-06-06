Разжигатель доброты
Новый клип «Ленинграда» про «Иисуса» и наркотики собрал за два дня три миллиона просмотров
Фото: Виталий Невар/TASS
Ян Шенкманспецкор
Особой сенсации в этом нет: у «Лабутенов» 144 миллиона, это больше, чем население Франции. Сенсация в другом — выпустив клип i_Sus, Шнуров подставился сразу под два обвинения: в оскорблении чувств верующих и в пропаганде наркотиков. По первому пункту на него уже успел наехать Милонов.
Отдельно смешно, что он пригрозил Шнуру подать на него в ЕСПЧ. Милонов — в ЕСПЧ!
Сюжет такой: девушка принимает запрещенные вещества, идет развлекаться в клуб и видит там молодого человека, похожего на Иисуса. Разумеется, это галлюцинация.
Трактовать можно как угодно. Например, сделать вывод, что религия — плод больного воображения. А уж выпустить такой клип в канун Вознесения Господня — это кощунство по меркам ультраортодоксальных граждан. Милонов так и сказал: Шнуровым управляют черти.
Но во-первых, мне трудно представить религиозных людей, которые в святой праздник смотрят «Ленинград» на ютубе. Во-вторых, зная Шнурова, можно с уверенностью сказать: он даже и не думал глумиться. Несмотря на всю свою брутальную репутацию, он ни разу за последние 20 лет никого всерьез не оскорбил и не унизил.
Песни «Ленинграда» грубые, но добрые, это отрицать сложно. «Ленинград» — веселая группа, а трудно веселиться, если у тебя морду перекашивает от ненависти.
Идея клипа проста, гораздо проще, чем представляется Милонову, — всюду жизнь. И в клубе, и в церкви, и где угодно. Люди разные, одни живут так, другие иначе, но всех жалко и все достойны любви. Идея эта гораздо более христианская, чем порыв оскорбиться и запретить.
Группа «Ленинград» находится в прощальном туре, по его завершении она будет распущена. Возможно, это последняя ее работа или одна из последних. Есть что-то символичное в том, что под занавес Шнуров решил записать именно это, а не очередные «Лабутены» или «В Питере пить».
Мы знаем, насколько опасно сегодня высказываться на религиозные темы даже в самом мягком, безобидном варианте. Как минимум подставишься под травлю, как максимум под статью. Но я уверен, что ему опять все сойдет с рук, как сходило много раз раньше. Никому нельзя, а Шнурову можно.
Но вовсе не потому, что он звезда, обладающая неприкосновенностью, или с кем-то договорился, а потому что он добрый. Конечно, он разжигает, но уж точно не ненависть.
Это последний поклон человека, которому было можно все. На смену ему приходят люди, которым нельзя. И разжигать они будут совсем другое.
Друзья!
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