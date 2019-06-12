Иван Голунов на свободе

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Анна АртемьеваГлеб ЛиманскийВиктория Одиссонова«Новая газета»
Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов вышел на свободу после прекращения уголовного дела о сбыте наркотиков.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:освобождение, москва, голунов
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