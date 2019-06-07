Пикет журналистов в поддержку Ивана Голунова у здания ГУВД Москвы

В Москве возле здания управления МВД по Москве журналисты встали в очередь на одиночный пикет солидарности — так они выражают свою поддержку с корреспондентом отдела расследований «Медузы» Иваном Голуновым.

Ранее здесь прошли массовые задержания журналистов, задержали в том числе и двух спецкоров «Новой». Однако в итоге их отпустили без составления протоколов. Редакция сделала заявление по этому поводу.

О задержании Голунова якобы с дозой наркотика стало известно утром в пятницу, 7 июня. Журналист и автор громких расследований о подрядах мэрии Москвы, похоронной и квартирной мафии в столице, отрицает обвинения и называет операцию полиции грубой провокацией.

Детали задержания Ивана Голунова, его допроса в отделении, характер обысков, действительно, вызывают вопросы. «Новая газета» сегодня публично задала их силовым ведомствам.

А как только стало известно о задержании, «Новая газета» объявила, что проведет собственное расследование того серьезного уголовного обвинения, которое предъявляют сейчас нашему коллеге Ивану Голунову.