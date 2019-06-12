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Репортажи

Иван Голунов на свободе

Коллеги встретили журналиста после отмены ареста. Фото и видео

Общество

 

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов вышел на свободу после прекращения уголовного дела о сбыте наркотиков.

Видео: Глеб Лиманский/«Новая газета»

 

Ивана Голунова встречают журналисты. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»
Иван Голунов после освобождения из-под ареста. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

 

Иван Голунов после освобождения из-под ареста. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»
Иван Голунов с любимой собакой Марго. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

 

Иван Голунов после освобождения из-под ареста. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

 

Светлана Голунова (мама Ивана) вышла к журналистам с тортом. Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»

 

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Теги:
освобождение, москва, голунов

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