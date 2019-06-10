Про 71-ю больницу

Ивана Голунова привезли на обседование перед заседанием Никулинского суда по избранию ему меры пресечения именно в 71-ю больницу по двум причинам.

Первая: на гражданской больнице настояли адвокаты Ивана во время следственных действий на 8 этаже в Следственном управлении УВД по западному округу.

Вторая: 71 больница самая ближняя к улице Лобачевского 116, офису полиции ЗАО.

Мы с Алексеем Венедиктовым присутствовали там, и поехали вслед за Иваном, увидев, как машина скорой выезжает в сопровождении конвоя (вот фото из окна зам руководителя следственного управления).

Ивана Голунова в сопровождении «скорой» везут в 71-ю больницу из СИЗО

В приемном отделении Ивана положили в 107 кабинет и врачи (там, кстати, не было главврача Мясникова и не очень понятны его заочные диагнозы) начали дотошное, в полном объеме исследование — УЗИ, КТ головы , анализы, рентген, консультации специалистов.

Конвой у кабинета №107

Именно врачи настояли, чтоб с Ивана хотя б во время обследования сняли наручники. На большее конвоиры( их было пятеро) не согласились. Так он, скованный, и лежал несколько часов в палате после противостолбнячной прививки... (сыворотку сделали из за царапин на теле журналиста «Медузы» ).

Иван пояснил, что царапины, а также ушибы на задней поверхности бедра и в районе груди появились в результате «воздействия» полицейских на допросе , а затем при сдаче анализов в клинике на Сетуньском проезде.

Мы с Венедиктовым прекрасно слышали, как по громкой связи врачей скорой, ожидавших в коридоре, постоянно торопили, чтобы они быстрее везли Голунова в Никулинский суд (записи есть в распоряжении редакции), но врачи 71-й больницы, которым сейчас объясняет сетевое сообщество, как они должны были действовать, профессионально и в интересах пациента делали свою работу. Без всякой подобострастной спешки под нажимом.

Обследование шло штатно, несколько часов. В подробной выписке зафиксированны все результаты, в том числе травмы, полученные Иваном.

И хочу уточнить еще один момент — для комментаторов, которые считают, что врачи могли бы и сотрясение мозга найти для госпитализации нашего коллеги, а пока он в больнице, истек бы срок его содержания под стажей. Все не так.

В таких случаях к пациенту приезжает дежурный судья, зачитывает меру пресечения прямо в палате, и пациента транспортируют в больницу номер 20, в трудностпуное спецотделение для содержания лиц, находящихся под стражей, где бы он сейчас и лежал.

Один из врачей 71-ой, замечательный профессионал, человек, которого я знаю много лет, но в больнице встретил абсолютно случайно, заметил: «Мы врачи, а не судьи, привезли к нам — будем лечить и обследовать. Гиппократ ничего нам другого не велел».

И поэтому есть предложение — сказать врачам, (включая Гиппократа, конечно), спасибо.

А домыслы засунуть в…