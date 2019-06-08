Товарищи ошиблись
Тысячи коллег Голунова по всей стране высказались в его поддержку и готовы действовать
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Провокация против журналиста «Медузы» Ивана Голунова (не будем называть это «делом») беспрецедентна сразу по нескольким причинам.
Во-первых, никому в новейшей истории России еще не приходило в голову, что подброшенные в центре Москвы наркотики — это хороший способ выстраивания отношений с независимой прессой. Мол, если на собственника издания надавить не удается, то в дело вступает пехота — сотрудники полиции Западного округа.
Во-вторых, речь идет о рекордной некомпетентности исполнителей заказа, которые, похоже, сделали все, чтобы развеять у людей последние сомнения: речь идет именно о бездарной попытке фальсифицировать уголовное дело против журналиста-расследователя. Одна история про «восемь фотографий на официальном сайте ГУВД Москвы, которые оказались там по ошибке», чего стоит.
Показательная история случилась с Андреем Колесниковым, бессменным участником кремлевского журналистского пула. Сначала он намекнул, что у него есть сведения, что «все не так однозначно» и что скоро мир увидит героического опера, обезвредившего наркоторговца. Через три часа Колесников стер этот пост в фейсбуке.
И, наконец, нам был продемонстрирован небывалый разрыв между возможной выгодой от «нейтрализации» Голунова и политическими проблемами, которые в результате получает начальство.
Последние тексты Голунова были посвящены черным риелторам, микрофинансовым организациям и похоронному бизнесу. Однако самым известным для публики их героем является вице-мэр Москвы Петр Бирюков. Люди прямо ассоциируют захват заложника Голунова с работой московского правительства — вне зависимости от того, насколько это мнение обоснованно. Сергей Собянин, находящийся на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), был вынужден реагировать и попросил начальника московской полиции Баранова лично контролировать дело.
И это только начало: если Голунов останется в заключении, это станет главным фактором сентябрьских выборов в Мосгордуму.
Еще больший урон нанесен имиджевым проектам федеральных властей, в частности тому же Петербургскому международному экономическому форуму. Он проходит в конце сезона, накануне массового ухода в отпуска — обычно во вполне расслабленной обстановке и в отсутствие более громких инфоповодов. Человек, который отдал приказ о задержании Голунова, и люди, которые его теперь прикрывают, задвинули на второй план и визит в Россию Си Цзиньпина, и все победные речи российских чиновников.
Все, что мы знаем о развитии экономики в стране, сводится к простому факту: полицейские могут подбросить кому угодно наркотики — и им ничего за это не будет. Московская полиция публично подставила пресс-секретаря президента Пескова, который рассуждал о Голунове, опираясь на фейковые фотографии, опубликованные на сайте столичного ГУВД.
Мы настроены серьезно. Тысячи коллег Голунова по всей стране, включая даже отдельных сотрудников пропагандистских СМИ, высказались в его поддержку и готовы действовать: писать, снимать, пикетировать, судиться.
Мы расскажем обо всех деталях уголовного преследования Голунова. Мы назовем всех лиц, причастных к нему. Мы детально проанализируем все бизнесы, интересы которых могли быть задеты расследованиями журналиста «Медузы».
Граждане, которые нашли у Голунова то ли кокаин, то ли мефедрон, помогли нам создать настоящий журналистский профсоюз.
Он вывернет «хозяев жизни» наизнанку. Присоединяйтесь.
от редакции
Журналистская деятельность Ивана Голунова вызывала раздражение многих влиятельных фигур — от коррумпированных чиновников и силовиков до подпольных бизнесменов и криминальных авторитетов. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — сказано в заявлении гендиректора «Медузы» Галины Тимченко и главреда издания Ивана Колпакова. Темы, которые выбирал Голунов для своих материалов, говорят сами за себя — в каждой из них речь идет о непрозрачных денежных потоках на десятки миллиардов рублей.
8 июня, в день суда по избранию меры пресечения Ивана Голунова, редакция «Медузы» открыла доступ к расследованиям Голунова, установив на них свободную лицензию. «Новая газета» перепечатывает наиболее резонансные из них, которые могли нажить Ивану влиятельных врагов.
Читайте расследование Ивана Голунова «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей» на сайте «Новой газеты»
Читайте расследование Ивана Голунова «Выселяторы» на сайте «Новой газеты»
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