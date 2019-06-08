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Более 4000 журналистов требуют освободить Ивана Голунова

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Журналистская и читательская солидарность

Вторые сутки пикетов в поддержку Голунова. Фото

Общество

Светлана ВидановаНовая газета

 
Журналисты и друзья Ивана Голунова у Никулинского суда Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
У Никулинского суда Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
У Никулинского суда Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
У Никулинского суда Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
У Никулинского суда Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
У Никулинского суда Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
7 июня у здания ГУВД Москвы. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Очередь на одиночный пикет солидарности у здания ГУВД Москвы. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Задержание журналиста на акции солидарности с Иваном Голуновым у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Сотрудник полиции Москвы исполняет букву закона с сантиметром-рулеткой в руках. Tсли между людьми с плакатами более 50 метров, это уже не одиночный пикет, а массовая акция, и если она не согласована — активистов можно задерживать. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Одиночный пикет продолжался до ночи. Полицейские, тем не менее, регулярно советовали «расходиться и не мешать проходить другим гражданам». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Участниками одиночного пикета были, в основном, журналисты. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Подготовка к одиночному пикету на Петровке, 38. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

от редакции

Журналистская деятельность Ивана Голунова вызывала раздражение многих влиятельных фигур — от коррумпированных чиновников и силовиков до подпольных бизнесменов и криминальных авторитетов. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — сказано в заявлении гендиректора «Медузы» Галины Тимченко и главреда издания Ивана Колпакова. Темы, которые выбирал Голунов для своих материалов, говорят сами за себя — в каждой из них речь идет о непрозрачных денежных потоках на десятки миллиардов рублей.

8 июня, в день суда по избранию меры пресечения Ивана Голунова, редакция «Медузы» открыла доступ к расследованиям Голунова, установив на них свободную лицензию. «Новая газета» перепечатывает наиболее резонансные из них, которые могли нажить Ивану влиятельных врагов.

Читайте расследование Ивана Голунова «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей» на сайте «Новой газеты»

Читайте расследование Ивана Голунова «Выселяторы» на сайте «Новой газеты»

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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:
наркотики, полиция, провокация, журналисты, солидарность, пикеты, голунов

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