Журналистская и читательская солидарность

от редакции

Журналистская деятельность Ивана Голунова вызывала раздражение многих влиятельных фигур — от коррумпированных чиновников и силовиков до подпольных бизнесменов и криминальных авторитетов. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — сказано в заявлении гендиректора «Медузы» Галины Тимченко и главреда издания Ивана Колпакова. Темы, которые выбирал Голунов для своих материалов, говорят сами за себя — в каждой из них речь идет о непрозрачных денежных потоках на десятки миллиардов рублей.

8 июня, в день суда по избранию меры пресечения Ивана Голунова, редакция «Медузы» открыла доступ к расследованиям Голунова, установив на них свободную лицензию. «Новая газета» перепечатывает наиболее резонансные из них, которые могли нажить Ивану влиятельных врагов.

Читайте расследование Ивана Голунова «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей» на сайте «Новой газеты»

Читайте расследование Ивана Голунова «Выселяторы» на сайте «Новой газеты»