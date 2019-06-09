Те же грабли, тот же ромбик

РИА Новости

С Олегом Кононовым, который, осенью возглавив бывшую чемпионскую, полуразваленную внутренними и внешними дрязгами команду, добровольно согласился лечь на амбразуру, произошло удивительное — ​его оставили у руля. Оставили, несмотря на то, что «Спартак» провалил остаток сезона — ​именно в тот момент, когда перед красно-белыми волею календаря расстилалась ковровая дорожка по крайней мере к бронзе. То есть к Лиге чемпионов.

Как это удалось сделать Олегу Георгиевичу, остается большой загадкой. Даже не в лучшем своем состоянии текущий состав, с ведущими игроками сборной России Георгием Джикия и Романом Зобниным, при должной мотивации и элементарной собранности мог набрать необходимые 70–80% очков. Вместо этого «Спартак» с трудом зацепился за пятое место, не выполнив ни одной задачи, которые при «пересменке» Каррера—Рианчо—Кононов не менялись.

Новому наставнику предстояло выйти из группы в Лиге Европы, завоевать Кубок страны и попасть по результатам сезона в Лигу чемпионов. Кононов даже осторожных сомнений не выказал, став заложником мало чем подкрепленных целей. Это вкупе со всем остальным стало еще одним раздражающим фактором, которым «Спартак» мог щедро поделиться с конкурентами. После полученного от ЦСКА нокдауна можно было если не все, то многое поправить, но дальше стало совсем плохо — ​самый легкий календарь обернулся сущим кошмаром.

Еще на этапе приглашения все, кому не лень, лепили из тренера фигуру, якобы идеально подходящую «Спартаку». Олег Георгиевич отвечал пиарщикам взаимностью, убеждая в своей приверженности к футболу «по Бескову и Романцеву». По мысли авторов проекта «Кононов в «Спартаке» это должно было как-то погасить страсти, объединить непримиримые группы фанатов, да попросту утихомирить сообщество. Перехлест с обещаниями и авансами, однако, заложил очередную мину. О какой ажурной «спартаковской игре» можно говорить, если исполнителей под нее нет полтора десятка лет с гаком? Такие разговоры отдают чистейшим пусто­звонством, что ситуация с Кононовым в который раз блистательно и подтвердила.

Тренер, конечно, пытался выжать из команды то, что в ней осталось живого, и привнести то, что может сработать на относительно короткой дистанции: темп и прессинг. Но ни «дыхалки», ни обученности, ни ресурса, ни энергетики не хватило, а мотиватором Кононов оказался никудышным. Давление на команду не уменьшалось и в относительно благополучные моменты, а когда «Спартак» в Туле оказался разгромлен «Арсеналом», из которого в стан красно-белых Кононов и переходил, заслужившего обидное прозвище «пиджак» спасателя вовсе придавило.

На фоне полного развала игры готовность тренера «продолжать работать и строить новую команду» выглядела несколько странновато, но, похоже, у руководства «плана Б» не оказалось, и Кононова снимать с пробега не стали. Этап «строительства новой команды» не предполагает мгновенного улучшения результатов, тем не менее цели на сезон перед «Спартаком» оставили, по сути, прежние: выход в групповой этап Лиги Европы, завоевание Кубка России, попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Если это носит исключительно мотивационный характер, то так и следовало объяснить, заранее подстелив соломки, а не раздувать попусту щеки.

Раздувать щеки не с чего, разве что надеяться на возвращение палочки-выручалочки в лице Квинси Промеса, у которого что-то не заладилось в «Севилье». Но с голландцем пока полный туман, как и с другими предполагаемыми трансферами, тем более что их к числу элитных не отнесешь по причине пусть легкого, но все же ужимания бюджета. Жить на широкую ногу («Спартак» — ​безусловный лидер последних лет не только по скандалам, но и по агентским выплатам) не получится, строить новую команду терпеливо, кирпичик к кирпичику, сиюминутные амбиции не позволяют, что делает ситуацию привычно тупиковой. «Спартаковской», если назвать одним словом.

Правда, ставшего притчей во языцех экс-капитана Дениса Глушакова убирают. Помочь не поможет, разве что шума станет поменьше. До следующего скандала.