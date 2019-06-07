Сан-Мордовия

Сборная России наконец получила возможность беспрепятственно повышать свой рейтинг — в субботу в Саранске в отборочном матче к Евро-2020 она принимает худшую сборную мира, не в обиду Сан-Марино будет сказано.

Почему в Саранске, понятно — надо же как-то задействовать гигантские объекты, которыми так восхищались год назад и масштаб которых, как «неожиданно» выяснилось, не совсем соответствует масштабу их «высадки». Начинать решили именно с Саранска как наиболее вопиющего примера несоответствия, продолжение последует уже во вторник в Нижнем Новгороде, где сборная России примет более серьезного соперника — Кипр. В качестве следующего пункта благотворительного маршрута намечен Калининград, где отборочная кампания осенью продолжится встречей с Казахстаном, а вот по поводу матча с Шотландией вопрос еще не решен.

После двух туров в отборочной группе «I» есть явный лидер — сборная Бельгии, и сразу четверо преследователей, набравших по три очка. Сан-Марино среди них, естественно, нет по вполне понятной причине — эта сборная даже не карлик, а суперкарлик, одержавшая в своей небогатой истории всего одну победу. Вообще если коротко представить эту команду, то речь должна идти не о набранных в том или ином турнире очках, а о забитых голах, которых тоже кот наплакал. Бывали, впрочем, отборочные турниры, когда и голов вовсе не было. Сан-Марино дает возможность устанавливать как личные, так и командные рекорды результативности — в частности, сборным Польши и Германии, которые в разные годы побеждали футболистов со склонов Апеннин с двузначным счетом.

Голевого пиршества ждут и от подопечных Станислава Черчесова, но до десяти голов дело, думаю, не дойдет.

Во-первых, все призванные футболисты числом под 30 человек одной ногой уже в отпуске, и вместо того чтобы нежиться на пляжах, вынуждены дорабатывать сезон.

Во-вторых, еще в конце апреля в рядовом матче чемпионата Испании за «Валенсию» получил травму лучший бомбардир сборной, неугомонный и забивной Денис Черышев.

В-третьих, пусть Артема Дзюбу и признали лучшим футболистом сезона, а сам он уже навострил лыжи не куда-нибудь, а в английскую премьер-лигу, с голевым чутьем у него давно проблемы.

Вот и пришлось Черчесову призвать под знамена в помощь двум Федорам, Смолову и Чалову (последний стал лучшим бомбардиром сезона, но за сборную сыграл всего два неполных матча), форварда, широкой публике почти неизвестного. Это Николай Комличенко, наколотивший за «Младу-Болеслав» в чемпионате Чехии аж 29 голов. Впрочем, в деле его мы вряд ли увидим — Комличенко еще только занял место в конце очереди, как охарактеризовал его приглашение любящий образно выражаться главный тренер. И двух нападающих Черчесов даже против Сан-Марино вряд ли выпустит — так при нем команда не играет.

«Мордовия-Арена». Фото: РИА Новости

А кто выйдет на поле «Мордовии Арены», дал понять стартовый состав сборной в контрольной встрече с командой «Чертаново». Нет, это не любители, которых набрали по дворам, до такого сборная России еще не дошла. «Чертаново» — главная команда одноименной футбольной школы, с которой сегодня по эффективности может соперничать разве что академия «Краснодара». Состоящая из своих воспитанников, «Чертаново» в нынешнем сезоне во второй по силе российской футбольной лиге боролась даже за попадание в зону стыковых матчей.

«Чертановцы» не ушли в отпуск только потому, что получили приглашение, от которого невозможно отказаться. Проиграли, естественно, и крупно, сыгравшей, по сути, двумя составами сборной России. Но существенная деталь — спарринг-партнеры могли как минимум дважды огорчить старших товарищей. Но не реализовали пенальти, а в другом эпизоде за сборную России сыграла крестовина. А еще сборная потеряла из-за травмы полузащитника Юрия Газинского, который сам пошел в жесткий стык. Так что репетиция удалась лишь частично.

Забивать Сан-Марино надо, и как можно больше. Потому что соперники главного поставщика очков тоже жалеть не будут, а разница мячей в определенном случае может сыграть свою роль. И вообще, почему бы Саранск, за год забывший о большом футболе, не порадовать? Порадовать со всей Россией, естественно.

Не случайно же телетрансляцию судьбоносной встречи закрепил за собой Первый канал. На Первом любят, когда народ радуется. Не всегда это получается, но матч с Сан-Марино — на редкость беспроигрышный случай. А о Кипре подумаем завтра.