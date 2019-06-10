Антиолигархический переворот в Молдове

Молдова переживает самый серьезный политический кризис в своей истории. Пророссийские и проевропейские силы в парламенте объединились с президентом, чтобы отстранить от власти самого крупного олигарха страны. Но последний c помощью Конституционного суда «уволил» восставших. Теперь обе стороны утверждают, что легитимная власть — это они. Начались уличные протесты в поддержку обеих сторон конфликта. «Медиасеть» по данным молдавских изданий Ziarul de Garda и Newsmaker собрала самое важное о том, что происходит в Кишиневе. «Новая газета» публикует этот материал.

Начало. Неоднозначные парламентские выборы

По итогам выборов 24 февраля места в новом парламенте оказались практически поровну поделены между тремя основными политическими силами — пророссийской Партией Социалистов, проевропейским блоком ACUM и Демократической Партией под руководством самого богатого человека страны Влада Плахотнюка).

Молдова — парламентская республика, так что победителям предстояло сформировать коалицию и определить состав нового правительства.

Переговоры шли более трех месяцев — но все впустую. Плахотнюк предлагал блоку ACUM объединиться, но всякий раз получал отказ.

«Блок ACUM не будет участвовать ни в каких консультациях с действующим руководством ДПМ, поскольку этот клан является ответственным за захват государства, за внешнюю изоляцию страны и подрыв экономики из-за сомнительного захвата наиболее важных экономических активов, за нищету и изгнание людей из страны», обосновал позицию один из лидеров ACUM Андрей Нэстасе.

Конфликт: Конституционный суд потребовал распустить парламент

По закону, новоизбранному молдавскому парламенту отводится определенное время на утверждение правительства. Если нет — президент его распускает и назначает новые выборы. Но когда именно наступал крайний срок — сказать было трудно: все по-разному трактовали законодательство.

В условиях неопределенности Конституционный суд «взорвал» ситуацию: 7 июня, фактически в последнюю минуту он постановил, что уже завтра правительство обязано появиться, или же президент должен будет распустить «несостоятельный» парламент.

Объединение или политическая смерть

Фото: privesc.eu

Под угрозой роспуска парламента оппозиционные силы в составе Партии социалистов и проевропейского блока ACUM утром 8 июня подписали временное коалиционное соглашение. Их поддержал президент Игорь Додон — сам из социалистов.

«Восставшие» депутаты собрались на экстренное заседание в полутемном сессионном зале: света не было, а персонал не вышел на работу и не отвечал на звонки.

Парламент официально провозгласил Молдову «захваченным государством», где, по мнению депутатов, все ключевые государственные структуры, включая Конституционный суд, находятся под контролем олигарха Влада Плахотнюка, лидера правящей Демократической партии. Новым спикером нового парламента выбрали Зинаиду Гречаный из социалистов. Президент Игорь Додон, который остался с депутатами, выдвинул лидера ACUM Майю Санду в премьеры, а парламент тут же утвердил ее вместе с новым правительством.

Плахотнюк наносит ответный удар

Но в ночь на 9 июня Конституционный суд выносит новый вердикт: решения, принятые депутатами 8 июня, — недействительны, так как срок формирования рабочих органов парламента истек днем ранее. КС временно отстранил президента Додона (последнее уже случалось не раз, правда, тогда против Додона выступал парламент) и назначил Павла Филипа, предшественника Санду и ближайшего союзника Плахотнюка, и.о. президента. И.о. тут же распустил «восставший» парламент и назначил внеочередные выборы на 6 сентября 2019 года.

Заседание Конституционного суда Молдовы. Фото: ZDG

«Антиолигархический» парламент и премьер решение проигнорировали и на вечер воскресенья продолжают работать в экстренном режиме. А на улицах начались акции в поддержку как парламента, так и демпартии.

Кто «законнее»?

«Попытка госпереворота» — так описал события минувших выходных глава Демократической партии страны Влад Плахотнюк: «ДПМ не признает пленарное заседание и все, за что сегодня проголосовали депутаты. Мы предпримем все законные и демократические действия, чтобы план захвата госучреждений не реализовался».

