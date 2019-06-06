Спасти нерядового Караулова

«Историк театра, певец, публицист, занимающийся громкими расследованиями, всерьез опасается за свою жизнь, — возгласил ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов тему очередного выпуска. — За помощью он обратился в нашу программу».

В студии появился герой — Андрей Караулов. Вот те на! Он, оказывается, еще и поет. Это, впрочем, не самое страшное. А страшно то, что прежде абсолютно бесстрашный расследователь и бескомпромиссный борец за справедливость теперь боится собственной молодой жены.

«Я пришел в эфир в очень дорогую для меня программу «Пусть говорят», потому что сегодняшний эфир может спасти мне жизнь. Я предполагаю, что могу быть убит», — честно признался он. Не скрыл он также и того печального факта, что молил о помощи не одного лишь Борисова. Но Борисов стал единственным из коллег, кто откликнулся, перезвонил, чего Караулов не забудет «по гроб своей жизни».

«Известный журналист боится молодую жену». Караулов рассказал об угрозе убийством в желтом ток-шоу. Кадр из выпуска

А гроб-то жизни может ждать обманутого мужа в любой момент — бывшая молодая жена в борьбе за карауловскую недвижимость и движимость готова на самые крайние меры.

Между тем вспомнилось, как в феврале прошлого года Центр управления расследованиями опубликовал письмо, якобы написанное Карауловым министру внутренних дел Колокольцеву, в котором он сообщал о намерении сбежавшей от него в Киев молодой жены найти убийцу мужа из «числа бандеровцев». Один из соседей Караулова по дачному поселку рассказал корреспонденту, что тот-де попросил соседей обращать внимание на всех незнакомцев, появляющихся в поселке, а особо — «на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом». В случае же чего просил соседей позаботиться о любимых питомцах, живущих в его доме, — крокодиле и пираньях. В Сети тогда было много смеха (хотя крокодил и пираньи — не выдумка, их сам Караулов с гордостью показывал в программе «Пока все дома» годом ранее).

Возмущенный публикацией владелец рептилий назвал материал «бредом сумасшедшего» и спланированной недоброжелателями информационной атакой на него. Все это и впрямь казалось тяжелым бредом и объяснялось разве что отчаянным желанием героя вернуться в эфир, от которого его отлучили в 2016 году. К кому он только не обращался — никто не заступился, никто не порадел родному, в сущности, «человечку». Караулов даже кумиру своему Путину письмо передал через Совет Федерации: «Пишу не Начальнику, а другу». Но письмо не дошло до адресата, а отправитель, как всегда, назвал информацию о нем бредом и кознями врагов.

И вот — новый поворот. Оказалось, что таки да, угроза жизни реально существует. И исходит она не от усатых бандеровцев в вышиванках, а от той самой молодой жены, которой он отписал часть имущества, но она хочет все и сразу.

Перечисление того, чем владеет наш Робин Гуд от журналистики, так впечатлило зрителей в студии, что они аж изумленно взвыли: «У-у-у!» И впрямь: у-у-у.

«У него есть шикарный загородный дом на трех гектарах земли, 12 квартир в Москве и Подмосковье (потом выяснилось, что квартир больше, а 12 — только однокомнатных. — И.П.), квартира в Крыму, дорогие автомобили, часы, коллекция антиквариата», — перечислял Борисов, а в кадре мелькали дома и «ценники»: 83 миллиона, 78, 100. И все это состояние нажито непосильным расследовательским трудом:

«Я всю жизнь занимался тем, что делал свою работу честно. Я столько налогов заплатил, чтобы мои деньги честно работали на страну».

Гости в студии не смогли не поинтересоваться, зачем ему столько квартир. «Это мой единственный бизнес. Другого у меня нет. Квартиры сдаются». Спрашивать, откуда у журналиста (пусть и нерядового) столько денег на покупку квартир и всего прочего имущества, никто не решился. Неловко это. Не принято. Кстати или некстати совпало, что буквально накануне эфира на Первом в ряде СМИ появилась информация о том, что первый заместитель губернатора Красноярского края обвинил Караулова в вымогательстве. Якобы тот звонил в приемную губернатора и предлагал заплатить ему 2,4 миллиона рублей за невыход передачи о хищении леса в Красноярском крае. Потом, опять же, якобы с тем же предложением звонила его помощница по имени Олеся. Руководство края деньги автору разоблачительного материала платить не стало, сам же Караулов, в свою очередь, написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить сведения, обнародованные замгубернатора, а если они не подтвердятся, считать это либо клеветой, либо препятствованием работе журналиста.

В общем, ни дня без строчки, то есть без скандала или информационного повода, позволяющего заскучавшему без своего кумира зрителю вспомнить о том, что есть такой Андрей Викторович Караулов. Большой затейник. К тому же еще — «последний пылко влюбленный», как назвал его кто-то из поклонников в эфире «Пусть говорят».

Собственно, Караулов, по его словам, пришел на Первый канал не только чтобы обезопасить себя, но и чтобы предупредить «возрастных» доверчивых мужчин: бойтесь молодых! Задумайтесь лишний раз, прежде чем связывать себя брачными узами с поколением Next. Такие хищницы выросли в этом поколении — глазом не успеешь моргнуть, как они лишат тебя не только имущества, но и жизни.

«Вот почему, почему, — горько вопрошал он, — они выходят замуж не за старого шахтера или плотника, а за журналиста, артиста, художника? Не будьте такими дураками, как я… Мы беззащитны перед любовью. Очень хочется любить».

«Его нельзя не любить!» — вскричала одна особо экзальтированная гостья программы. «Зачем же вы женитесь на тинейджерах практически, это же запрограммированный конфликт?» — недоумевала другая, более здравомыслящая гостья.

«У меня завтра свадьба», — неожиданно для всех торжественно объявил Караулов. «И сколько лет вашей невесте?» «Я женщин про возраст не спрашиваю, — кокетливо ответил он. — Но до 30 точно!»

Новая, пятая по счету, избранница любвеобильного героя была тут же представлена публике. 61-летний жених, светясь от счастья, трогательно взял ее за ручку, она застенчиво улыбалась. Все тоже заулыбались — «какая пара, любо-дорого посмотреть». Одна лишь многолетняя помощница Караулова Олеся (реальный, как выяснилось, персонаж) не верит в искренность невесты и новый долгий счастливый брак. Ведущий Борисов тоже сомневался, потому спросил напрямую: «Если все квартиры отойдут бывшей жене Андрея Викторовича, останется ли для вас Андрей Караулов как есть — без машин, квартир, с одной пенсией?» «У меня есть своя квартира — будем жить в ней», — ответила со всей убедительностью невеста. Финальные кадры программы запечатлели скромное бракосочетание любящей пары.