Голунов вытаскивает всех
От солидарности — к общероссийской кампании-228. «Новая газета» призывает начать борьбу с фальсификациями по «наркотическим» статьям
Иван Голунов. Фото: Евгений Фельдман, для Медузы»
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Люди жалуются, что Голунова вытащили из тюрьмы, а их, других, недостаточно медийных, в аналогичной ситуации не вытащат.
На Кавказе жалуются, что СМИ не уделяют должного внимания преследованию активиста из Нальчика Мартина Кочесокова, у которого тоже «обнаружили наркотики». Вспоминают, что кампания в поддержку правозащитника Оюба Титиева, объявленного наркоманом властями Чечни, не вывела его на первые полосы деловой прессы.
В социальных сетях рассуждают, что если бы наркотики подбросили сотруднику федерального телеканала или, например, участнику движения НОД, то все тоже могли бы пройти мимо. Одна активистка пишет, что общество почти равнодушно к проблеме семейного насилия, а потому и поддержка Голунова (кстати, мужчины) — это лицемерие.
Словом, каждый из нас может представить себя героем криминальной хроники и спросить: а что будет в такой ситуации со мной? Кто пойдет меня защищать? Чаще всего ответ будет неутешительным. Мы все знаем десятки примеров беззакония, и почти ни у кого из нас не хватает сил обращать внимания на каждый из них. В противном случае вы становитесь профессиональными правозащитниками — теми непонятными людьми, которым до всего есть дело.
Но когда люди защищают своих, это вполне естественно. Здесь нет никакой специальной моральной позиции — это просто нужно делать. Уникальность реакции на провокацию против Ивана Голунова в том, что он оказался своим для всех, кто работает в медиа. Не только журналистов, но и блогеров — в том числе с миллионными аудиториями, а еще артистов, музыкантов, издателей. За двое суток про Голунова узнали все граждане России. Номера РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей» с идентичной обложкой («Я/Мы Иван Голунов») продаются на Avito за 15 тысяч рублей.
Ведущая НТВ Ирада Зейналова совершила что-то вроде «разворота над Атлантикой» и произнесла в эфире проникновенную речь о важности соблюдения законов и защиты журналистов от давления со стороны властей. Что-то сломалось в пропаганде, так что Голунову, возможно, невольно помог даже Дмитрий Киселев, припечатавший полицейских на всю свою аудиторию комментарием главного нарколога Минздрава Евгения Брюна: следов наркотических веществ у подозреваемого не найдено.
Полицейские взяли не того парня: как сокрушался в эфире ВГТРК полковник Андрей Щиров, задержанный не сознался заранее, что «за ним стоят серьезные люди». Серьезные люди в данном случае — это, похоже, тысячи вчерашних выпускников журфаков, которые готовы сейчас работать сутками, чтобы помочь коллеге и другу. Они хотят свободы и справедливости для Ивана, извинений от властей и наказания виновных. И масштаб этой «защиты своего» стал таким, что защищая Голунова, любой гражданин России защищает каждого из нас и самого себя.
От провокации против Голунова стартует кампания за изменения правил игры в российской наркополитике.
На примере журналиста, каждый может увидеть, как легко подбросить наркотики любому человеку. И то, что каждый из нас может представить немедийного себя на месте Голунова — а это подделка доказательств, подставные свидетели, формальный суд и срок, — означает, что сейчас должна начаться общероссийская кампания по борьбе с фальсификациями по 228 статье УК («Незаконный оборот наркотиков»). По этой статье сейчас в российских тюрьмах сидят почти 140 тысяч человек — треть (!) всех заключенных в стране.
Игнорировать эту проблему больше не получится. Нужно добиваться такого изменения законодательства, чтобы для должностного лица попытка подбросить наркотики кому бы то ни было определенно означала бы конец карьеры.
К этой кампании присоединятся все, кто больше не хочет таких позорных уголовных дел — кого бы они ни считали «своими».
Получается, что Голунов вытаскивает всех, и дело уже не только в журналистах.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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