Но многие депутаты и юристы считают, что Конституционный суд ошибся в датах: Конституция отводит на создание правительства три календарных месяца, а не 90 дней — то есть, у депутатов в запасе был еще один день 8 июня. Наконец,

даже в случае роспуска, нынешний парламент законно работает до созыва нового состава,

на это указал бывший министр экономики Александр Муравский.

Впрочем, бывший член Конституционного суда Виктор Попа защищает решение КС: «Сейчас делаются различные интерпретации, но не берется в расчет то, что в мае месяце был 31 день, судьи не считают по упрощенной форме, а по количеству дней». То есть, по его словам, полночь 7 июня являлась последней датой, когда депутаты могли встретиться на заседании.

Что дальше?

Обе молдавские власти считают себя легитимными, так что позиции «силовиков» и международного сообщества могут оказаться ключевыми. В поддержку «антиолигархических» сил высказалось посольство США в Молдове, посольство России, Европейская комиссия, самая крупная фракция Европарламента. «Надеюсь, неожиданная коалиция поможет вывести страны из-под доминантного влияния одного олигарха. Конституционный суд показал пример беспрецедентного дефицита независимости», — заявила Ребекка Хармс, глава группы Европарламента по парламентскому сотрудничеству со странами Восточного партнерства.

На фоне растущей иностранной поддержки парламентарии обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на решения Конституционного суда и в Совет безопасности ООН с просьбой оценить ситуацию в Молдове. Более 80-ти неправительственных организаций так же встали на защиту парламента и нового правительства. Сейчас и глава Демпартии Влад Плахотнюк, и новоназначенный премьер призывают силовые структуры страны «выполнять решения законной власти».

Цитаты

Зинаида Гречаный, новоизбранный спикер парламента Молдовы «Сегодня у нас нет Востока или Запада, нет красных, желтых или белых. У нас есть единый народ, единая цель и одна Молдова — для всех... Все мы должны стать, пусть даже на неопределенный период, движущей силой, которая положит конец нищете, конец захвату власти в стране теми, кто хочет подчинить себе все, что их окружает. Мы должны стать щитом для наших граждан, и не забывать о том, что их голоса являются одновременно саблей справедливости, которую они нам доверили» (8 июня, 2019).

Владимир Плахотнюк, Лидер Демократической партии

«Дорогие мои молдаване, ДПМ очень старалась создать коалицию, чтобы ремонтировать дороги, повышать пенсии и зарплаты. Но на последней стометровке пришел Додон и предложил отдать страну тем, кто давно хочет ее взять. Я не принял его условия, не согласился предать народ… Досрочные выборы! Посмотрим, как проголосуют за этих манкуртов!» (9 июня, 2019).

Игорь Додон, Президент Молдовы

«Я знаю, что некоторым башню снесло, и не исключаю, что они готовы пойти на любой сценарий, но, поверьте, мы к этому готовы. Несмотря на всю грязь, которая сейчас льется на президента, на депутатов, — процесс начался» (9 июня, 2019).

Майя Санду, новоизбранный премьер Молдовы

«Парламент констатирует узурпацию власти в государстве бывшим антинародным правительством, которое потеряло доверие граждан и международного сообщества, и, вместо того, чтобы демократично уступить власть, решило пойти по пути дестабилизации и эскалации насилия. Парламент, избранный в результате выборов 24 февраля 2019 года, объявляет вне закона правительство Филипа и требует, чтобы Демократическая партия убрала наемников из государственных учреждений» (9 июня, 2019).

Андрей Нэстасе, министр внутренних дел в новом правительстве

«Призываю его мирно передать власть, цивилизованно и не пытаться поджигать дом, потому что Молдова ему не принадлежит» (9 июня, 2019).

Назначенный Конституционным судом и.о. президента и премьера

«Вы свидетели, что мы не хотели досрочных выборов, ДПМ первая предложила договориться. Сегодня власть в Молдове не у политических сил, а у народа… Додон должен понести ответственность за предательство и попытку организовать госпереворот» (9 июня, 2019).

Максим Эристави, Светлана Козлова, Медиасеть»,

по материалам ZDG и Newsmaker (Молдова)