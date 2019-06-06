Кто разрушил экономику?

На Петербургском экономическом форуме произошло наконец хоть что-то важное. Алексей Кудрин вчера рассказал про существующие у нас рейдерские захваты чужого имущества, совершающиеся на манер действий зловредного помещика Троекурова из пушкинского «Дубровского», и про неправедные суды, которым российский бизнес не доверяет. А затем Кудрин сделал главный вывод: правоохранительные органы должны отвечать за то, растет или не растет у нас экономика, поскольку они на нее очень сильно влияют своими действиями.

Удивительное дело: про наезды на бизнес в сегодняшней России не знают лишь самые ленивые и нелюбопытные. Пишут об этом много, да и лично

немалая часть населения сталкивается с действиями силовиков. Но если зайдет разговор о том, почему наша экономика десять лет находится в состоянии стагнации, начинают кивать на «либералов».

Всем вроде известно, что это они во всем виноваты. Мол, Центробанк у нас какой-то не такой, и в правительстве хозяйственной системой плохо управляют. А уж Чубайс-то как стране вредит…

Ну, Чубайс — это пугало для совсем уж наивных обывателей. Но ведь и умные, образованные люди часто волшебным образом отделяют экономику, находящуюся под присмотром профессионалов (либералами я бы Набиуллину, Силуанова и Орешкина называть не стал), от всей остальной страны, где разгулялись «на славу» силовики. И подобное разделение на практике порождает один из самых опасных мифов путинской России — миф о том, что нынешние наши провалы есть следствие ошибочной макроэкономической политики, а не плохих правил игры (институтов).

У нас давно уже не плановая экономика, в которой от действий органов власти непосредственно зависит, больше будет производиться всякого добра или меньше. Органы власти сегодня влияют на экономику лишь косвенным образом.

От Минфина, например, зависит все то, что связано с госбюджетом. Грубо говоря, пойдут ли имеющиеся деньги на зарплату врачам и учителям или на военные закупки, в ходе которых половину средств украдут. При этом на развитие частного бизнеса государственные финансы влияют мало.

От Центробанка зависит, сколько будет денег в обороте. Если много — возникнет инфляция, если мало — затормозится развитие. Центробанк влияет своей политикой на развитие всего бизнеса, но если тот в страхе бежит из страны, даже самая лучшая кредитно-денежная политика не может бегство остановить.

Минэкономики, честно говоря, вообще лишний орган. Если бы наше государство не вмешивалось в работу рынка, этого министерства можно было бы не иметь.

Но поскольку власть всегда вмешивается, лучшим министром экономики является тот, который действует по принципу хорошего врача: не навреди.

Помочь развитию страны Минэкономики не может, но и сильно навредить тоже, поскольку у него для этого нет полномочий. А вот кто может сильно навредить, так это разнообразные силовики. Или, точнее, правоохранительные органы, которые не столько охраняют право, сколько нагибают его под себя. Формально они с экономикой вроде бы не связаны, поэтому человек, поверхностно знающий, как работает хозяйственная система, не связывает нашу десятилетнюю стагнацию с судами, полицией, прокуратурой, Следственным комитетом или ФСБ. Однако именно во власти этих органов находится нанесение ударов по тому бизнесу, который они сочтут неправильным. Ни Минфин, ни Минэкономики подобных ударов наносить не могут. Центробанк может отзывать лицензии у коммерческих банков, но даже он не является столь грозной силой, как те, кто арестовывает, судит и сажает.

Вот это и есть главное. Это и есть правила игры. Это и есть так называемые институты. Если предприниматель знает, что органы, которые формально являются не экономическими, а правоохранительными, могут в любой момент так его «охранить», что ни имущества не останется, ни свободы, то он бежит без оглядки из страны, где творятся подобные вещи. И даже если вдогонку ему кричат из Центробанка, что мы, мол, снизим процент по кредитам, а из Минэкономики добавляют, что выделят средства на поддержку малого бизнеса, бегущий не остановится. Поскольку зачем человеку, сидящему в тюрьме, поддержка малого бизнеса? Тем более что бизнес после посадки отойдет к кому-нибудь из силовиков. Недаром у них временами находят в квартирах миллионы и даже миллиарды рублей.

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А если бизнес в страхе уходит, значит, сокращаются инвестиции. В рыночной экономике именно частные инвестиции, а вовсе не указы президента и не политика правительства определяют динамику ВВП. Без инвестиций будет стагнация или даже рецессия, с инвестициями возможен рост.

У нас, к сожалению, сегодня рост столь мал, что можно говорить о стагнации в экономике. И за эту стагнацию наши правоохранительные органы должны нести полную ответственность. Это их стараниями в первую очередь Россия, с ее природными богатствами, стала столь непривлекательна для бизнеса.