Массовые задержания на несогласованном шествии после «дела Голунова», Москва, центр, 12 июня

16:20. что с азаром?

В ОВД «Дорогомиловское», куда привезли спецкора «Новой» Илью Азара и Нестерову, отказались их принимать. Азар рассказал, как полицейские сначала долго ругались друг с другом, а потом «самый важный» потребовал вывести задержанных журналистов курить во двор. Никто не хочет «заполнять бумажки», а в других отделениях, якобы, уже «все забито». Обновлено: Повезли в ОВД «Фили-Давыдково».

16:10. обстановка на страстном бульваре

Фото: Александр Музалевский / Telegram К памятнику Высоцкому на Страстном бульваре пришли провокаторы из движения SERB, они кричат участникам акции: «Наркоманы, голос, работайте, работайте!» и «Всегда найдутся те, кто хочет обосрать праздник».

цифра дня

В «ОВД-инфо» назвали предварительное число задержанных на несогласованной акции в Москве: более 400 человек.

что с азаром?

Илья Азар только что сообщил, что его везут в ОВД «Дорогомиловское».

что происходит с задержанными. обновляется

«ОВД-Инфо» сообщает, что в отделении полиции по Алексеевскому району у задержанных отобрали телефоны. «Апология протеста» пишет, что из ОВД «Северное Измайлово» отпустили без протоколов журналистов с редакционным заданием, но к задержанным не пускают адвокатов. По данным Профсоюза журналистов, из ОВД «Хамовники» отпустили 3 журналистов также без протоколов, но остальные задержанные по-прежнему находятся в автозаке.

15:35. на страстном

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Люди на Страстном шутят: «А давайте флэшмоб замутим: когда они в следующий раз двери автозака откроют — мы все огромной очередью туда сами выстроимся!»

15:25. задержание спецкора «Новой» ильи азара

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Полиция попросила спецкорреспондента «Новой» Илью Азара проследовать с ней. Он задержан. Основания: «Есть нарушения в организации мероприятия». Задержавший нашего спецкора полицейский отказывается представляться и не показывает жетон.

а в это время

Скриншот TheBell The Bell обнаружил на трансляции приема в Кремле по случаю Дня России девушку в майке «Я/мы Иван Голунов». Говорят, операторы очень старались, чтобы она не попадала в кадр.

15:17. условия содержания: плохо человеку в автозаке

Литературный критик Анна Наринская, задержанная сегодня на несогласованной акции, сообщает, что человеку в ее автозаке, который около часа стоит у ОВД «Таганский», стало плохо. Ему вызвали скорую. Анна Наринская — «Новой»: «У нас 33 человека в автозаке. 4 детей по 15 лет. У девушки панические атаки». Задержанные стоят из-за нехватки мест, полиция не пускает их в туалет.

15:10 страстной бульвар: концерт в оцеплении

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» От памятника Высоцкому уехали автозаки. Люди собрались вокруг молодого человека с гитарой и поют песни «Я свободен», «Это все», «Марионетка». Гитаристу кричат, что он молодец. Парень в ответ говорит: «Молодец не я, молодцы все мы. Мы Ваню отстояли». К памятнику поехали еще автозаки.

15:00. задержания у памятника высоцкому на страстном бульваре

У памятника Владимиру Высоцкому задержания. Корреспондент «Новой» передает, что полицейские ходят по бульвару и говорят между собой: «Давай этого возьмём? А вот этого?» Во второй раз за этот день задержали, а затем отпустили (и извинились) корреспондента «Новой газеты» Никиту Гирина.

15:00 Что известно на сейчас

Шествие началось в 12 часов дня от Чистопрудного бульвара. Почти сразу стало ясно, что предполагаемый маршрут невозможен: полиция перекрыла Мясницкую, а затем и другие улицы, пересекающие бульвары. Тогда люди пошли по бульварам в сторону Трубной площади. Первые массовые задержания случились минут через 20 после начала шествия у метро «Чистые пруды». Полиция задержала тех, кто был в атрибутике шествия: как правило — в футболках «Я/Мы Иван Голунов», людей с памятными газетами и т.д. Среди задержанных — много журналистов с аккредитациями от своих редакций. Следующая волна задержаний, среди них есть и жесткие, случились на пересечении Сретенского бульвара и Трубной. Тут задержали и Алексея Навального (теперь ему грозит до 30 суток ареста). Здесь есть видео о том, как полиция применяет дубинки. Третий эпизод шествия — сад «Эрмитаж» на Каретном ряду и на Петровском бульваре. Здесь прошла третья волна задержаний, есть данные о задержаниях случайных прохожих, сейчас вход в сад заблокирован «в связи с плохими погодными условиями». МВД в 14:30 сообщило о 200 задержанных при 1200 участниках акции сегодня. Количество задержанных пока никто из СМИ и правозащиьников не оспаривал, а вот число участников — да.

