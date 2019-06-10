Кости в нагрузку

Россельхознадзор анонсировал меры по запрету ввозить в страну любые продукты животного происхождения — под предлогом рывка в прогрессивное общество. Чиновники говорят, что мы будем жить, как во Франции или Финляндии, где мясо и молоко разворачивают на границе.

Да, согласна, там это запрещено. И даже в США запрещено. Американцы за найденный в багаже кусочек буженины могут отправить на пятичасовой досмотр в сельхозтаможне. Вот только к ситуации в России это не имеет ровным счетом никакого отношения. Потому что в Америку везут еду как сувенир или экзотику, а в Россию — чтобы есть. На завтрак, обед и ужин.

Меня страшно разозлило, когда поначалу едва ли не все СМИ писали в заголовках, будто речь идет только о хамоне с пармезаном и прочей «запрещенке» — дорогих и ставших теперь для нас деликатесами изысках. Отчего миллионы наших граждан пропустили новость, решив, что их она не касается, ведь они не возят из-за границы пармезан. И никаких хамонов. Хамон едят в поездках состоятельные по российским меркам люди. Вот братья Линники из «Мираторга» рекомендуют есть хамон в Испании. Они его там и заказывают для ланча, прилетая на частном самолете. А простые люди, которые путешествуют бюджетно или ездят из приграничных регионов за едой в Финляндию, Польшу, Литву и Эстонию, хамон не покупают. Они берут сосиски, рыбные консервы, сыр за четыре евро килограмм, сметану, куриные копченые окорочка, развесную икру, масло.

Порой в свой единственный выходной люди отправляются по пробкам и очередям через границу не ради забавы и экзотических вкусов — они покупают качественную еду за разумные деньги. Продукты в Польше и Литве однозначно дешевле российских. Эстонские — почти такие же по цене. Очень многие сыры и масло у финнов покупать выгоднее, даже с учетом падения рубля. И не надо голосить, будто финский сыр за четыре евро нельзя есть. Можно! И нужно, если дома у вас альтернатива — российский, «Российский» по десять в пересчете на евро. Потому что в Финляндии еду не подделывают, что бы там ни говорили пропагандисты. Сыр за четыре евро финны готовят из молока, его стоимость частично компенсируется субсидиями. Ничего не поделать — у финнов так принято. Еда для бедных должна быть дешева и безопасна. Сыр за четыре евро там для бедных. И его очень много берут россияне. Мне вообще иногда кажется, что придуманные мясомолочным лобби запреты направлены против Финляндии, потому что в некоторых финских городках на российский спрос приходится больше половины всего продуктового оборота.

И здесь — самое главное. В Санкт-Петербурге, Ленобласти и Карелии живет больше восьми миллионов человек. Значительная их часть регулярно ездит в Финляндию за продуктами и покупает санкционную еду в полулегальных финских лавочках, которые есть даже в селах.

Теперь прибавим полтора миллиона жителей Псковской и Калининградской областей, откуда постоянно ездят в Эстонию, Польшу, Литву. Вычтем из общей суммы тех, кто никогда не видел в этих регионах заграничную еду. И получим миллионов пять–шесть регулярно поедающих «запрещенку».

Мясомолочные монополисты говорят нам, будто запрет на ввоз сосисок с маслом никакого экономического эффекта на них не произведет. Пять–шесть миллионов человек не дадут ощутимого эффекта? Да не врите.

Вот зачем придумали эту меру. Мы не во Франции или Финляндии, где еду не подделывают и где она дешева. В нашей стране еда дорогая и плохая. Поэтому в приграничных областях люди возят ее из-за границы. Привезли, съели и снова поехали. У них на российские сыры с котлетами нет ни денег, ни здоровья. Вот за них-то, за эти пять–шесть миллионов, и идет сейчас война. Не хотят граждане есть мираторговские стейки, дымовские сосиски и дмитровское масло — ничего, заставят. Решит народ после запрета жить вообще без масла — обяжут покупать. Как в советское время, где на полкило жилованной говядины обязательно привешивали полкило костей. Называлось — «в нагрузку». У нас будет точно так же. Кто-то ведь должен оплачивать братьям Линникам гастрономические полеты в Испанию.