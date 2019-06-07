Диссертацию писать будет в СИЗО

Головинский суд столицы в очередной раз продлил арест Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России». Сам же Мифтахов продолжает заявлять, что следователи оказывают на него давление и требуют во всем сознаться, в противном случае будто бы грозят завести еще одно уголовное дело. Свою вину аспирант МГУ по-прежнему не признает.

С момента ареста Мифтахова следствие каждый раз запрашивало продление стражи на один месяц, но 5 июня решили не мелочиться — запросили сразу два месяца ареста — им еще нужно «дополнительное время». Хотя еще в начале апреля следователь уверял, что расследование дела находится на завершающей стадии.

Защита Мифтахова отмечает, что на протяжении предварительного следствия против обвиняемого регулярно устраивались провокации. Сначала в апреле в телеграмм-канале «Опер слил» были опубликованы интимные снимки Мифтахова. А по «Россия 24» транслировались сюжеты, в которых авторы уже назначили Мифтахова виновным в поджоге офиса единороссов без суда и следствия. Затем анонимно слили информацию, что якобы Мифтахов стал фигурантом дела за хранение и сбыт наркотиков. Адвокат аспиранта Светлана Сидоркиниа опровергла эти сведения.

26 апреля стало известно, что Мифтахову в СИЗО нанесли визит неизвестные люди и требовали во всем сознаться. Об этом «Новой» рассказала мама Азата Гульнур Хусаинова. По ее словам, сын отказался разговаривать с ними. Тогда эти люди пообещали Мифтахову, что у него будут проблемы в СИЗО.

Напомним, силовики задержали аспиранта МГУ 1 февраля в Москве по делу о незаконном изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК), найденной на автобусной остановке в Балашихе. Улик, указывающих на причастность Мифтахова, следствие не нашло, и городской суд Балашихи не стал его отправлять в СИЗО. Мифтахова отпустили, но прямо на выходе из ИВС задержали снова. Уже по новому делу о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). На этот раз Мифтахову вменяют участие в акции анархистов у офиса «Единой России» в Ховрине.

По данным следствия, ночью 31 января 2018 года неизвестные разбили окно и бросили внутрь здания дымовую шашку. Тогда полиция задержала анархистов Елену Горбань и Алексея Кобаидзе. Их допросили и позднее отпустили, а расследование дела оставалось незавершенным. «Вандализм» так и не нашли. В итоге дело переквалифицировали на «хулиганство», совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК).

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Месяц назад Кобаидзе предъявили обвинение. Он не стал отрицать участие в акции, но не согласился с квалификацией своих действий. Также по делу проходит Андрей Ейкин. Ему вменяют, что, «согласно распределенной преступной роли, он осуществлял видеосъемку процесса совершения преступления».

Гульнур после последнего посещения сына в СИЗО, 28 мая, рассказала «Новой», что он находится в подавленном состоянии, сильно переживает после публикации фотографий и обвинений в хранении наркотиков.

В Головинском суде Азат Мифтахов был настроен решительно. В самом начале заседания судья Дмитрий Арнаут сделал подсудимому замечание за отказ встать и назвать свои анкетные данные.

— Я не собираюсь вставать, — отрезал Мифтахов.

— Я вынужден вас удалить и рассматривать ходатайство следствия без вашего участия, — сказал судья, и конвой сразу же увел аспиранта.

Адвокат Сидоркина заявила отвод судье, напомнив, что тот неоднократно продлевал стражу для Мифтахова, а значит, предвзято к нему относится. Судья отклонил ходатайство.

Тогда Сидоркина попросила вернуть Мифтахова в зал, пообещав, что она поговорит с ним и объяснит регламент судебного процесса. Судья внезапно согласился. После общения с адвокатом Мифтахов все-таки согласился с требованиями суда и уже разговаривал с председательствующим стоя.

Следователь попросила продлить арест для Мифтахова, мотивировав тем, что необходимо провести ряд «процессуальных действий». Каких именно, не уточнила. «Мифтахов обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественного порядка. Наказание за это преступление составляет свыше трех лет», — сказала следователь. Доводы для продления стражи стандартные: «может скрыться» и «попытаться уничтожить доказательства». По данным следователя, Мифтахов «является активным членом» леворадикального движения «Народная самооборона», «ставившего своей целью неконституционную смену власти путем организации массовых беспорядков по сценарию цветных революций».

Адвокат возражала, отмечая, что следователь не представила никаких доказательств. «Верховный суд РФ неоднократно указывал, что тяжесть вменяемого обвинения не может быть основанием для продления стражи», — добавила Сидоркина. По ее словам, у Мифтахова есть временная регистрация в общежитии МГУ и вполне реально отправить его под домашний арест. «Там он мог бы спокойно писать диссертацию и заниматься научной работой», — заметила адвокат.

Судье Арнауту потребовалось 20 минут, чтобы принять решение. Итог: аспирант Мифтахов будет писать диссертацию в СИЗО.