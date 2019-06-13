Гражданин и силовик

предисловие к дискуссии От редакции

Как это часто бывает с нашим гражданским обществом, тактическая, пусть и беспрецедентная победа — прекращение уголовного преследования Ивана Голунова — обернулась расколом. Люди, еще вчера стоявшие в одних пикетах, разделились на два лагеря: тех, кто выступал за «разрядку» и перегруппировку сил в борьбе за невинно сидящих по наркотическим статьям, и тех, кто требовал не сбавлять обороты и не вступать в переговоры с режимом, а давить на него. Практически дискуссия вылилась в вопрос о том, имеет ли смысл выходить на уже анонсированный и не согласованный с властями марш 12 июня. Редакция «Новой газеты» традиционно не призывает граждан выходить на улицы, если заведомо известно, что в результате они могут стать жертвой насилия и уголовного преследования. Мы придерживались этого принципа и сейчас, хотя среди наших сотрудников были сторонники (и даже лидеры мнений) обоих лагерей. Многие из нас приняли участие в акции 12 июня на Чистых прудах — по гражданским, а не профессиональным мотивам. Многие, напротив, не вышли на улицы. Уверены, что этот вопрос стал столь же острым для наших читателей. Поэтому кроме репортажей с места события мы публикуем и мнения наших журналистов — Кирилла Мартынова (ниже) и Юлии Латыниной (читайте его здесь). Предлагаем поддержать близкую вам позицию и высказаться в комментариях. Ведь независимо от тактики все мы уверены — ситуацию с фальсифицированными уголовными делами по статье 228 УК нужно в корне менять. «Новая»

На День России люди собрались в центре Москвы, чтобы дойти до здания полиции на Петровке и выразить свое отношение к провокации против Ивана Голунова и другим фальсификациям уголовных дел. Голунов к тому времени вышел на свободу, но провокация вообще-то продолжается. Мы ведь не узнали, кто совершил преступление и подбросил ему наркотики, а также не получили ответа на вопрос, откуда поступил заказ на эту «услугу» со стороны силовиков.

Ответы придется искать внутри московской полиции, так что прогулка до Петровки выглядела вполне осмысленным продолжением кампании в защиту нашего коллеги.

Дальше на московских бульварах случилось столкновение двух антропологических типов и двух систем ценностей. Для граждан России идти по улицам своей столицы в хорошей компании, под национальным флагом и мирными лозунгами в поддержку справедливости — это счастье и предмет законной гордости. Для полицейского начальства, которое препятствовало этому шествию, такое поведение граждан — покушение на национальную безопасность и повод для мобилизации всех сил на зачистку города. Для граждан заявить свое отношение к преследованию Голунова — значит демонстрировать, что в стране есть и другие несправедливые уголовные дела, и речь нужно вести о соблюдении законов для каждого. Для тех, кому такое поведение граждан поперек горла, тут начинаются рассуждения о том, что Голунова-то уже отпустили, а значит, общество у нас неблагодарное и останавливаться не умеет, даже после того, как ему идут навстречу «с самого верха».

Что ж, гражданин есть гражданин, а силовик есть силовик, и вместе им не сойтись. Чтобы ответить, кто тут прав, придется решить, для кого в первую очередь существует Россия.

Те, кто вышел на улицу 12 июня и направился к Петровке, предполагают, что это полицейские служат стране, а не наоборот.

В этом коренной мировоззренческий вопрос: доказывать, что после освобождения Голунова нужно было сидеть дома, можно только из полицейской перспективы. Мол, если кто что-то еще хочет, кроме освобождения Голунова, тому полагаются дубинка и автозак.

Пропагандисты, разумеется, поспешили раскрутить тему «черной неблагодарности оппозиции»: последняя, дескать, не журналиста хотела защищать с самого начала, а власть свергать. Но эта конструкция обрывается на полуслове именно там, где удобно пропагандистам.

В действительности люди не потому идут на оппозиционные шествия, что испытывают иррациональную ненависть к власти. Напротив, люди требуют сменяемости власти по той причине, что авторитарные правители не справляются со своими функциями. Справедливость и закон по делу Голунова частично восторжествовали, но участникам шествия нужно, чтобы эта цель была достижима для каждого. Короче говоря, те, кто вышел на шествие, просто хотели, чтобы закон выполнялся не только в виде исключительной милости и чрезвычайного положения. Мы хотим справедливости в штатном режиме.

Нет нужды говорить о том, что мирное шествие под российским флагом никак не может нарушить «атмосферу праздника» 12 июня. Если ее кто и нарушал, то полицейские перекрытия, хаотично возникающие на пути людей. А вот участники и гости праздничного фестиваля «Времена и эпохи» смотрели на протестующих с интересом. Реконструкторы Гражданской войны в США, изображающие индейцев, даже предлагали манифестантам прятаться от полиции в своей палатке.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Граждане действуют заметно профессиональнее полиции. Полицейским, судя по их действиям, дали две команды: не пускать шествие на Петровку и задерживать людей с символикой на одежде. Первую задачу они полностью провалили, сумев перекрыть только основные улицы, но не переулки и не сад «Эрмитаж», находящийся напротив полицейского управления. В результате людей остановили на Мясницкой, затем остановили на Трубной площади и на углу Петровки и Бульварного кольца, рассекали на группы, а они все равно прошли.

Это была новая тактика уличного протеста: не вступать в конфликт с властями, не добиваться прорыва, а обтекать любые препятствия и идти не запланированным маршрутом, а вообще любым.

Чтобы бороться с таким мирным шествием, силовикам пришлось бы перекрывать вообще весь город и отменять праздничные мероприятия.

Люди шли спокойным шагом, а за ними, вечно опаздывая, бежали и ехали на автобусах сотрудники Росгвардии. В итоге силовики не догадались перекрыть проход через «Эрмитаж» и сильно расстроились, увидев толпу с российским флагом на Петровке. Паника ответственных лиц, начавшаяся в этот момент, попала на видео. Получилось что-то вроде уроков занимательного москвоведения для силовиков.

Полицейские интенсивно выхватывали из толпы людей, одетых в футболки с надписями и рисунками, и часто тащили в автозаки совершенно посторонних прохожих. Это такая фабрика по производству новых активистов для оппозиции. А граждане тем временем до поздней ночи координировали доставку воды и питания 500 задержанным, договаривались с адвокатами, распространяли информацию о задержаниях.

Вот бы нам такую профессиональную полицию.