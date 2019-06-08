Голуновское
Не боятся ни чиха, ни грома, не умеют прикрыть афедрона, вообще не выходят из дома, не сложивши в рюкзак мефедрона!
Дмитрий Быковобозреватель
Невезучи российские власти — образцовые, гордые випы, но у них оппозиция — здрасьте! — совершенно растленные типы! Не исправят их книги и фильмы, ни газеты, ни телеэкраны: половина из них педофилы, а вторая из них — наркоманы.
Вот, допустим, карельский историк, бородатый и крепкий, как Ленин: если с виду он честен и стоик, то внутри совершенно растленен! Днем мерзавцы вскрывали могилы, черепа извлекали, как воры, а копнули самих — педофилы! И уже у двоих приговоры.
Перейдем к Голунову Ивану: это с виду он тихий невротик, а ночами использует ванну, чтоб варить эксклюзивный наркотик, и таскает с собою публично, как и принято в пишущей сфере, в рюкзаке, иронично, цинично и в особенно крупном размере. Надо быть сумасшедшим отчасти или крышей владеть непростою, чтоб писать про московские власти и ходить по Москве с наркотою, — но обратно в загон не загонишь, не навяжешь законных велений. Развратил их наш добрый Семеныч, добродушный шан пастырь олений.
Прежде были ребята простые — власть о них вспоминает любовно: только грабили почту России да из Кирова тырили бревна. Осмотрительны были и здравы, и привыкли трястись с колыбели… А сейчас — либеральные нравы, и, естественно, все обнаглели! Не боятся ни чиха, ни грома, не умеют прикрыть афедрона, вообще не выходят из дома, не сложивши в рюкзак мефедрона! Героином наполнивши жилы, кокаином набивши карманы… В либералах — одни педофилы, в журналистах — одни наркоманы.
Вот на Западе — чистое счастье, и ни слова о грязи и блуде: там уж если противники власти, то идейные, чистые люди. Враг достойный, собою красивый, выражается витиевато — то есть максимум связи с Россией есть на них из всего компромата, и притом не какие-то фейки, а действительно связи с Россией: у любой террористской ячейки есть связные с российскою ксивой, паспорта с нумерацией близкой, фотографии с понтом дешевым, через раз — с хорошевской пропиской, предоставленной лично Лужковым… Люди странные, спорить не буду, и куда их в Европе ни селим — «Новичком» и полонием всюду оставляют следы по отелям, и манеры их несколько странны, и легенды намеренно хилы… Но как минимум не наркоманы! Но по крайности не педофилы!
Удивись, наблюдатель досужный, как коварны враждебные силы: если к власти приходят спецслужбы, их противники — сплошь педофилы! Вообще оглядеться неловко, надрываются ближние страны: если к власти приходит Петровка, все враги у нее — наркоманы! Даже слухи уже просочились, что у них там последние спазмы, что они там всему разучились — даже выдумке сколько-то связной, только тырят и тырят упорно, лишь не брезгуют нагло, как дети, то подбрасывать детское порно, то наркотик в своем же пакете. Пусть клевещут иные дебилы! Пусть стараются, глупы и рьяны. Это просто мы все педофилы, а в свободные дни — наркоманы.
Напоследок немного серьеза: стихотворство точней логарифма. Может лгать многословная проза, но не лжет лаконичная рифма. Может, это противно кому-то — не нарочно же, честное слово: помнят все, как великая Смута начиналась уже с Годунова. Никуда от намеков не деться, ведь историю пишут железом. Говорили: зарезал младенца. А историки знают — не резал.
Десять лет мы промучились кряду, да и после нам было хреново… Не начаться бы новому аду с оклеветанного Голунова.
Прежде русских, привыкших сражаться, выручало внезапное чудо, но сегодня и Минин с Пожарским не возьмутся уже ниоткуда, потому что мы стали бескрылы, как разъевшиеся пеликаны: то опричники, то педофилы, то растлители, то наркоманы.
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