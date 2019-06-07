Задержание Ивана Голунова. Главное
Журналиста «Медузы», автора расследований о подрядах мэрии Москвы, похоронной и квартирной мафии, «взяли» по наркостатье
«Новая газета»редакция
заявление редакции «новой газеты»
«Новая газета» поддерживает заявления коллег, которые требуют тщательного, независимого и объективного расследования, а также мы настаиваем на проведении ведомственной и прокурорской проверки сообщений о нарушении прав Ивана Голунова как задержанного, в особенности, о недопуске адвоката и возможном применении физического насилия.
«Новая газета» будет проводить собственное расследование. Нами направлены запросы в ГУ МВД по г. Москве, и мы настоятельно требуем не задерживаться с ответами.
Что произошло
В ночь на 7 июня с журналисткой Русской службы «Би-би-си» Светланой Рейтер связался следователь Игорь Лопатин и сообщил, что корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали при попытке сбыть наркотик мефедрон. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК). Сам журналист эти обвинения отрицает.
Выяснилось, что Голунова задержали еще 6 июня в 14:40 около метро «Цветной бульвар», когда он направлялся на встречу с источником, рассказывает его адвокат Дмитрий Джулай.
После доставки в отдел журналиста избили.
из показаний ивана голунова
«Я схватился за стул и стал за него держаться, а меня стали тянуть за руки, после чего мы упали, я ударился левой частью головы обо ступеньку.
Я оцарапал правую кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и Максим надавил мне ногой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щеку», — говорится в показаниях Голунова, которые опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По словам Голунова, полицейские не позволили ему воспользоваться телефоном и вызвать адвоката, а также отказали в вызове скорой. Поэтому медосвидетельствование журналиста пройдет уже в изоляторе временного содержания после ареста, уточнил адвокат. Он добавил, что после задержания не была выполнена процедура смыва с рук, что также является грубым процессуальным нарушением.
В МВД, в свою очередь, отрицают, что применили силу к журналисту, и утверждают, что при личном досмотре у Голунова якобы были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.
Откуда фотографии?
В пресс-релизе ведомства были опубликованы фотографии, на которых изображена целая лаборатория по производству наркотиков — с химикатами, колбами и оборудованием. МВД утверждает, были сделаны в квартире Голунова. Однако друзья журналиста уверены, что только одна фотография могла быть сделана в его квартире.
«Дом у Ивана — метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нем был много раз. Это не фотки оттуда, там нет таких полок и всего остального — это левые фотки какого-то подвала», — рассказал экс-шеф-редактор компании «Парфенов» и сосед Голунова Александр Уржаков.
Адвокат Голунова отмечает, что до обыска у него квартире журналиста полчаса продержали в полицейской машине возле его дома: сотрудники полиции при этом несколько раз выходили из автомобиля.
«За это время они теоретически могли сделать что угодно, ведь ключи от квартиры были у них», — сказал Джулай.
Реакция
В «Медузе» убеждены в невиновности Голунова и готовы «защищать своего журналиста всеми доступными способами».
из заявления основателей «медузы»
«У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности.
Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова.
Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной», — говорится в заявлении редакции.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять под личный контроль рассмотрение уголовного дела в отношении Голунова и «максимально объективно разобраться». Об этом его пресс-секретарь Гульнара Пенькова сообщила The Bell.
В Кремле о задержании Голунова «только услышали», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда его спросили, не было ли это провокацией, он обратил внимание на «опубликованные МВД фото из дома».
По словам генпрокурора Юрии Чайки, он также впервые слышит о деле и «не знает, что там». На вопрос, возьмет ли ведомство дело под свой контроль, он ответил: «Мы все дела под контроль берем».
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов пообещал отправить в МВД и прокуратуру Москвы письма в защиту журналиста.
Расследования Ивана Голунова
До «Медузы» 36-летний Голунов работал в «Ведомостях», Forbes, РБК, «Новой газете» и на «Дожде».
В «Медузе» Голунов писал о коррупции московских чиновников и бизнесе их семей.
- Среди его текстов — расследование о российском рынке ритуальных услуг и монополии в нем;
- о мусорных полигонах в регионах, на которые свозят мусор из Москвы;
- о проекте по благоустройству Москвы на 2,2 миллиарда рублей;
- о «черных кредиторах», забирающих квартиры москвичей за невыплату кредитов микрофинансовым организациям, и многие другие.
По словам замглавы «Трансперенси интернешнл Россия» Ильи Шуманова, Голунов — один из самых уважаемых журналистов-расследователей в России.
«Его тексты не только пользуются большой популярностью, но и сделаны очень профессионально. Практически все его расследования посвящены Москве: Голунов писал и о благоустройстве Москвы, и про проект «Активный гражданин», и про то, как Москва пытается избавиться от мусора, свозя его в регионы, а также про миллиарды вице-мэра Москвы Петра Бирюкова», — рассказал он.
«Знаю Ивана Голунова много лет. Он один из ведущих журналистов-расследователей России, — говорит региональный редактор Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) Роман Шлейнов, — Он изучал связи руководящих московских чиновников и их родственников с городскими подрядами. Ивану, в последнее время угрожали. Он работал над серьезной темой. По моему мнению, вся эта ситуация с якобы обнаруженными у него наркотиками, выглядит неубедительно и странно. Зная Ивана, я не верю полицейской версии. Думаю, речь может идти о провокации».
Друзья!
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