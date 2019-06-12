«228 – всем не подбросят!»

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Анна АртемьеваВиктория Одиссонова«Новая газета»
Более 420 человек задержали на марше в Москве против сфабрикованных дел. Среди задержанных много подростков, журналистов, фотографов и просто случайных прохожих.
По официальным данным МВД в акции приняли участие около 1200 человек, однако, по оценкам журналистов, участников было, по крайней мере, 2500.
Марш был запланирован в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого по 228 статье в хранении и распространении наркотиков и находившегося под домашним арестом. Но вчера (11 июня) уголовное дело в отношении Голунова было закрыто, а сам журналист оказался на свободе.
Мэрия отказалась согласовывать эту акцию на 12 июня. Но москвичи все равно вышли на несогласованное шествие.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:несогласованные акции, голунов, задержания, протесты, москва
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