корреспондента «медузы» евгения берга задержали во время разговора с мэрией

Журналиста «Медузы» Евгения Берга, одного из инициативной группы журналистов, которые пытались обсудить с мэрией формат сегодняшней акции и во время переговоров «зашли в тупик», задержали сегодня как раз в тот момент, когда он резговариал по телефону представителем мэрии Москвы. Он выяснял у Александра Горбенко, почему на акции людей задерживают «просто так». Медуза приводит разговор полностью: Горбенко: Да. Берг: Алло, Александр Николаевич? Горбенко: Да-да. Берг: Здравствуйте. Это Женя Берг, я сидел вчера с вами на встрече такой с краешку. Помните? Горбенко: Да-да. Берг: Вот вы вчера сказали, что все хорошо будет. Как же так? Прямо сейчас на моих глазах людей в саду Эрмитаж винтят за то, что они с мороженками стоят! На Страстном бульваре винтят, на всех бульварах. Жесткие задержания. Простых людей без плакатов, без всего. Как же так? Горбенко: Сейчас посмотрим, чего там. Без плакатов, без ничего? Берг: Вообще без ничего. Прямо в «Эрмитаже» сейчас. Вот сейчас меня винтят. (обращаясь к полицейскому) Слушайте, я с вице-мэром разговариваю! (обращаясь к Горбенко) Вот прямо сейчас меня винтят. Вот меня задержали. Хотя я просто стоял. Не хотите поговорить с господами полицейскими, Александр Николаевич? (Евгения Берга увели в автозак) Евгений Берг. Фото из автозака

реконструкторы-2

На Страстном бульваре реконструкторы в кольчугах рассказывают группе прохожих, что «разогнали бы всех [участников акции] секунд за 20-30», — передает корреспондент «Новой». Ранее реконструкторы с другого бульвара предлагали участникам шествия прятаться от полиции в своих шатрах. На бульварах Москвы в эти дни проходит фестиваль «Времена и эпохи».

краткосрочное задержание внештатного фотокора «новой»

Фото: Михаил Гребенщиков, для «Новой» из автозака Задержали внештатного фотографа «Новой» Михаила Гребенщикова. Полицейский зашел в автозак и спросил, кто пресса, после чего отпустил Гребенщикова. Диалог двух полицейских до этого: — С пресс-картой что? — Спроси какие издания и принеси извинения.

цифра дня — от МВД: 200 задержанных на 1200 участников

МВД по своей методике насчитало 1200 участников несогласованного шествия в Москве. В том же МВД заявили о 200 задержанных на 14:30 в Москве. Ранее здесь было сообщение со ссылкой на «ОВД-инфо» о якобы 130 задержанных. Эту информацию в «ОВД-инфо» опровергли. Они не называли эту цифру. Приносим извинения

14:15 Задержания случайных прохожих

Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета» В одном из автозаков у сада Эрмитаж 24 человека. Парень Степан Есаян рассказывает, что просто гулял по саду, у него не было ни плакатов, ни футболки, но его адержали Один из задержанных — сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Вообще все больше сообщений о задержаниях случайных прохожих из-за агрессивных действий полиции. Случайные люди («просто гуляли») встречаются журналистам и активистам в автозаках, появляются в роликах, на которых видно, что эти люди действительно не участвовали в шествии.

14:10

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщает, что политику вменяют повторное нарушение при участие в акциях. Грозит до 30 суток. Напомним, ранее главу избирательного штаба Навального во второй раз арестовали за акцию против пенсионной реформы.

