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«Я надеюсь, больше никто не окажется в такой ситуации»
Иван Голунов вышел на свободу. Его дело министр внутренних прекратил с формулировкой: за недоказанностью участия в преступлении
Глеб ЛиманскийВидеокорреспондент
Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов вышел на свободу, уголовное дело о сбыте наркотиков закрыто «в связи с недоказанностью его участия в преступлении». С Ивана сняли электронный браслет. Журналист поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду на то, что расследование продолжится — но уже тех, кто занимался организацией провокации в отношении журналиста. Расследованиями Голунов продолжит заниматься: «Теперь буду еще внимательнее», — заявил он.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:давление на сми, реакция, свобода, голунов
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