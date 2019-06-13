«Мы прошли все инстанции. И пойдем дальше»

Фото: Натела Полежаева

12 июня 12 жителей Омска и Омской области начали трехдневную предупредительную голодовку. Уведомление о ней отправлено в Администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет РФ и в областное Правительство.

Среди голодающих — сельский имам, правозащитники, бывший «чернобылец» и сельские депутаты. Требования у них тоже разные, но объединяет всех этих людей то, что они отчаялись искать правду и справедливость в органах власти.

— Я обращался во все инстанции, — говорит имам села Южное Ермек Мейрманов. – Ответов нет или приходят отписки: никто не хочет разбираться с фальсификациями в деле моего сына. Он третий год отбывает срок ни за что. Сейчас в областном суде слушается дело по новому обвинению: там сразу пять уголовных статей и никаких доказательств его вины.

О деле, точнее, делах Азамата Мейрманова «Новая» писала не раз: из потерпевшего по делу о пытках в полиции он стал обвиняемым по пяти уголовным статья. Азамата и еще шестерых местных жителей похитили сотрудники районной полиции и пытали в течение недели, требуя от них признания в убийстве, но желаемого не добились. Его отец Ермек Мейрманов позвонил в приемную главы СК РФ и рассказал об этом чудовищном случае; после звонка и запросов «Новой газеты» в это ведомство в отношении четверых полицейских было возбуждено уголовное дело.

Павлоградский райсуд признал их виновными в сотнях эпизодов избиений и истязаний селян и назначил обвиняемым условное наказание.

Бывший детдомовец Александр Васильев, свидетельствовавший вместе с Азаматом в суде со стороны обвинения, впоследствии был убит 18 ножевыми ранениями (осужден за его убийство 52-летний инвалид 1 группы по зрению).

А в отношении Азамата были заведены новые дела. Сейчас молодого человека, которому на тот момент было 27 лет, обвиняют в изнасиловании 58-летнего местного жителя.

Свидетелей у этого происшествия не было, сам потерпевший, страдающий деменцией, насильника не видел — узнал его только по голосу, являясь при этом инвалидом по слуху.

На адвокатов Ермек Мейрманов потратил 300 тысяч рублей, и денет у него больше нет. Сейчас его сына защищает адвокат по назначению, но и она недоумевает — как удалось правоохранителям «сшить из пустого места 5 уголовных дел»?

Требования Ермека Мейрманова: прекратить уголовное преследование Азамата, привлечь к реальной уголовной ответственности сотрудников Павлоградского ОВД и расследовать убийство Александра Васильева.

К следственным органам обращены требования и еще двух голодающих. Пенсионерка Лидия Каргаполова больше 20 лет добивается наказания убийц своей дочери Илоны (последний раз расследование возобновилось полтора года назад, но с мертвой точки так и не сдвинулось). Одного из старейших омских правозащитников — 75-летнего Валентина Кузнецова — после того, как он снял с квадрокоптера территорию «китайского городка» избили неизвестные лица и больше 4 часов удерживали в автомобиле в присутствии сотрудников полиции, которые предпочли в это дело не вмешиваться.

Со времени этого происшествия прошло уже больше полугода, но уголовное дело так и не было возбуждено.

«Китайским городком» местные называют территорию в поселке Омский, где планируется разместить 3500 китайцев, которые приедут для модернизации нефтепровода. Местные жители выступают резко против такого соседства. Голодающие требует от властей провести референдум по поводу строительства «китайского городка» и исполнить решения федеральных надзорных органов, запрещающих строить этот жилой комплекс на землях сельскохозяйственного назначения.

Еще один участник голодовки — пенсионер-правозащитник Александр Зенюк — отстаивает права всех ветеранов Омской области, у которых три года назад решением Закодательного собрания отняли доплату к пенсии в размере 500 рублей.

Известный правозащитник — инвалид 1 группы Дмитрий Щекотов —нуждается в срочной социальной помощи, которую омские власти отказываются ему предоставлять, несмотря на два судебных решения, обязывающих их это сделать. 77-летнему инвалиду-колясочнику, лишенному зрения, остается только голодать.

Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Митрофанов требует от Облминздрава назначить ему положенную по закону группу инвалидности. Определявшая ее комиссия не установила связи его заболеваний слуха и зрения с радиацией, хотя полученная им доза облучения за два месяца — 11,7 рентген соответствует 23-м допустимым годовым нормам.

В голодовке принимают участие три сельских депутата — Ирина Дроздова, Иван Пылев, Антон Николаев, все — из пригородного Троицкого поселения. Они требуют «возбудить уголовное дело по факту хищения у местных жителей денежных средств», собранных ими три года назад на так и не проведенную газификацию. Кстати, «проводил» ее там владелец территории «китайского городка» г-н Кардонис, имя которого точно неизвестно (к примеру, в решении райсуда названы три разных – Олег, Андрей, Александр): оно почему-то скрывается руководством района и правоохранительными органами.

Голодовка проводится на территории санатория «Рассвет», и ряд требований протестующих относится к сохранению этого уникального реабилитационного центра, в котором получают шанс на исцеление дети-инвалиды, признанные неизлечимыми государственной медициной. Пациенты «Рассвета» требуют прекратить его «административное уничтожение» и исполнить решение УФАС, признавшего факт дискриминации реабилитационного центра.

Когда ведущий в мире специалист по кинезиотерапии (лечение движением — прим. ред.) Валида Исанова, выступающая с лекциями в Оксфорде, Париже и Лондоне, приехала в Омск неделю назад, она была крайне удивлена отношением к «Рассвету» региональных властей: «Вместо того, чтобы распространять этот уникальный опыт по всей стране, он намеренно уничтожается».

В случае неисполнения заявленных требований (всего их 19) до 20 июня участники акции оставляют за собой право «объявить бессрочную голодовку».