14:00 полиция говорит про звонки с минированием и «плохой погоде»

Полиция и МЧС получили звонки о «минировании» станций метро и десяти крупнейших московских парков, включая сад «Эрмитаж», сообщает «Интерфакс». На месте корреспонденты «Новой» видят сообщения о неблагоприятных погодных условиях. Вот «Эрмитаж» точно закрыт из-за погоды.

задержаны журналисты the bell и обозреватель «новой»

Журналист Татьяна Малкова задержана в районе сада «Эрмитаж» недалеко от станции метро «Цветной бульвар». Она в переполненном автозаке. Там же задержали автора «Новой», литературного критика Анну Наринскую.

задержания у петровки и петровского бульвара. фото

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

жесткие задержания на трубной. фото

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» На бульваре у Петровки полиция начала использовать дубинки. Участников шествия выхватывают из толпы и жестко задерживают.

реакция совета по правам человека

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о незаконности задержания журналистов, которые выполняют редакционные задания. Он выразил надежду, что задержанных «скоро отпустят».

ОБНОВЛЕНО: корреспондента «новой» никиту гирина отпустили

Никита Гирин на Трубной площади. Задержание Корреспондент отдела спецрепортажей «Новой» Никита Гирин задержан полицией в районе Трубной несмотря на наличие редакционного задания и удостоверения прессы. Обновлено. «Посмотрели редакционное задание и отпустили», — сообщил Гирин редакции.

Полиция: «женщин не задерживаем»

«Женщин — повторяю — женщин не задерживаем, за исключением случаев нарушения ими закона», — передают полиции по рации у Центрального рынка и слышит корреспондент «Новой».

форма полицейских на акции: фото

Кстати, на сегодняшней акции в полицейском училении работают не только сотрудники в форме, но и сотрудники в штатском. Посмотрите, как это выглядит: Фото: Никита Гирин / «Новая газета» Фото: Александр Черных / Telegram

Трубная / Цветной бульвар В автозаке у Центрального рынка у задержанных отобрали телефоны, одного из них ударили. Среди них один несовершеннолетний, передают «Ведомости».

RTVI: видео жесткого задержания

Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb — RTVI (@RTVi) June 12, 2019

диалог с сотрудником полиции на акции

Сотрудник ОМОНа — корреспонденту «Новой»: Вы показываете только верхушку того, что происходит. «Новая»: Силовые ведомства очень закрыты, вы не показываете нам больше этой верхушки. Полицейский: Я как человек частично с вами согласен.

13:20

Участники шествия свернули со Сретенского бульвара и пошли к Тверской улице. Никто не пытался прорваться к зданию ГУ МВД на Петровке. Но у корреспондента «Новой» повернуть туда уже не получилось. Полиция не пустила: «введен режим», и пропускают только тех, кто живет в этом районе (доступ по паспортам с пропиской).

число задержанных в москве

94 задержанных насчитали в «ОВД-инфо» на сегодняшнем несогласованном шествии в Москве. Оно началось всего час назад.

13:10. С ДНЕМ РОССИИ!

Оцепление на Трубной площади. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета» На Трубной площади задержали Марину Литвинович, которая зачитывала сотрудникам Росгвардии заметку из «Коммерсанта». Фото: Никита Гирин / «Новая газета»

13:00 трубная. условия содержания

Фото: Никита Гирин / «Новая газета» Вот в этом автозаке на Трубной 23 человека. Девушка внутри сообщает корреспонденту «Новой», что там уже трудно дышать. «ОВД-инфо» сообщает о почти 60 задержанных на несогласованной акции в Москве

реконструкторы!

Корреспондент «Медиазоны» передает, что участники фестиваля «Времена и эпохи» на Рождественском бульваре, одетые в форму времен гражданской войны в США, предлагают участникам марша в случае необходимости прятаться от полицейских в их палатках. Источник: онлайн-трансляция «Медиазоны».

12:50. задержание навального

Навальный далеко не ушел. Сообщают о его задержании у Центрального рынка (Трубная/Цветной бульвар). Фото задержания Навального. «Жизнь насекомых» / Telegram

почему «новая газета» не ведет стрим шествия

Видеокорреспондент «Новой» находится на шествии, он снимает сюжеты в офлайн-режиме: очень плохая связь, есть подозрение, что ее глушат.

