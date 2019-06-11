«Это чистая косметика, а не реформа»

Резонансное преследование журналиста Ивана Голунова по сфабрикованному делу о хранении и сбыте наркотических веществ спровоцировало широкую общественную дискуссию о необходимости реформы антинаркотической политики. После освобождения Голунова из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью предъявленных обвинений за смягчение 228 статьи УК публично высказались глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, омбудсмен Татьяна Москалькова и группа депутатов Госдумы.

Более того, глава рабочей группы Госдумы по совершенствованию антинаркотического законодательства Николай Барыкин анонсировал скорое внесение законопроекта о смягчении ответственности за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Ранее с аналогичными предложениями выступала Москалькова. Проект одобрили все профильные ведомства Думы, а также представители МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Верховного суда, сообщает телеканал «Дождь».

Декларируемая цель законопроекта — уменьшить число фальсифицированных дел по 228-й статье за счет перевода хранения наркотиков в преступления средней тяжести. Наказание по ч. 2 ст. 228 УК («Приобретение и хранение наркотиков в крупном размере») может смягчиться с нынешних 3–10 лет лишения свободы до 2–5 лет, а минимальное наказание за те же деяния в особо крупном размере — с 10 до 5 лет. Верхний порог наказания останется прежним — 15 лет.

Предполагается, что это помешает полицейским использовать «народную» статью, по которой ежегодно осуждают около 130 000 человек, для улучшения показателей раскрываемости тяжких преступлений.

Однако эти предложения депутатов были сформулированы задолго до ситуации с Голуновым и во многом носят косметический характер, считают опрошенные «Новой» эксперты.

Алексей Федяров Координатор правозащитной организации «Русь сидящая»

— Если говорить о реформировании 228-й статьи, нужно добиваться того, чтобы одноразовая доза наркотика не становилась особо крупным размером.

Изменение второй или третьей части статьи бессмысленно, нужно изменять размеры наркотических средств, определяющих тяжесть наказания.

Потому что, если даже рядовое количество героина является особо крупным (при том, что его употребляют люди зависимые, которые не могут без него обойтись), то наркопотребители автоматически переходят в разряд обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям. Реформа антинаркотического законодательства должна быть основана на том, чтобы одноразовая доза (либо доза, чуть превышающая одноразовую) не являлась бы ни крупной, ни особо крупной. А одно лишь уменьшение срока — это чистая косметика. Властям пришло в голову, что нужно как-то либерализовать антинаркотическое законодательство, и они нашли такие изменения, что незначительнее придумать просто невозможно.

Арсений Левинсон Юрист программы «Новая наркополитика» Института прав человека

— Я направлен в рабочую группу по антинаркотическому законодательству уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, и с марта 2018 года мы работаем над этим законопроектом, чтобы он был внесен в Госдуму. По большому счету, еще до всех этих событий он был поддержан большинством в рабочей группе и другими профильными ведомствами. Эти изменения откладывались бюрократическими процедурами, но сейчас история Ивана Голунова дала необходимый толчок. Изменения очень точечные, но на самом деле необходимые. Мы будем надеяться, что это только первый проект по необходимым изменениям и им не ограничатся.

Конечно, требует изменений таблица размеров, с которых наступает уголовная ответственность и с которых размер считается крупным — размеры устанавливаются постановлением правительства. Это входит в подзаконный акт. Необходимо не только смягчение ответственности за хранение наркотиков в крупном размере, но и изменение самих размеров (в постановлении правительства, которое это утверждает). Сейчас по огромному количеству веществ эти размеры не вполне адекватны.

Например, крупный размер амфетамина, с которого начинается повышенная уголовная ответственность (ч.2 ст.228), начинается с одного грамма. При этом в незаконном обороте приобрести наркотики амфетамин меньше одного грамма нельзя. То есть любой потребитель амфетамина на сегодняшний день совершает тяжкое преступление. Не должна повышенная уголовная ответственность начинаться с грамма. Пороговые величины, с которых в принципе начинается уголовная ответственность, должны быть повышены. В некоторых случаях у нас и особо крупный размер тоже установлен неправильно.

Мы будем вносить в правительство предложения по таблице размеров. Но подготавливать такие изменение по закону должны профильные ведомства и МВД. То есть должны быть их указания подготовить такие изменения.

А, конечно, МВД в этом меньше всего заинтересовано. Потому что проще всего имитировать борьбу с наркотиками, ловя рядовых потребителей граммами веществ.

И еще важное изменение, которое может быть решено через внесение изменений в постановление правительства — это смеси. Совершенно кошмарно положение закона, которое предписывает, что размер наркотика определяется не по весу, а по общему весу смеси, в которой он находится. Яркий пример абсурдности такого положения — это кондитерские дела. В смеси обнаруживают семена мака — и это считается смесью с наркотическими веществами. По огромному количеству дел это очень актуальный вопрос.

К сожалению, нельзя говорить о сегодняшних изменениях как о реформе. Мы работали над точечным изменением и с огромным трудом оно проталкивалось. В марте 2018 года у нас прошло первое заседание с Татьяной Москальковой по этому поводу. И в первую очередь она его поддержала. Пока получила поддержку только та часть, которая более перспективна для внесения, но мы надеемся, что будет продолжена работа. Тем более, сейчас эти изменения еще не внесли в Госдуму, их только подготовили.