Товарищи ошиблись

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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца

Петр Саруханов / «Новая газета»

Провокация против журналиста «Медузы» Ивана Голунова (не будем называть это «делом») беспрецедентна сразу по нескольким причинам.

Во-первых, никому в новейшей истории России еще не приходило в голову, что подброшенные в центре Москвы наркотики — это хороший способ выстраивания отношений с независимой прессой. Мол, если на собственника издания надавить не удается, то в дело вступает пехота — сотрудники полиции Западного округа.

Во-вторых, речь идет о рекордной некомпетентности исполнителей заказа, которые, похоже, сделали все, чтобы развеять у людей последние сомнения: речь идет именно о бездарной попытке фальсифицировать уголовное дело против журналиста-расследователя. Одна история про «восемь фотографий на официальном сайте ГУВД Москвы, которые оказались там по ошибке», чего стоит.

Показательная история случилась с Андреем Колесниковым, бессменным участником кремлевского журналистского пула. Сначала он намекнул, что у него есть сведения, что «все не так однозначно» и что скоро мир увидит героического опера, обезвредившего наркоторговца. Через три часа Колесников стер этот пост в фейсбуке.

И, наконец, нам был продемонстрирован небывалый разрыв между возможной выгодой от «нейтрализации» Голунова и политическими проблемами, которые в результате получает начальство.

Последние тексты Голунова были посвящены черным риелторам, микрофинансовым организациям и похоронному бизнесу. Однако самым известным для публики их героем является вице-мэр Москвы Петр Бирюков. Люди прямо ассоциируют захват заложника Голунова с работой московского правительства — вне зависимости от того, насколько это мнение обоснованно. Сергей Собянин, находящийся на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), был вынужден реагировать и попросил начальника московской полиции Баранова лично контролировать дело.

И это только начало: если Голунов останется в заключении, это станет главным фактором сентябрьских выборов в Мосгордуму.

Еще больший урон нанесен имиджевым проектам федеральных властей, в частности тому же Петербургскому международному экономическому форуму. Он проходит в конце сезона, накануне массового ухода в отпуска — обычно во вполне расслабленной обстановке и в отсутствие более громких инфоповодов. Человек, который отдал приказ о задержании Голунова, и люди, которые его теперь прикрывают, задвинули на второй план и визит в Россию Си Цзиньпина, и все победные речи российских чиновников.

Чем интересовались пользователи интернета 6 и 7 июня 2019 года, во время Петербургского экономического форума. Красный цвет — упоминания слова «Путин», желтый — «Си Цзиньпин», синий — «Голунов». Данные Google Trends

Все, что мы знаем о развитии экономики в стране, сводится к простому факту: полицейские могут подбросить кому угодно наркотики — и им ничего за это не будет. Московская полиция публично подставила пресс-секретаря президента Пескова, который рассуждал о Голунове, опираясь на фейковые фотографии, опубликованные на сайте столичного ГУВД.

Мы настроены серьезно. Тысячи коллег Голунова по всей стране, включая даже отдельных сотрудников пропагандистских СМИ, высказались в его поддержку и готовы действовать: писать, снимать, пикетировать, судиться.

Мы расскажем обо всех деталях уголовного преследования Голунова. Мы назовем всех лиц, причастных к нему. Мы детально проанализируем все бизнесы, интересы которых могли быть задеты расследованиями журналиста «Медузы».

Граждане, которые нашли у Голунова то ли кокаин, то ли мефедрон, помогли нам создать настоящий журналистский профсоюз.

Он вывернет «хозяев жизни» наизнанку. Присоединяйтесь.