Футболь 18+, или Полный офсайд

Клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за расширение чемпионата страны до 18 команд с сезона 2020/21. Президенты утверждают: так выгоднее, а турнир с таким форматом должен стать быстрее, выше, сильнее и привлекательнее.

Считают, правда, так не все. Леонид Федун высказался резко против. Но его не слушаются и подчиненные в «Спартаке». А уж такие глыбы, как Евгений Гинер и Сергей Галицкий, выпад красно-белого патрона и не заметили. Конечно, результаты голосования еще должен утвердить исполком РФС, но против Лиги он вряд ли пойдет.

Если уж большие боссы решили, что нужно вернуться на 20 лет назад, то нехай развлекаются.

Хотя эта идея, как ни странно, пришла в ясные головы управленцев не совсем спонтанно. Еще в 2016-м году хозяин ЦСКА сказал следующее:

«Чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав премьер-лиги до 18 команд. Мы проводим 30-50 встреч за год, а в Европе 60-70. Футболисты не могут находиться в тонусе, играя 31 матч за сезон».

Нашим кудесникам в гетрах, положа руку на сердце, в среднем хватает тонуса и желания бегать по картофельным полям на дюжину матчей. Но проблема даже не в этом. Важно другое: откуда взять столько команд и футболистов, не потеряв в качестве? И вот, кстати, еще одна, более мудрая цитата Гинера из тех времен:

«Расширять состав нужно тогда, когда мы увидим, что клубы ФНЛ (первый дивизион) поднимаются и тянутся за клубами РПФЛ (так называлась премьер-лига до переименования)».

Видимо, поднялись. Да как! В Томске, к примеру, отцы города просто перекрестились, когда «Томь» пять дней назад уступила в стыковых матчах «Уфе». Почему? Да денег нет на содержание коллектива в элите. Именно причине бедности многие представители ФНЛ и ПФЛ к повышению в классе не стремятся. Им бы выжить в своем дивизиончике. Хватит ли средств у новичка — «Тамбова» — вопрос не праздный. У проекта «Сочи» деньги есть, но за деньгами не стоит ничего. Но об этом в другой раз.

Наши клубы, если кто забыл, в последние годы тянутся разве что на кладбище. Где «Кубань», «Амкар», «Тосно»? Причем команда из ленинградской области выиграла Кубок страны. И все равно накрылась медным тазом. «Анжи» дотянул в этом сезоне до финиша чудом. Но спастись от расформирования сможет едва ли. То есть у нас сейчас, по сути, сезон начинают 16 команд, а заканчивают 15 с половиной…

И ведь все это мы уже проходили в 90-е. Если все было так хорошо, то тогда зачем двадцать два года назад чемпионат России решили сократить до 16 клубов? Наверное, не от хорошей жизни.

А хорошая жизнь, вот ведь сюрприз, так и не наступила за 20 лет. Стадионы с крышами так и остались мечтами, в манежах играть никто не хочет, да и построили их для галочки. «Договорняки» никуда не исчезли. И в добавок к этому в 2010-м Сергей Фурсенко перевел чемпионат на систему «осень-весна», из-за которой мы перестали играть в футбол летом. А ведь с увеличением команд теперь в прямом смысле придется гонять мяч до Нового года. И стартовать — не позже Дня святого Валентина. Бред? Нет, закаляйтесь и готовьте кальсоны.

А когда матчи придется отменять и переносить из-за погодных условий (хотя переносить будет просто некуда) Виктор Пышкин, который отвечает за календарь, разведет руки и произнесет коронную фразу: «Когда мы составляли расписание, было еще тепло везде…». Справедливости ради: чемпионат-97, в котором и участвовали в последний раз 18 команд, проходил с 16 марта по 9 ноября. Но сейчас о таком кайфе, как вы понимаете, не может быть и речи. А ведь есть еще и Кубок страны, где в полуфинал отныне состоит из двух раундов…

И в чем финансовая выгода, когда у нас уже в конце октября народ на трибуны не заманишь? Про март вообще молчу. А о здоровье футболистов кто-то думал? Забыли, чем завершались в 2017-м встречи «СКА-Хабаровск»–ЦСКА и «СКА-Хабаровск»–«Локомотив»? И каким образом, допустим, лишний матч «Спартака» с каким-нибудь аутсайдером в мороз или слякоть наградит лишним миллионом Федуна? Разве что за хулиганства фанатов Леониду Арнольдовичу в казну РФС отстегнуть придется…

Теперь к вопросу о спортивной составляющей. В нашем и без того уникальном и «конкурентном» первенстве уже к 20-му туру появляются немотивированные коллективы, которым и Европа не светит, и вылет не грозит. И по весне от количества поединков с заранее известным исходом становится дурно. А что будет происходить при 18 командах? Подобной «привлекательностью», боюсь, наш футбол не поднять. Но умом наших чиновников не понять.

Забавный факт. В марте зампред правительства Ольга Голодед, возмутившись, что часть матчей игралась в зимнюю стужу, пообещала, что все битвы в новом сезоне будут проходить в комфортное для болельщиков время.

Ваш выход, Ольга Юрьевна.

Андрей Успенский

Валерий Непомнящий Тренер

— Я обеими руками за то, чтобы в Премьер-лиге было больше команд. Эта инициатива даст много плюсов в виде развития конкуренции, как между клубами, так и между отечественными футболистами и тренерами. Не сразу, не моментально конечно, но в перспективе. Это дополнительный (за счет увеличения количества игр и трансляций) доход для клубов и лиги. Это расширение географии, повышение интереса к спорту, и много других красивых добрых слов. В целом, расширение — отличная идея! Но только в том случае, когда она грамотно спланирована и организована, когда все к ней готовы.

Сейчас этой хорошей инициативе противостоит основная проблема — отсутствие финансовой независимости. Все ли 18 клубов Премьер-лиги способны содержать себя? И насколько долгое время — один сезон, два, а дальше? У нас есть пример с Континентальной хоккейной лигой — клубы там имеют долгосрочные гарантии спонсорской и государственной поддержки. В футболе почти каждый сезон звучат опасения, что то или иной клуб прекратит существование посреди сезона. И слишком часто они подтверждаются, когда футболисты бойкотируют игры из-за задержек зарплаты, когда командам нечем оплачивать перелеты. Эта нестабильность давит на всех участников лиги, невозможно планировать рабочий процесс, когда не знаешь состоится ли у тебя игра завтра.

Я надеюсь, что решение о расширении Премьер-лиги будет взвешенным, адекватно оцененным, с просчетом всех возможных ситуаций. Чтобы к моменту, когда оно вступит в силу (не думаю, что раньше, чем через сезон хотя бы) оно принесло реальную пользу нашему футболу.

Записала Дарья Кобылкина, «Новая»