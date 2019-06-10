«Дальнейшая необходимость содержания под стражей отсутсвует»
Шалинский городской суд поставил не самую плохую точку в деле Оюба Титиева: УДО
Елена Милашинаредактор отдела спецпроектов
Судья Шалинского суда Кульчиев удовлетворил ходатайство адвокатов Оюба Титиева о его условно-досрочном освобождении из колонии-поселении. В ходе сегодняшнего заседания адвокаты Оюба Марина Дубровина и Петр Заикин поддержали свое ходатайства, также выступил представитель аргунской колонии-поселения, дав Оюбу Титиеву «предельно объективную характеристику» (цитата адвоката Заикина). И представитель колонии, и представитель республиканской прокуратуры совпали в своей позиции, пояснив суду, что не видят никакой необходимости в дальнейшем пребывании Оюба Титиева в колонии.
Выслушав внимательно все стороны, судья Кульчиев вынес решение об освобождении Оюба Титиева, чем поставил не самую плохую точку в этой истории, казавшейся изначально абсолютно безнадежной.
Редакция «Новой газеты» благодарит всех, кто включился в спасение и освобождение Оюба.
Потому что свобода в данном случае не только высшая ценность, но и высшая справедливость.
P.S.
По процедуре УДО, на свободу Оюб выйдет через 10 дней.
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