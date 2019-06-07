Роман Шлейновобозреватель «Новой», региональный редактор OCCRP
Одного из ведущих российских журналистов-расследователей Ивана Голунова задержали в центре Москвы, якобы, за наркотики. Подошли сзади, днем в районе Цветного бульвара, схватили за руки, усадили в машину и увезли в УВД по Западному административному округу. Так называемые понятые, по словам адвоката, присоединились позже. Один даже лицо не показывал, на нем была марлевая повязка.
В УВД открыли рюкзак и поверх вещей «нашли» пакет. А дома у Ивана, прямо на шкафу, «нашли» весы. Примерно 14 часов Ивану не давали связаться с адвокатом. Экспертизу на предмет того, есть ли следы наркотиков на его руках и на рюкзаке, провести отказались.
Я знаю Ивана много лет и мне сложно поверить в полицейскую версию. Как говорит наша коллега, учитывая нынешнюю ситуацию, журналисты-расследователи даже дорогу переходят только на зеленый свет, чтобы не давать ни малейших поводов для преследования.
Иван опубликовал много материалов о том,
- как высокопоставленные московские чиновники и их родственники связаны с городскими контрактами.
- О том, как они получают роскошные квартиры.
- Как устроен мусорный бизнес
- и сколько денег приносят госслужащим и бандитам ритуальные услуги и кладбища.
В последнее время Иван работал над серьезным расследованием. Когда его задержали, он должен был встречаться с информированным человеком.
Коллеги знают о том, что Иван получал угрозы. Что за ним, судя по всему, вели наблюдение и что не так давно непонятные люди пытались задавать знакомым вопросы по его поводу.
Мы думали, что такие провокации остались в далеком прошлом. В 2013 году полным провалом закончилась провокация в отношении журналиста «Новой газеты» Андрея Сухотина, когда против него пытались выдвинуть абсурдное обвинение в ограблении чуть ли не на пороге редакции.
Но, судя по всему, наши чиновники и правоохранители ничему не учатся. А их полная безнаказанность после таких случаев позволяет им думать: а почему бы не попробовать еще раз?
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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