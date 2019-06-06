Никто не сможет спать спокойно

По поводу постановления пленума Верховного суда РФ по делам о налогах, которое было направлено в редакционную комиссию и будет рассмотрено через две недели, многое было известно загодя — благодаря утечке и быстрому комментарию «Ведомостей». Многое, но не все: предстоящее разъяснение надо сразу же скорректировать на практику избирательного правоприменения.

В постановлении, как бы обязательном для всех судов при рассмотрении уголовных дел об уклонении от уплаты налогов, Верховный суд собирается распространить на ст. 198 и 199 УК РФ (они касаются, соответственно, физических лиц и организаций) известную конструкцию длящихся правонарушений, которая применяется, например, в случае неисполнения судебного решения, неуплаты алиментов и т.п. Как следствие, сроки давности для возбуждения дела об уклонении от уплаты налогов (2 года для физических лиц и 6 для организаций в случае действия «группы лиц»), по мнению пленума ВС РФ, должны исчисляться не с момента, когда недоимка не была уплачена, а наоборот — когда она была уплачена, а контролирующим органам из этого факта стало известно, что она уплачена не в том размере или вообще как-то не так.

То есть если у вас есть какой-то долг перед государством, о существовании которого вы забыли или даже никогда не подозревали, вам о нем могут напомнить в живой форме уголовного дела практически до самого гроба.

Однако в случае длящегося преступления орган, возбуждающий уголовное дело, должен сразу же оценить умысел на «уклонение от» и доказывать его. В случае с алиментами вопросов не бывает, а в случае с налогами они возникают: уклонение должно быть активным и продуманным действием, а не следствием забывчивости (простительной физическим лицам).

В Верховном суде РФ это отлично понимают, поэтому проект постановления подчеркивает необходимость прямого умысла и даже разжевывает это понятие, и без того известное юристам. Но опасность состоит в том, что в практике следственных органов, особенно по так называемым хозяйственным делам (в первую очередь о мошенничестве), умысел часто считается доказанным самим фактом совершения действий и наличия последствий, и суды с этим, увы, соглашаются.

Членам пленума Верховного суда РФ, которые, безусловно, являются экспертами в таких вопросах, боюсь, заранее понятно, по какому пути пойдет практика:

неправильная уплата налогов будет считаться «уклонением» просто по факту, а насчет умысла никто заморачиваться не будет.

Теперь легко представить себе последствия разъяснения пленума ВС, скорректированные на практику избирательного применения закона. «Правоохранительные органы» получат новое оружие как для рейдерских операций против бизнеса, так и для преследования неугодных кому-то граждан. Запутанность налогового законодательства обеспечит применению этого оружия еще и фактор неожиданности — так, уже существующая практика преследования по налоговой линии активных НКО дарит нам массу удивительных и показательных примеров.