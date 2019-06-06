Спасти нерядового Караулова
Животворящий эфир в программе «Пусть говорят» избавил журналиста от страха за свою жизнь
Ирина ПетровскаяОбозреватель «Новой»
«Историк театра, певец, публицист, занимающийся громкими расследованиями, всерьез опасается за свою жизнь, — возгласил ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов тему очередного выпуска. — За помощью он обратился в нашу программу».
В студии появился герой — Андрей Караулов. Вот те на! Он, оказывается, еще и поет. Это, впрочем, не самое страшное. А страшно то, что прежде абсолютно бесстрашный расследователь и бескомпромиссный борец за справедливость теперь боится собственной молодой жены.
«Я пришел в эфир в очень дорогую для меня программу «Пусть говорят», потому что сегодняшний эфир может спасти мне жизнь. Я предполагаю, что могу быть убит», — честно признался он. Не скрыл он также и того печального факта, что молил о помощи не одного лишь Борисова. Но Борисов стал единственным из коллег, кто откликнулся, перезвонил, чего Караулов не забудет «по гроб своей жизни».
А гроб-то жизни может ждать обманутого мужа в любой момент — бывшая молодая жена в борьбе за карауловскую недвижимость и движимость готова на самые крайние меры.
Между тем вспомнилось, как в феврале прошлого года Центр управления расследованиями опубликовал письмо, якобы написанное Карауловым министру внутренних дел Колокольцеву, в котором он сообщал о намерении сбежавшей от него в Киев молодой жены найти убийцу мужа из «числа бандеровцев». Один из соседей Караулова по дачному поселку рассказал корреспонденту, что тот-де попросил соседей обращать внимание на всех незнакомцев, появляющихся в поселке, а особо — «на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом». В случае же чего просил соседей позаботиться о любимых питомцах, живущих в его доме, — крокодиле и пираньях. В Сети тогда было много смеха (хотя крокодил и пираньи — не выдумка, их сам Караулов с гордостью показывал в программе «Пока все дома» годом ранее).
Возмущенный публикацией владелец рептилий назвал материал «бредом сумасшедшего» и спланированной недоброжелателями информационной атакой на него. Все это и впрямь казалось тяжелым бредом и объяснялось разве что отчаянным желанием героя вернуться в эфир, от которого его отлучили в 2016 году. К кому он только не обращался — никто не заступился, никто не порадел родному, в сущности, «человечку». Караулов даже кумиру своему Путину письмо передал через Совет Федерации: «Пишу не Начальнику, а другу». Но письмо не дошло до адресата, а отправитель, как всегда, назвал информацию о нем бредом и кознями врагов.
И вот — новый поворот. Оказалось, что таки да, угроза жизни реально существует. И исходит она не от усатых бандеровцев в вышиванках, а от той самой молодой жены, которой он отписал часть имущества, но она хочет все и сразу.
Перечисление того, чем владеет наш Робин Гуд от журналистики, так впечатлило зрителей в студии, что они аж изумленно взвыли: «У-у-у!» И впрямь: у-у-у.
«У него есть шикарный загородный дом на трех гектарах земли, 12 квартир в Москве и Подмосковье (потом выяснилось, что квартир больше, а 12 — только однокомнатных. — И.П.), квартира в Крыму, дорогие автомобили, часы, коллекция антиквариата», — перечислял Борисов, а в кадре мелькали дома и «ценники»: 83 миллиона, 78, 100. И все это состояние нажито непосильным расследовательским трудом:
«Я всю жизнь занимался тем, что делал свою работу честно. Я столько налогов заплатил, чтобы мои деньги честно работали на страну».
Гости в студии не смогли не поинтересоваться, зачем ему столько квартир. «Это мой единственный бизнес. Другого у меня нет. Квартиры сдаются». Спрашивать, откуда у журналиста (пусть и нерядового) столько денег на покупку квартир и всего прочего имущества, никто не решился. Неловко это. Не принято. Кстати или некстати совпало, что буквально накануне эфира на Первом в ряде СМИ появилась информация о том, что первый заместитель губернатора Красноярского края обвинил Караулова в вымогательстве. Якобы тот звонил в приемную губернатора и предлагал заплатить ему 2,4 миллиона рублей за невыход передачи о хищении леса в Красноярском крае. Потом, опять же, якобы с тем же предложением звонила его помощница по имени Олеся. Руководство края деньги автору разоблачительного материала платить не стало, сам же Караулов, в свою очередь, написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить сведения, обнародованные замгубернатора, а если они не подтвердятся, считать это либо клеветой, либо препятствованием работе журналиста.
В общем, ни дня без строчки, то есть без скандала или информационного повода, позволяющего заскучавшему без своего кумира зрителю вспомнить о том, что есть такой Андрей Викторович Караулов. Большой затейник. К тому же еще — «последний пылко влюбленный», как назвал его кто-то из поклонников в эфире «Пусть говорят».
Собственно, Караулов, по его словам, пришел на Первый канал не только чтобы обезопасить себя, но и чтобы предупредить «возрастных» доверчивых мужчин: бойтесь молодых! Задумайтесь лишний раз, прежде чем связывать себя брачными узами с поколением Next. Такие хищницы выросли в этом поколении — глазом не успеешь моргнуть, как они лишат тебя не только имущества, но и жизни.
«Вот почему, почему, — горько вопрошал он, — они выходят замуж не за старого шахтера или плотника, а за журналиста, артиста, художника? Не будьте такими дураками, как я… Мы беззащитны перед любовью. Очень хочется любить».
«Его нельзя не любить!» — вскричала одна особо экзальтированная гостья программы. «Зачем же вы женитесь на тинейджерах практически, это же запрограммированный конфликт?» — недоумевала другая, более здравомыслящая гостья.
«У меня завтра свадьба», — неожиданно для всех торжественно объявил Караулов. «И сколько лет вашей невесте?» «Я женщин про возраст не спрашиваю, — кокетливо ответил он. — Но до 30 точно!»
Новая, пятая по счету, избранница любвеобильного героя была тут же представлена публике. 61-летний жених, светясь от счастья, трогательно взял ее за ручку, она застенчиво улыбалась. Все тоже заулыбались — «какая пара, любо-дорого посмотреть». Одна лишь многолетняя помощница Караулова Олеся (реальный, как выяснилось, персонаж) не верит в искренность невесты и новый долгий счастливый брак. Ведущий Борисов тоже сомневался, потому спросил напрямую: «Если все квартиры отойдут бывшей жене Андрея Викторовича, останется ли для вас Андрей Караулов как есть — без машин, квартир, с одной пенсией?» «У меня есть своя квартира — будем жить в ней», — ответила со всей убедительностью невеста. Финальные кадры программы запечатлели скромное бракосочетание любящей пары.
P.S.
Любопытно, что после объявления о грядущей свадьбе тема грядущего же убийства сошла на нет, и опасений за свою жизнь герой больше не высказывал. Вот что эфир животворящий на Первом канале делает.