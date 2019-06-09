Полиция объявила журналистам войну. Что ж – ответим

Сергей Соколовзамглавного редактора
Означает ли наглое задержание в центре Москвы корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, проведенное с нарушением всех возможных норм УПК и пунктов внутренних инструкций, что полиция объявила войну журналистам? Да — иначе безумие последних дней трактовать невозможно.
Означает ли массовое задержание журналистов, вышедших на одиночные — подчеркиваю! — пикеты в защиту своего коллеги, то, что полиция объявила войну СМИ?
Да, безусловно. Одиночные пикеты разрешены законом и не требуют никаких согласований, потому действия полиции под десятками фото- и видеокамер — откровенный вызов.
И раз уж закон нарушается так публично, то ни у кого не возникает сомнений в том, что и права Ивана Голунова в отделе полиции нарушались самым грубым и беспардонным образом.
Это задержание вызвало широкий общественный резонанс. В таких случаях в тех странах, где полиция не чувствует за собой никакой вины и, наоборот, уверена в правильности и обоснованности своих действий, собирают пресс-конференции и проводят брифинги. У нас же полицейские пресс-службы включают автоответчик.
Им просто плевать — на реакцию общества, на публикации в СМИ, на адвокатские запросы, на пикеты и митинги (если их, конечно, не надо разгонять, чтобы растрясти затекшие мышцы).
Человеческими жизнями распоряжаются майоры с суетливыми глазами и криминальными связями, и им дела нет до генералов, депутатов и мэров. Да и до президента дела нет. У них — «лубянская крыша», богатые заказчики, которые не скупятся в оплате, когда нужно посадить неугодного или разорить конкурента; у них подконтрольный бизнес (часто из той сферы деятельности, которую они и должны пресекать); у них в друзьях судьи, которые превратились в ксероксы для арестных постановлений.
Все удивлялись тому бесстыдству, с которым в Чечне упекли за решетку правозащитника Оюба Титиева, дважды подбросив одни и те же наркотики. Удивлялись, но особо не возмущались: Чечня же…
Ныне «передовой опыт» успешно освоен, а репутация полиции скатилась уж совсем куда-то под плинтус, хотя есть такое ощущение, что репутация в полицейском бизнесе капитализации не имеет.
Журналистам в этой связи уже пора осознать, что они вовсе не защищены никаким таким статусом: они, как и любые другие граждане, с точки зрения полиции — не субъекты права, а объекты внеправового воздействия…
Журналистам объявили войну. И массовые пикеты у Петровки, 38, и у здания Никулинского суда дают надежду на то, что вызов принят, а корпоративная солидарность возродится из пепла.
Битва за Ивана Голунова будет идти долго, и от нашего терпения и упорства зависит и его жизнь, и его свобода.
Но не только.
Сколько майоров притаилось по российским городам и поселкам в ожидании сигнала: «Можно. Журналистов сажать и бить можно!»
И они его получили.
Наверное, имеет все-таки смысл создать межредакционный и межрегиональный проект, чтобы ответить на полицейский вызов. Ответить профессионально и, в отличие от сотрудников МВД, в рамках закона. А именно: очень пристально изучить то, как работает эта полиция. И не абстрактно — а поименно.
То, что Ивана Голунова не закрыли в СИЗО, а отправили под домашний арест, вряд ли кого должно ввести в заблуждение. Это — всего лишь тактическая победа и профессионального сообщества, и неравнодушных граждан: да, существенная, жизненно важная, но временная. Потому что это — и тактическое отступление противоборствующей стороны для перегруппировки сил: вот уже про дополнительные обвинения пошли слухи…
Хватит ли сил у этих сил — зависит только от нас.
Друзья!
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