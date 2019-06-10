Акция солидарности главных бизнес-изданий России. В одной обложке

Три главных российских деловых издания — «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК» — выйдут в понедельник, 10 июня, с одинаковыми обложками, посвященными арестованному в результате возможной провокации журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Такая акция солидарности пройдет впервые в истории этих СМИ.

На обложках слова: «Я/Мы Иван Голунов».

Вместе с обложкой в трех изданиях опубликовано общее редакционное заявление с требованием тщательного расследования дела журналиста Ивана Голунова.

«Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову <...> Не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью <...> Требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации <...> Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона <...> Считаем выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом <...>», — говорится в совместном заявлении редакций.

Тема ареста в Москве журналиста-расследователя Ивана Голунова стала главной в СМИ по итогам прошедшей недели.

Свежий выпуск «Новой газеты» посвящен ей и подробно разбирает и историю преследования журналиста, и беспрецедентную акцию солидарности СМИ вокруг него.

«Новая» также публикует текст одного из самых резонансных расследований Голунова в «Медузе», с которым сам он связывает свой арест. Этот текст рассказывает, как устроена кладбищенская мафия в России и как она связана с силовиками.

За ситуацией вокруг Ивана Голунова и реакцией журналистского сообщества можно следить здесь.