Более 420 человек задержали на марше в Москве против сфабрикованных дел. Среди задержанных много подростков, журналистов, фотографов и просто случайных прохожих.

По официальным данным МВД в акции приняли участие около 1200 человек, однако, по оценкам журналистов, участников было, по крайней мере, 2500.

Марш был запланирован в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого по 228 статье в хранении и распространении наркотиков и находившегося под домашним арестом. Но вчера (11 июня) уголовное дело в отношении Голунова было закрыто, а сам журналист оказался на свободе.

Мэрия отказалась согласовывать эту акцию на 12 июня. Но москвичи все равно вышли на несогласованное шествие.

Около 1500 человек собралось в начале митинга у метро Чистые пруды. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Многие пришли в футболках «Я/Мы Голунов» и с номерами газет (РБК, Ведомости и Коммерсант за 10 июня) с обложками в поддержку Голунова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Полицейский кордон перекрыл проход на Мясницкую улицу, где участники хотели пройти маршем. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Первые задержания начались на Мясницкой улице у полицейского кордона. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Люди идут мимо кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади, а затем сворачивают на Малую Дмитровку. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Фотограф и журналист Виктория Ивлева целует полицейского, стоящего в кордоне на Мясницкой улице. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Люди идут по Нижнему Кисельному переулку и кричат «228 – всем не подбросят!» Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Задержания у памятника Высоцкому на Страстном бульваре. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

У памятника Высоцкому собравшиеся поют под гитару депутата Ильи Кузнецова песни «Я свободен» Валерия Кипелова, «Это все» ДДТ и «Марионетки» «Машины времени». Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Задержания у памятника Высоцкому на Страстном бульваре. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Кордон Росгвардии перекрыл выход с Успенского переулка к Петровке. Люди фотографируются на фоне Росгвардии и пытаются пройти через сад Эрмитаж. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Люди уговаривают полицейских прекратить задержания. Другие скандируют: «Вам квартиры не дадут!». Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Задержания в Успенском переулке. Полиция забирала из толпы в основном мужчин, по рации поступал приказ «Женщин не задерживаем. Только при особых сопротивлениях». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

В автозаке. По информации «ОВД-Инфо», более 420 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Задержание участницы акции. В руках у нее – воздушный шарик и Конституция РФ. Фото: Анна Артемьева / «Новая»