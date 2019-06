«Голунов, где текст?!»

Ощущение, что журналиста-расследователя Ивана Голунова вот-вот отпустят из-под домашнего ареста хотя бы под подписку о невыезде, появилось у его коллег вечером 10 июня. Днем в понедельник уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова доложила о деле Голунова президенту Путину и, вероятно, первой из официальных лиц высказала компромиссное предложение: Ивану нужно как минимум смягчить меру пресечения. Казалось, что властям следует поступить так незамедлительно — учитывая небывалый общественный гнев и назначенный на 12 июня несогласованный марш в поддержку журналиста.

В понедельник Голунова не освободили, но днем вторника надежду подогрел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что Владимир Путин поставил «целый набор резолюций» на письмах, которые передала Москалькова.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Правда, вскоре пресс-служба Никулинского районного суда сообщила, что жалоба на домашний арест Голунова будет рассмотрена только 14 июня. Следствие и само вправе смягчить меру пресечения, но все-таки более вероятным теперь казалось освобождение Голунова по судебному решению. Однако в 16:00 сотрудники ФСИН увезли Ивана из дома в Главное следственное управление (ГСУ) московской полиции, а еще через час министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил: преследование Голунова прекращено, и он будет сегодня же освобожден. Глава МВД добавил, что полицейских, которые задержали журналиста 6 июня (и, по-видимому, подбросили наркотики), проверит Следственный комитет, а сам министр попросит президента уволить двух генералов: начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и главного наркополицейского Москвы Юрия Девяткина.

С 17:00 возле здания ГСУ ГУВД Москвы на углу Новослободской улицы и Горлова переулка стали собираться журналисты. К шести вечера у высокой ограды выстроились около 150 человек. Фотографы и операторы загодя влезли на парапет и просунули объективы между металлических прутьев. В таком положении им пришлось провести около трех часов.

Отдельной группкой на противоположной стороне переулка собрались ближайшие коллеги Голунова — нынешние и бывшие сотрудники «Медузы».

— Я шел по бульвару, когда узнал [о прекращении дела], осел вот так на лавочку и долго не мог прийти в себя, — рассказал «Новой газете» спецкор «Медузы» Илья Жегулев. — Для меня это очень личная история, потому что все было сделано по тем же лекалам, что и у Лёни (в апреле 2018 года брата Ильи Жегулева Леонида приговорили к трем годам колонии по обвинению в хранении гашиша; защита утверждала, что наркотики подбросили — «Новая»). История с Ваней затронула нас всех и вызвала невероятный общественный резонанс. Но есть люди менее известные и вот они просто садятся и сидят. Поэтому наша задача сейчас — сделать так, чтобы статью 228 перепридумали. Доказательства должны быть другие — и неоспоримые.

— Тяжелое ощущение безвыходности, которое было в пятницу и субботу, отлегало у меня постепенно. Сначала я всю дорогу плакал, думал, что сейчас Ваню закатают и что надо просто уезжать [из России], — поделился с «Новой газетой» бывший редактор отдела специальных корреспондентов «Медузы» Александр Горбачев. — Но когда пошел домашний арест, пошли федеральные каналы, Земфира, Шнуров, то стало понятно, что просто так закатать Ваню уже не получится. Так что такого одномоментного выдоха [после новости о прекращении дела] не было, но очень хорошее финальное ощущение было. Я сейчас работаю в компании, которая занимается придумыванием всяких музеев и выставок. И вот буквально началась встреча с нашим нью-йоркским креативным директором, как мне пришел этот пуш, и дальше я сидел с такой веселой улыбкой. Кажется, я сказал что-то вроде: «Oh, there's some democracy in Russia…» («Ух ты, немножко демократии в России…» — «Новая»).

Педиатр, автор телеграм-канала «Федиатрия» и популяризатор доказательной медицины Федор Катасонов приехал поддержать Ивана Голунова сразу после дежурства в клинике.

— Я лично с Ваней не знаком, но многие мои друзья с ним работали. И насчет него настолько не было никаких сомнений, что я «вписался», как мог. А что я мог? Я написал в своем телеграм-канале: «Свободу Голунову!» Я как врач задал в фейсбуке публичные вопросы доктору Мясникову, который отпустил Ивана из 71-й больницы в суд (по словам Голунова, после задержания его избили полицейские; 8 июня Ивана госпитализировали в 71-ю больницу с подозрением на сотрясение мозга — «Новая»). Когда все видят такую несправедливость — человека избили, он не ел два дня, а ему говорят, что с ним все хорошо, — подрывается доверие ко всем врачам в целом. Поэтому я как представитель медицинского сообщества задал эти вопросы, чтобы показать, что не все врачи думают одинаково.

В половине девятого в телеграм-каналах появилась фотография: с ноги Голунова сняли браслет, который отслеживал его местонахождение. Несколько журналистов поприветствовали эту новость радостными криками. Встревоженные фотографы, уставшие висеть на ограде, соскочили с нее и побежали на шум — а в это время Иван Голунов вышел из двери, которую они так долго разглядывали в объективы.

Журналист был в розовой рубашке и песочного цвета брюках — это бросилось в глаза, потому что предыдущие три часа через двор ГСУ целеустремленно ходили только полицейские в одинаковых серых и синих костюмах. Голунов же брел устало. Увидев толпу, он свернул с дорожки, ведущей к проходной, в сторону ограды (шедший следом адвокат Сергей Бадамшин подал Ивану знак рукой — не задерживаться). На ограде снова повисли фотографы. Слышно было, как Иван благодарил всех за поддержку, а на вопрос, когда будет опубликовано его следующее расследование, ответил, что для начала хотел бы просто прийти в себя.

У проходной, откуда Голунов вскоре вышел, журналисты и вовсе сидели друг у друга на головах. В руках у Ивана была ведомственная газета «Петровка, 38». Несколько раз, отвечая на вопросы, он не смог сдержать слезы.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Где текст?! — иронически крикнул Голунову его редактор в «Медузе» Алексей Ковалев.

Толпа поползла по тротуару в сторону Новослободской улицы, заставляя пишущих корреспондентов, которые не могли увидеть Голунова за спинами операторов, взбираться на парапет ограды.

— А можно собаку? — спросил корреспондент «Медузы». — Марго!

Через несколько минут по соцсетям расходились фоторафии Голунова с очаровательной далматинкой.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Журналисты, да отпустите уже Голунова-то! — протянул адвокат Бадамшин. — Свободу Голунову!

— Свободу Голунову!!! — весело подхватили журналисты.