Про 71-ю больницу
Там работают врачи, а не судьи, и они профессионально помогли Ивану Голунову
Дмитрий Муратовпредседатель Редакционного совета
Ивана Голунова привезли на обседование перед заседанием Никулинского суда по избранию ему меры пресечения именно в 71-ю больницу по двум причинам.
Первая: на гражданской больнице настояли адвокаты Ивана во время следственных действий на 8 этаже в Следственном управлении УВД по западному округу.
Вторая: 71 больница самая ближняя к улице Лобачевского 116, офису полиции ЗАО.
Мы с Алексеем Венедиктовым присутствовали там, и поехали вслед за Иваном, увидев, как машина скорой выезжает в сопровождении конвоя (вот фото из окна зам руководителя следственного управления).
В приемном отделении Ивана положили в 107 кабинет и врачи (там, кстати, не было главврача Мясникова и не очень понятны его заочные диагнозы) начали дотошное, в полном объеме исследование — УЗИ, КТ головы , анализы, рентген, консультации специалистов.
Именно врачи настояли, чтоб с Ивана хотя б во время обследования сняли наручники. На большее конвоиры( их было пятеро) не согласились. Так он, скованный, и лежал несколько часов в палате после противостолбнячной прививки... (сыворотку сделали из за царапин на теле журналиста «Медузы» ).
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Иван пояснил, что царапины, а также ушибы на задней поверхности бедра и в районе груди появились в результате «воздействия» полицейских на допросе , а затем при сдаче анализов в клинике на Сетуньском проезде.
Мы с Венедиктовым прекрасно слышали, как по громкой связи врачей скорой, ожидавших в коридоре, постоянно торопили, чтобы они быстрее везли Голунова в Никулинский суд (записи есть в распоряжении редакции), но врачи 71-й больницы, которым сейчас объясняет сетевое сообщество, как они должны были действовать, профессионально и в интересах пациента делали свою работу. Без всякой подобострастной спешки под нажимом.
Обследование шло штатно, несколько часов. В подробной выписке зафиксированны все результаты, в том числе травмы, полученные Иваном.
И хочу уточнить еще один момент — для комментаторов, которые считают, что врачи могли бы и сотрясение мозга найти для госпитализации нашего коллеги, а пока он в больнице, истек бы срок его содержания под стажей. Все не так.
В таких случаях к пациенту приезжает дежурный судья, зачитывает меру пресечения прямо в палате, и пациента транспортируют в больницу номер 20, в трудностпуное спецотделение для содержания лиц, находящихся под стражей, где бы он сейчас и лежал.
Один из врачей 71-ой, замечательный профессионал, человек, которого я знаю много лет, но в больнице встретил абсолютно случайно, заметил: «Мы врачи, а не судьи, привезли к нам — будем лечить и обследовать. Гиппократ ничего нам другого не велел».
И поэтому есть предложение — сказать врачам, (включая Гиппократа, конечно), спасибо.
А домыслы засунуть в…
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