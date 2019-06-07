Пресс-конференция в автозаке

На фото: спецкоры «Новой» Павел Каныгин и Илья Азар, фотограф Виктория Ивлева, писатель Виктор Шендерович, на заднем плане журналисты Александр Поливанов, Игорь Садреев, справа журналист Григорий Туманов — все задержаны за пикет в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова у здания ГУВД Москвы. Фото: Павел Каныгин / «Новая газета»

Означает ли массовое задержание журналистов, вышедших на одиночные — подчеркиваю! — пикеты в защиту своего коллеги Ивана Голунова, то, что ГУ МВД по Москве объявила войну СМИ?

Одиночные пикеты разрешены законом и не требуют никаких согласований — потому действия полиции в присутствии десятков журналистов под фото- и видеокамерами откровенно вызывающие.

И если закон нарушается так публично, то ни у кого не возникает никаких сомнений в том, что и права Ивана Голунова в отделе полиции так же нарушались самым грубым образом.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве вымерла — телефонные трубки никто не берет, иногда что-то вякает автоответчик. Может, тогда этому механическому голосу начислять зарплату?

Задержание Ивана Голунова (главное о задержании тут) вызвало широкий общественный резонанс. В таких случаях в тех странах, где полиция не чувствует за собой никакой вины и, наоборот, уверена в правильности и обоснованности своих действий, собирают пресс-конференции и проводят брифинги.

Кстати, и возможность была — когда у здания на Петровке,38 собралось множество журналистов из разных изданий.

Очередь у здания ГУВД Москвы к одиночному пикету в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Шанс упущен — поскольку в автозаке пресс-конференции проводить несколько затруднительно.

Да, потом одумались — отпустили без составления протокола, поскольку никакого административного нарушения журналистами допущено не было. Но откуда столь агрессивная первоначальная реакция? Не от того ли, что журналисты, как и любые другие граждане, с точки зрения полиции, не субъекты права, а объекты внеправового воздействия…

Думаю, журналистам-расследователям имеет смысл создать межредакционный проект, чтобы ответить на вызов московской полиции профессионально и в, отличие от сотрудников ГУ МВД, в рамках закона. А именно: очень пристально изучить то, как работает столичная полиция. И не абстрактно — а поименно.