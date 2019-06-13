Блокада Нурсултана
1000 задержанных, оцепленные города, полное выключение соцсетей — первые президентские выборы без Назарбаева влипли в историю
Фото: EPA
Вячеслав Половинкоспецкор
Житель Алматы Арман Абдуллаханов, про отцовские способности которого казахстанские СМИ написали несколько хвалебных материалов, в прошлое воскресенье решил съездить на велосипеде за хлебом. На обратном пути, проезжая мимо Старой площади (официально она носит название «Астана»), Абдуллаханов влился в гущу людей и полицейских, а через несколько мгновений был задержан и отправлен в автозак вместе с велосипедом. Полиция посчитала, что он принимает участие в несанкционированном митинге против президентских выборов и назарбаевского режима.
Абдуллаханову повезло: в Жетысуском отделе полиции, куда его и еще несколько десятков задержанных привезли для оформления, один из полицейских понял, что отца-героя задержали случайно, и посоветовал ему «потихоньку уходить». У других задержанных таких благодетелей не нашлось: за четыре дня, с 9 по 12 июня, в ряде казахстанских городов — в первую очередь в Алматы и Нурсултане — было задержано не меньше тысячи человек, которые, по официальной информации МВД, пытались протестовать против досрочных президентских выборов и, возможно, являются сторонниками запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана». Его основатель — опальный олигарх Мухтар Аблязов — живет во Франции и несколько месяцев подряд агитировал за активный бойкот всей избирательной кампании. Большое количество задержаний в ДВК уже считают своим триумфом, поскольку это означает, что недовольство действующим режимом уже перехлестывает через край.
Полиция в этот раз явно подыграла Аблязову: из тысячи задержанных несколько сотен — это случайные прохожие. Типичный сценарий: вышел за хлебушком — и очутился в изоляторе.
Хорошо еще если в своем городе: в какой-то момент все отделы полиции в двух крупнейших городах страны оказались переполнены, так что из Нур-Султана многих задержанных вывозили на автобусах в соседнюю Карагандинскую область.
- «Это вообще был кошмар, — хватается за голову директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис. — Мало того что по нашим дорогам туда ехать минимум часов десять, так еще людей почти сутки не выпускали из автобуса, и они просто ходили в туалет под себя. Никому не давали еды, воду давали хотя бы иногда».
Судили в три смены, рассказывает Жовтис. Дежурных судей завозили из того же Нур-Султана, чтобы соблюсти подсудность, что лишь подчеркивало неадекватность происходящего: целый корпус людей в мантиях отправили за тридевять земель, чтобы вынести предупреждение или штраф. Потом тактика изменилась, и всем стали давать типичные сроки по таким нарушениям: женщинам — 5 суток, мужчинам — 10 суток без возможности апелляции. «Это, конечно, не сталинские тройки, но другую аналогию сложно найти», — говорит правозащитник.
Многих людей забирали прямо от дома без предупреждения, поэтому в первый день ленты соцсетей пестрели объявлениями о пропавших без вести. Потом все это прекратилось — в стране на несколько дней отключили соцсети. Перестал работать даже WhatsApp, к которому власти Казахстана до этого были весьма лояльны. Некоторые люди для передачи сообщений пользовались системой мгновенных денежных переводов (там можно писать, и она не блокировалась).
Оппозиционным активистам просто отключили сим-карты — их было легко вычислить, поскольку все они обязаны были их зарегистрировать.
Работали только «ВКонтакте» и любимый избранным президентом Касым-Жомартом Токаевым Twitter. «Поручил генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить», — написал Токаев, и людей постепенно стали выпускать. Но не сразу, а на следующий день: 12-го числа, в день инаугурации (на которую не позвали вообще никого из лидеров других стран), Аблязов анонсировал общегосударственную акцию протеста. В Алматы задержали около двухсот человек (по мнению МВД — ни одного): хватали тоже всех без разбору. Со скамейки в парке схватили и потащили в автозак известную в стране модель с ДЦП Камиллу Шоканову.
- «Мое заболевание ДЦП «помогло» мне вчера. Когда я начала спрашивать, что происходит, менты поняли, что у меня заболевание, меня отпустили. Я думала, что этого никогда со мной не случится, когда подобные вещи читала, — пишет Шоканова. — Я думала, что это только с теми, кто плакаты (пустые-не пустые) держат в руках. Я в шоке. Нет слов».
— Это принцип стелы с репродуктором, — объясняет Жовтис. — У полицейских внизу нет компетенций думать о последствиях: им сказали зачистить все — они всех и хватают. Сказали отпустить — начинают отпускать. Система абсолютно персоналистская.
В Астане на митинг практически никто не вышел, но и идти было почти некуда: город четыре дня был на осадном положении, ключевые публичные площадки были с воскресенья оцеплены полицейскими. Особенно это иронично смотрелось во время первой пресс-конференции Токаева в качестве избранного президента, на которой он пообещал «подумать» о развитии свобод в стране. При этом одним из первых указов набравший почти 71% голосов Токаев переназначил главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова, при котором блокировки соцсетей стали обычным делом. Еще президент заявил, что он не «транзитный пассажир», так что все разговоры о передаче власти ему от ушедшего 19 марта в отставку Нурсултана Назарбаева лучше прекращать: сейчас, мол, президент другой — и этот президент он.
Но это явный самообман: задержания показывают, что Совет безопасности, управляемый Назарбаевым и в который входят силовики, решил не ограничиваться ролью стратегического центра принятия решений и принялся с ходу рулить страной в оперативном режиме. Это чревато большим конфликтом между администрацией президента и силовиками уже в самом ближайшем будущем. Лучше мимо них на велосипеде за хлебушком не ездить.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.