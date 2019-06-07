Пресс-конференция в автозаке
Московская полиция объявила войну журналистам? Надо бы ответить
Сергей Соколовзамглавного редактора
Означает ли массовое задержание журналистов, вышедших на одиночные — подчеркиваю! — пикеты в защиту своего коллеги Ивана Голунова, то, что ГУ МВД по Москве объявила войну СМИ?
Одиночные пикеты разрешены законом и не требуют никаких согласований — потому действия полиции в присутствии десятков журналистов под фото- и видеокамерами откровенно вызывающие.
И если закон нарушается так публично, то ни у кого не возникает никаких сомнений в том, что и права Ивана Голунова в отделе полиции так же нарушались самым грубым образом.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве вымерла — телефонные трубки никто не берет, иногда что-то вякает автоответчик. Может, тогда этому механическому голосу начислять зарплату?
Задержание Ивана Голунова (главное о задержании тут) вызвало широкий общественный резонанс. В таких случаях в тех странах, где полиция не чувствует за собой никакой вины и, наоборот, уверена в правильности и обоснованности своих действий, собирают пресс-конференции и проводят брифинги.
Кстати, и возможность была — когда у здания на Петровке,38 собралось множество журналистов из разных изданий.
Шанс упущен — поскольку в автозаке пресс-конференции проводить несколько затруднительно.
Да, потом одумались — отпустили без составления протокола, поскольку никакого административного нарушения журналистами допущено не было. Но откуда столь агрессивная первоначальная реакция? Не от того ли, что журналисты, как и любые другие граждане, с точки зрения полиции, не субъекты права, а объекты внеправового воздействия…
Думаю, журналистам-расследователям имеет смысл создать межредакционный проект, чтобы ответить на вызов московской полиции профессионально и в, отличие от сотрудников ГУ МВД, в рамках закона. А именно: очень пристально изучить то, как работает столичная полиция. И не абстрактно — а поименно.
Друзья!
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