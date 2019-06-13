Широко погуляли в День России москвичи и гости столицы

Многолетняя ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, всегда бесстрастная и холодная как Снежная Королева, вечером 11 июня появилась в кадре необычно воодушевленная и даже взволнованная. Впрочем, и первая новость была для «Времени» особенная: не Путин!

«Обвинения больше нет! — звенящим голосом возгласила Андреева. — Иван Голунов вышел на свободу! Справедливость восторжествовала!»

Ну уж если и Андреева и программа «Время» ликуют по поводу торжества справедливости, значит, и правда лед тронулся! Значит, и федералов достали беспредел и несправедливость! Так наверняка подумали некоторые простодушные зрители и замерли в ожидании оттепели на главных телеканалах. В конце концов, пропагандисты тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. И правда, как писал Александр Володин в своем знаменитом стихотворении, «обязательно торжествует./Людям она почему-то нужна./Хотя бы потом./Почему-то потом./Но почему-то обязательно».

Тут же и «потом» ждать не пришлось. Практически сразу — раз, и восторжествовала эта правда, а в ряды защитников Голунова, словно по команде, дружно влились Скабеева с Поповым, Ирада Зейналова, Норкин, Шейнин с Кузичевым и Стриженовой. И, наконец, сама программа «Время» с Екатериной Андреевой. Все, как на подбор, лучшие люди города!

А завтра была вой… праздник то есть, был завтра: День России. И снова Андреева подводила итоги. В этом выпуске от канона не отступили. Первой новостью дали награждение государственными премиями в Кремле, второй (под заголовком «Широко гулять!») — отчет о народных гуляньях по всей стране.

«А в центре столицы — совсем другие наряды», — вдруг сообщила ведущая, и сердца зрителей, озадаченных и взволнованных вчерашней ее фрондой, забились в предвкушении торжества правды сегодняшней — о шествии мирных граждан против произвола, к тому «Времени» уже закончившемся жестким разгоном и задержанием более полутысячи его мирных участников. К тому же это было бы очень телевизионно: разделить экран на две части и параллельно транслировать, как по-разному, в один и тот же день «широко погуляли» по центру москвичи и гости столицы.

Но нет. Не сказали новостники Первого канала ни слова о шествии — будто его и не было. Показали лишь довольных людей, участвующих в костюмированных действах и просто наслаждающихся лишним выходным на улицах до ужаса похорошевшего города.

Вот тебе и правда. И вот он ответ всем прекраснодушным, обольстившимся вчерашним ветерком свободы на главных каналах страны и разглядевшим в нем предвестника новой гласности.

Да и как было не обольститься? «В эфире программа «60 минут» — программа о самом-самом-самом главном, — открыл вечерний эфир ведущий Попов. — Сегодня, конечно, самое главное — это отличная новость: свобода для журналиста Ивана Голунова. Преследование нашего коллеги пре-кра-ще-но! Так выглядит справедливость и так должно быть!»

«Торжество справедливости — это то, чего не хватает нашим соседям, кстати, на Украине…» — продолжила Скабеева, «логично» оседлав любимого конька.

Артем Шейнин в вечернем выпуске ток-шоу «Время покажет» даже тему поменял, целиком посвятив его чудесному освобождению «коллеги Голунова». Здесь его, правда, чуть не подвел под монастырь штатный либерал программы Борис Надеждин, назвав случившееся величайшей победой гражданского общества и упомянув о назначенном на завтра марше, на который, по его мнению, «все равно надо прийти: я, по крайней мере, планирую».

«Секунду! — на корню пресек крамолу бдительный ведущий. — Оно незаконно, это мероприятие, вы сейчас чем занимаетесь, Борис Борисыч? Организаторы уже заявили, что оно переносится». «Я просто не знал об этом, — растерялся Борис Борисыч, но попытался закончить мысль: — Впервые удалось добиться отмены очевидно неправосудного решения. Ужас заключается в том, что наши доблестные полицейские взяли и невинного человека просто тупо подставили». «Борис Борисыч, это все домыслы. Фактом является то, что общественность выступила — власть услышала… Поскольку не доказано, что он виновен, — значит, невиновен. Это очень важная, кстати, формулировка…»

На эту формулировку — «прекратить уголовное преследование за недоказанностью причастности гражданина Голунова к совершению преступления» — напирали и авторы сюжета в вечерних «Вестях» на канале «Россия». При этом они снова повторили фрагменты откровенно лживого сюжета своих коллег с «России 24», где кто-то из оперативников рассказывал, как Голунов «был в разработке с марта, как было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, в частности, Ригу, в связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства он привозит из этих государств». Корреспондент так же повторил, что медицинское обследование не выявило ни переломов, ни сотрясения мозга — «только ссадины и гематома в области глаза». Откуда взялись эти ссадины и гематома, а также пакеты с наркотиками, корреспондент уточнять не стал. И так же, как коллеги с других каналов, возгласил торжество справедливости.

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Поздно ночью дошла очередь до Ивана Урганта. Теперь, когда Голунова уже выпустили из-под домашнего ареста, можно было и поеерничать, и посмеяться:

«МВД закрыло дело. Всё! Самый короткий домашний арест в истории. Если Семен Слепаков будет снимать новый сериал, это будет короткометражка… Сейчас сотрудники правоохранительных органов должны более-менее правдоподобно объяснить, как наркотики оказались в его квартире. Должны быть простые логичные варианты объяснений. Во-первых, это мыши-наркоманы, которых ломка заставляет выходить из нор. Во-вторых, афганский ветер надул в окно такую наркотическую поземку. Ну и, в конце концов, наркотики могли оказаться в квартире в качестве божьей кары за работу в «Собчак живьем». Ну и обратите внимание: настоящие пострадавшие в этой истории — это наркоманы, которые не получили своей дозы. Кто о них подумал? Ведь если нет наркотиков — нет настроения, нет куража и, как следствие, — скучные гости у Андрея Малахова».

Публика в студии хохотала и аплодировала, хотя, на мой взгляд, шутки получились не очень.

Куда удачнее в юмористическом жанре выступил пропагандист Соловьев у себя в радиоэфире: «Я хочу спросить у наших либералов, почему таким людям, как я, Киселев, Скабеева, Симоньян, не подкидывают наркотики, а всяким голуновым подкидывают?

Да потому что они черти, они не уважают власть, они не полезут по приказу Путина на крышу Чернобыльской станции, а мы полезем».

Представила всю означенную компанию на крыше Чернобыльской АЭС. Картина маслом! Вспомнился Станиславский, сказавший (по другому поводу): «Актера стошнило словами». С нетерпением жду, что теперь исторгнет из себя наш велеречивый герой, подозрительно зациклившийся на бесах и чертях. Он, кстати, исчез — уже два вечера в телеэфире пропустил. Может, у него как раз подвиги по расписанию?