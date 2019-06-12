Одна тысяча Голуновых

«Расследования Ивана Голунова! Бесплатно! Не проходим мимо! », — такие слова могли услышать случайные прохожие, оказавшиеся утром 12 мая в районе площади Восстания. Ко Дню России сотрудники СМИ и активисты Петербура организовали флешмоб в поддержку журналиста «Медузы» и всех незаконно осужденных и преследуемых органами власти.

Накануне вечером, во время подготовки акции, стало известно, что с Ивана Голунова сняты все обвинения, а сам он освобожден из-под домашнего ареста. Но суть мероприятия не изменилась: сделать так, чтобы о работе Голунова узнало большее количество людей, в том числе и тех, кто не пользуется интернетом. Для этого специально к флешмобу были отпечатаны газеты с информацией о журналисте и текстом его расследования «Выселяторы» — о том, как устроен бизнес «черных риэлторов». Их участники акции и раздавали на улице всем желающим.

Фото: Георгий Марков / MR7.ru

Фото: Давид Френкель / «Медиазона»

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка»

О мероприятии было объявлено заранее, поэтому с самого утра в районе площади Восстания дежурили несколько нарядов полиции и автозаки. Спецтехника уехала пустой — в отличие от московских полицейских, петербургские в инициативу граждан вмешиваться не стали, за что некоторые из них получили их рук активистов по номеру газеты «Я/Мы Иван Голунов».

Тираж в 1000 экземпляров разлетелся меньше чем за час. Флешмоб завершили общей фотографией с газетами в руках.

Фото: Георгий Марков / MR7.ru

Фото: Татьяна Мэй

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка»

Фото: Георгий Марков / MR7.ru

Фото: Георгий Марков / MR7.ru