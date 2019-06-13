Пятьдесят указов Зеленского

Самым резонансным, конечно, стал указ о роспуске действующей Рады и, соответственно, досрочных выборах, назначенных на 21 июля. «Коалиции не существует уже несколько лет, доверие граждан к парламенту — не выше 4%. Надо менять этих коррумпированных прогульщиков и кнопкодавов, которые игнорируют принятие социально важных законов, на настоящих слуг народа!» — примерно так выглядело очередное видеообращение президента к избирателям.

Часть депутатов предсказуемо не согласилась, назвала решение незаконным и подала соответствующее заявление в Конституционный суд: нигде в Основном законе не записано, что Раду можно разгонять на основании ее рейтинга, каким бы низким он ни был. Ну а насчет коалиции: есть она или нет — вывод сделают профессиональные юристы. Это не прерогатива главы государства.

Во вторник КСУ начал рассмотрение вопроса. На заседание вызвали президента. Он пришел, выступил, повторил свои аргументы, дальнейшую же работу возложил на своего полномочного представителя. Наблюдение за состязанием сторон процесса дает основания утверждать: пока перевес аргументов у тех, кто считает указ Зеленского неконституционным.

По сведениям из источников, близких к КСУ, развязка наступит до 20 июня, и она, скорее всего, будет не в пользу президента. Поскольку же вердикты Конституционного суда окончательны и обжалованию не подлежат, кампанию досрочных выборов, в которую уже по уши вошли все партии и отдельные политические игроки, придется прекратить. И ждать октября…

Впрочем, ряд экспертов говорит, что история с указом «Раду — досрочно геть!» может оказаться очередной технологией Зе-команды.

По данным социологов, сейчас за партию «Слуга народа» готовы проголосовать примерно 48% избирателей. Это очень много в сравнении с тем, на что могут рассчитывать другие политические силы, но все же недостаточно, чтобы сформировать «однопартийную» коалицию.

А поэтому, если нынешней Раде удастся отстоять по суду свое право на жизнь до осени, президенту ничего не помешает вновь обратиться к народу примерно в таком духе: «Эти коррупционеры не позволили вам и мне начать обещанные перемены как можно быстрей. Они надеются на реванш. Покажем им и в октябре место, которое они заслужили!» Запас доверия у Зеленского пока не исчерпан — призыв главы государства могут услышать и добавить ему поддержки.

Не меньший резонанс в обществе получили указы об увольнениях президентом 15 глав областных государственных администраций (ОГА). О них рассказал на брифинге замглавы АП по правовым вопросам Руслан Рябошапка.

«Сегодня поступила из кабинета министров первая часть представлений на увольнение руководителей ОГА. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской администраций».

Как известно, главы ОГА назначаются на должности президентом Украины по представлению кабинета министров на срок полномочий президента. Нетрудно сделать вывод: Зеленский решил максимально быстро, до выборов, избавиться от этих чиновников высокого ранга, что были креатурой Петра Порошенко — во избежание проблем, а то и саботажа на местах. Еще в середине мая, до инаугурации, избранный президент провел встречу с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств, где сказал, что хочет провести прозрачные конкурсы на должности руководителей ОГА.

Пока нет публичной информации о том, что подобные конкурсы уже начались. Зато подписаны 12 указов, которыми на освободившиеся места назначены главы администраций с пометкой «и.о.». Без «голов» на момент, когда я передаю эту заметку, остаются названные в первом списке Полтавская, Одесская и Херсонская области. До остальных ОГА (например, до руководства Донецкой и Луганской областей) «карающая десница» пока не дотянулась. Хотя пресс-секретарь президента Юлия Мендель довела до сведения журналистов позицию Зеленского в этом вопросе: «Все главы областных госадминистраций должны быть уволены».

Указ о том, что руководить Службой внешней разведки Украины назначен депутат из «Батькивщины» Владислав Бухарев, тоже наделал много шума. В биографии Бухарева имеется факт, который, впрочем, генерал-лейтенант давно сам обнародовал в анкетах — в 2004-м его наградила медалью «За боевое содружество» ФСБ России. В начале нынешнего века кадровый эсбэушник Бухарев принимал участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.