задержания на трубной площади / цветной бульвар

Фото: Юлия Сугуева На Сретенском бульваре люди пролезают через ограждения и продолжают двигаться. Там задержали троих человек. На акции в Москве уже минимум 35 задержанных: «ОВД-инфо»

перекрытия бульваров. цветной

Трубная площадь. Полицейское оцепление не дает участникам шествия и другим гражданам перейти улицу

журналисты в автозаке, задержан гаскаров

Журналисты «Медузы», «МБХ-медиа» и «Дождя» в одном автозаке Также только что нам сообщили о задержании Алексея Гаскарова. Он шел с газетой, на которой было написано «Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ». Ранее с такими обложками вышли «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК».

12:44 Что проихсодит

На Чистых прудах полицейские поделили собравшихся на несколько групп, выставив кордоны на Мясницкой. Массовые задержания начались возле Театра «Et Cetera» на пересечении Чистопрудного и Мясницкой. По данным «ОВД-Инфо, уже более 20 человек отвели в автозак Одна из групп движется к Сретенскому бульвару — он тоже перекрыт, но там задержаний нет.

12:40 «берем всех подряд»

«Берем всех подряд», — слышит корреспондент «Новой» от полицейских у автозака на Чистопрудном бульваре!

12:37. задержана редактор «МБХ-медиа» с сыном и корреспондент «Ъ»

Веронику Куцылло, главреда «МБХ-медиа» в футболке «Я ИВАН ГОЛУНОВ» тоже задержали вместе с сыном. Сообщают о задержании журналиста «Коммерсант FM» Петра Пархоменко.

12:36 массовое задержание людей в футболках с надписями «иван голунов»

Полицейские задержали уже минимум 15 человек в футболках в поддержку Ивана Голунова, сообщают корреспонденты «Новой».

12:33. навальный участвует в шествии

Фото: Александр Черных / Telegram

12:31. Задержаны 2 корреспондента «медузы»

«Медуза» сообщает, что задержаны их корреспонденты Илья Жегулев и Андрей Перцев

12:29

Полицейским по рации передают «Руками работайте, руками».

12:25

Фотограф и общественный деятель Виктория Ивлева целует полицейского в кордоне на Мясницкой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

12:24. первые задержания

Полиция задержала трех человек.

12:20 полиция перегородила улицу

Полицкйский кордон на Мясницкой Но полиция перегородила Мясникую улицу. Кордон стоит у пересечения Мясницкой с Чистопрудным бульваром.

12:19. Шествие начинается

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета» Начинают идти в сторону Мясницкой улицы.

12:15

Полицейские в мегафон просят «не стоять», чтобы «не мешать проходу граждан». Стало напоминать недавнюю акцию солидарности журналистов с Иваном Голуновым у ГУВД Москвы... «Уважаемые граждане, не стоим! Собрание не согласовано с органами исполнительной власти». По подсчетам корреспондента «Новой», у Чистых прудов уже около 1,5 тысяч человек. При этом определить, кто из пришел на акцию в поддержку Ивана Голунова — не всегда возможно. На бульварах проходит городской фестиваль реконструкторов.

12:00

Сооснователи «Медузы»: генеральный директор Галина Тимченко и главред Иван Колпаков Тимченко говорит: «Я так устала. Я разговаривала по 20 часов в сутки эти дни. Спала часа три»... После известия о снятии с Голунова обвинений по уголовному делу инициативная группа журналистов и редакторов выступила с заявлением, в котором объявила, что не будут призывать выходить на несогласованную акцию 12 июня в Москве, вместо этого, соблюдая закон, подадут уведомление о проведении шествия позднее. Здесь Тимченко и Колпаков присутствуют уже не как инициаторы мероприятия.

11:45

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Полиция зачитывает предупреждение о недопустимости проводить несогласованную акцию журналисту «Новой газеты» Илье Азару. Азар был одним из инициативной группы, которая создала мероприятие об этой акции в фейсбуке. Накануне вечером к нему домой пришло предостережение от прокуратуры. Илья — полицейским: А вы уверены, что вы мне зачитываете постановление? У вас в бумаге отчество Витальевич, а я Вильямович...

10:30

Фото: татьяна Васильчук / «Новая газета» На Чистых прудах в Москве уже много полицейского оцепления, есть и автозаки. До начала несогласованной акции еще примерно полтора часа.