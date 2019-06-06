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Анна ШулятьеваСпециально для «Новой»
Строительство мусорного полигона для московских отходов неподалеку от станции Шиес в Архангельской области продолжается уже больше года. Сопротивление этой стройке со стороны местных жителей, экоактивистов и сочувствующих со всей северной части России за это время сформировалось окончательно. Шиес стал символом сознательного и принципиального протеста, а по сути — борьбы граждан с произволом чиновников, борьбы за будущее своих детей. Фотограф Анна Шулятьева сама живет в Котласе Архангельской области. В «Новой газете» вышли уже несколько ее фоторепортажей о Шиесе. А сейчас мы публикуем серию портретов экоактивистов.
- Марина Пахтусова, Урдома:
- «Шиес — это зарождение новой России!»
- Светлана Билькова, Урдома:
- «Шиес расставил все по своим местам: люди, дела, духовность. Дал возможность заглянуть внутрь себя: кто я?»
- Роман Томилов, Великий Устюг:
- «Шиес — это единство народа перед общей бедой и проявление настоящего патриотизма. Надо показать власть имущим, что истинным хозяином земли является народ и стоять мы будем до конца!»
- Светлана Стрельникова, Котлас:
- «Мое детство прошло в Ленском районе и я хочу, что бы у моих внуков тоже была чистая вода, земля, все что их окружает. Мой внук говорит: «Бабушка поехала бороться за Шиес». Я не могу сейчас даже общаться с людьми, кто равнодушен к этой проблеме. И если мы сейчас не отстоим — грош нам цена. У меня нет страха, совесть моя чиста. Шиес — это проверка «на вшивость» всех нас!»
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- «Цель стратегическая — остановить строительство могильника на Шиесе»
- Лукас Лац, Германия (учится в Санкт-Петербурге):
- «Я приехал, потому что я очень увлекаюсь природой русского севера. Потому <что> хочу, чтобы стройку свалки остановили».
- Ольга Баранникова, Москва:
- «Моя родина там, где мои родители. Мой долг быть здесь и сейчас на Шиес. У меня сегодня праздник, я стала тетей. Владимир — мой первый племянник. Расти, малыш, мы отстоим… Друзья!!! Никогда не сдаваться!»
- Людмила Кожихова, Котлас:
- «Не могу остаться в стороне, очень болею за будущее страны, северного края. Шиес для меня символ сплочения русского народа. Думаю, это символ нового этапа развития России»
- Виктор Вишневецкий, Сыктывкар:
- «Шиес — это борьба против московско-мусорных оккупантов и колониальной политики Москвы»
- Александр Крюков, поселок Вычегодский, Котласский район:
- «Я приехал на Шиес бороться за экологию»
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Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:регионы, реакция, экология, архангельская область, протесты, мусорный полигон, шиес
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