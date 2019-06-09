Иван Стариков. Фото: Александр Щербак / ТАСС

— Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» запустят цифровые карты, позволяющие делать покупки в супермаркетах «Перекресток» в рассрочку с льготным периодом. Представители сети говорят, что это попытка поддержать повседневный спрос в условиях падения реальных доходов населения. Будет ли востребована в России возможность покупать еду в кредит?

— Есть экономически обоснованный показатель бедности — это расходы домашних хозяйств на продовольственную корзину. Если расходы семьи на еду превышают 35% от общего семейного бюджета, то это признак острой бедности. Здесь ситуация усугубляется тем, что с точки зрения потребительских привычек и предпочтений покупку многих товаров можно отложить, но покупку еды отложить нельзя по определению. Есть разные оценки того, сколько тратит российская семья на продукты питания. Кто-то говорит, что это 33–35% — скажем, провластные экономисты, которые не хотят нагнетать обстановку. Я склонен доверять оценкам, что мы колеблемся на уровне 46–50%. То есть мы давно перешагнули черту острой, хронической бедности.

Это порождает ряд серьезных вызовов. Первый вызов состоит в том, что после того, как семья купит продукты питания, покупку которых отложить нельзя, уплатит за ЖКХ, закроет свои самые острые надобности, например, в лекарствах, то денег не остается больше ни на что. Это ставит крест на обещаниях правительства возобновить экономический рост в условиях оживления потребительского спроса. Такого

оживления не будет по одной простой причине: денег у граждан просто не остается.

Отсюда вытекает феномен чисто российской бедности, когда работающие родители не могут купить новую пару ботинок для ребенка. Про это говорила и Татьяна Голикова (вице-премьер по социальным вопросам. — Ред.) и другие представители власти. Я напомню, что, согласно майскому указу президента, одна из ключевых целей правительства — борьба с бедностью.

Х5 Retail Group — это самый крупный сетевой ритейл, который на сегодняшний день представлен магазинами «Пятерочка» (порядка 17 тысяч магазинов), «Перекресток» и «Карусель». Они занимают более 10% всего рынка продовольственного ритейла в России. Если компания с 1,5 трлн рублей годовой выручки решила продавать продукты в кредит, это говорит только о том, что у нее трезвая и объективная бизнес-стратегия. Они понимают, что рост бедности в условиях действующей политико-экономической модели будет только продолжаться.

Стратеги и аналитики X5 не верят в обещания правительства и понимают, что ситуация особо не будет улучшаться, поэтому стараются получить конкурентные преимущества. А рынок продовольственного ритейла — самый конкурентный из всех рынков. Кроме федеральных сетей («Магнит», «Лента», «Глобус») есть еще региональный ритейл, отдельные магазины, рынки и так далее. В условиях падения реальных располагаемых доходов населения надо создавать какие-то новые возможности.

Хотя, справедливости ради, год назад первую такую карту предложил «Дикси».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

— Нужно ли как-то ограничивать группы товаров, которые можно будет купить в кредит в продуктовом?

— Жесткого регулирования здесь не будет. Очевидно, что люди, которые готовы покупать продукты в кредит, пусть и под небольшой процент, — это люди бедные. Они точно не будут покупать фуагра или устриц, поэтому тут избыточно дополнительное регулирование. И бюро кредитных историй как рыночный институт у нас все-таки состоялось. Прежде чем принимать решение о подписании такого кредитного договора, заемщик примет на себя какие-то обязательства в натуральном виде: например, что он будет отовариваться только или в основном в магазинах X5. Второе — мне кажется, что очень быстро, в течение года, будет сформирован вполне понятный пул предпочтений бедной части населения нашей страны в части продуктов. Это в условиях того, что сейчас магазины обязаны бесплатно раздавать просроченные продукты. Мне что-то подсказывает, что именно продукты с истекающим сроком годности попадут под категорию раздачи в виде такого продовольственного кредита.

— Можно ли считать покупку продуктов в рассрочку своего рода микрокредитом?

