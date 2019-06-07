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Комментарии
За журналистом было установлено наружное наблюдение?
Вопросы «Новой газеты» к ГУВД Москвы, полиции и прокуратуре по поводу дела Ивана Голунова
«Новая газета»редакция
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Вопросы «Новой» ГУ МВД по г. Москве
- Назначена ли служебная проверка по сообщениям в СМИ, в которых, со ссылкой на адвокатов, говорится о фактах применения физического насилия к Ивану Голунову при задержании и в отделе полиции?
- Кто и на каком основании отказал в вызове бригады «скорой помощи»? Почему не проведено медицинское освидетельствование?
- Кто и на каком основании принимал решение не предоставлять задержанному право на телефонный звонок — то есть сознательно нарушал закон? Проводится ли служебная проверка по этому поводу?
- Кто и на каком основании лишал Ивана Голунова адвокатской защиты в течение длительного времени? Значит ли это, что с задержанным проводились следственные действия в отсутствии защитника?
- Почему не был проведен комплекс безотлагательных следственных действий: в частности, не были сделаны смывы для проведения дальнейшей экспертизы?
- На каком основании возбуждено уголовное дело: заявление в полицию, написанное каким-либо гражданином, показания ранее задержанных лиц или — результат оперативной разработки?
- Если результат оперативной разработки, означает ли это, что за журналистом Иваном Голуновым было установлено наружное наблюдение, а его средства связи находились под контролем? Какой суд и когда санкционировал в этом случае подобные мероприятия?
- И что за цирк с фотографиями? То они сделаны в квартире журналиста, а то — вовсе и не там?
Вопрос «Новой» к МВД РФ
- Назначена ли служебная проверка по опубликованным фактам, касающимся обстоятельств задержания Ивана Голунова и возбуждения в отношении него уголовного дела? А именно: нарушений прав задержанного и применения к нему физической силы?
Вопрос «Новой» к прокуратуре Москвы
- Назначена ли служебная проверка по опубликованным фактам, касающимся обстоятельств задержания Ивана Голунова и возбуждения в отношении него уголовного дела? А именно: нарушений прав задержанного и применения к нему физической силы?
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:от редакции, провокация, голунов
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