— Если говорить, что в результате люди попадут в кредитную кабалу, то нет. Все-таки X5 — это не микрофинансовая организация. Их задача — создать максимально комфортные условия, а не поднимать ставки за пользование своей картой. Еще раз подчеркну: у них появится возможность не бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности, а отдавать их тем людям, которые не готовы сейчас заплатить, но заплатят позже. Для них это все равно выгодно. Они смогут очень четко отрегулировать политику с поставщиками, политику складских остатков. В условиях острой конкуренции такие небольшие преимущества будут означать, что сеть все-таки продолжит лидировать и не даст догнать себя «Магниту».

— Наши финансовые власти много говорят о рисках повышенной закредитованности населения. Выпуск таких карт не может усугубить ситуацию?

— Наверняка будут установлены лимиты на человека. В среднем человек ходит в магазин где-то 75–80 раз в году. Допустим, каждая третья покупка будет в кредит. Соответственно, это примерно 25 покупок в год. Если мы устанавливаем кредитный лимит на человека, условно говоря, в размерах 6–7 тысяч рублей в месяц, то, мне кажется, это не создаст круг необеспеченных кредитов. А если человек пришел через неделю или через две и опять просит кредит, то это уже первый тревожный сигнал. Наверняка в кредитных договорах будет оговорена возможность в одностороннем порядке прекращать отношения, если у торговой сети появятся сомнения в платежеспособности клиента.

— Вы часто говорите о необходимости программы продуктовых талонов для бедных слоев населения. Как это должно выглядеть в современных реалиях? Инициатива Х5 может быть первым шагом в этом направлении?

— Да, это безусловная предтеча.

Для того чтобы не вызывать ненужные коннотации, продуктовые талоны называют продовольственными сертификатами.

Я остаюсь при мнении, что правительство должно принять это решение. Вроде бы даже готов проект закона, который должно в ближайшее время внести в Госдуму Министерство промышленности и торговли. У меня остается вопрос, почему этим занимается Минпромторг, а не Минсельхоз, это ведь его экономическое дело. Для того чтобы эта программа сработала с учетом примерно 20–22 млн бедных россиян, необходимо будет две вещи сделать.

Первое — выделить примерно 750 млрд рублей в год, и это должны быть федеральные деньги. Никаких лукавств в виде: «Мы дадим Костромской области 500 млн рублей адресной продовольственной помощи через систему продовольственных сертификатов, но только при условии, что 250 млн рублей она найдет своих». Костромская область ничего не найдет, и вся эта инициатива умрет, поэтому это должны быть федеральные деньги. Эти деньги есть, необходимо просто провести ревизию огромного количества программ социальной помощи, которые неэффективны. И второе — с учетом увеличения пенсионного возраста и профицита федерального бюджета делать это надо срочно, чтобы у нас не посыпались крупные агрохолдинги, у которых нарастают проблемы со сбытом. Я знаю, что это происходит и у «Мираторга», и у других крупных производителей сельхозпродукции.

Поэтому сегодня эта отрасль через систему продовольственных сертификатов может получить гарантированный заказ со стороны государства и при этом обеспечить эффективную борьбу с бедностью. Начинать необходимо, безусловно, с определенного порога нуждаемости, который очень сильно варьируется от региона к региону. Все эти цифровые технологии, про которые говорили в том числе на прошедшем Петербургском экономическом форуме, будут иметь эффективность, если в разрезе субъектов будет точно определен порог нуждаемости различных категорий граждан и адресная помощь будет оказана наиболее точно. Мне бы хотелось, чтобы правительство, кроме бесчисленных камер на дорогах и взимания штрафов, все-таки занялось еще и определением категории бедных. То, что начнут продавать продукты в кредит, однозначно подтверждает необходимость срочного введения этих мер. Безусловно, будут ошибки, «коэффициент прибедняемости» наших граждан никто не отменял, но через пару-тройку лет мы могли бы создать очень эффективную систему.