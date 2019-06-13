Есть фоторобот и свидетели. Нет подозреваемого

Михаил Скуридин. Фото из архива

«Коротко стриженный светловолосый мужчина славянской внешности. Имеет залысины. Рост порядка 178 сантиметров, возраст около 35–40 лет» — человека с таким описанием правоохранительные органы Магнитогорска не могут найти уже третий месяц. Дополнительная информация: мужчина управляет автомобилем KIA Sportage серебристого цвета.

31 марта прямо в центре Магнитогорска этот человек избил журналиста газеты «Магнитогорский металл» Михаила Скуридина. Журналист впал в кому и через полтора месяца умер.

— Было около 13.00. Мы с Мишей вместе вышли из дома, каждый по своим делам. Ему надо было купить батарейки и зайти в аптеку. Мне — купить торт, — вспоминает супруга Михаила Наталья Скуридина. — Я поехала в кулинарию на машине. Мы с ним разминулись буквально на пять минут. Я ехала по улице Ворошилова, и около дома № 1 увидела, что на тротуаре лежит мужчина и возле него стоят люди. Я узнала своего мужа, бросила машину, побежала к нему. Он был без сознания. Собравшиеся вокруг него люди сказали мне, что его ударил по голове какой-то мужчина. Ударил и скрылся на серебристом KIA Sportage. Номер никто не разглядел, потому что он был грязным. Через некоторое время муж пришел в сознание. Он не помнил, что произошло. Нормально говорил и хотел встать.

Скорая приехала быстро. От госпитализации Михаил, несмотря на просьбы жены, отказался. Вместе с Натальей они пошли домой. Михаил лег спать. Вечером ему стало хуже: пропала речь, началась рвота.

— Я вновь вызвала скорую. Миша уже не говорил, запаниковал, но отказывался от госпитализации. Я просила врачей забрать его, говорила, что у него травма головы, что он не соображает. Но они сказали, что не могут положить его в больницу без его согласия. Позже я узнала, что в таких случаях врачи могут вызвать скорую психиатрическую помощь. Но почему-то они ее не вызвали.

Госпитализировать Михаила удалось лишь на следующий день. Врачи диагностировали у него множественные ушибы головного мозга. 2 апреля журналиста пришлось ввести в медикаментозную кому.

Одновременно с борьбой за жизнь мужа Наталья помогала полиции в поиске нападавшего.

— Вечерами я ездила по кварталам и выискивала припаркованные около домов серебристые Sportage. Все номера найденных машин скидывала полицейским. Полицейские, правда, со мной общались очень дозированно. Я спрашивала, сколько владельцев Sportage уже проверено, — они не отвечали. Спрашивала, как идет расследование, в ответ: «Мы работаем». Материалов дела мне не показывали.

Не видели материалов дела и коллеги Михаила по «Магнитогорскому металлу».

— Мы узнали о том, что случилось с Михаилом, лишь спустя два дня после нападения. Он находился в отпуске, и еще неделю на работе мы его не ждали, — говорит главный редактор издания Олег Фролов. — Нам позвонили врачи, рассказали, что он в больнице. Мы тут же связались с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сказали, что работа идет, проводятся оперативные мероприятия.

По мнению Олега Фролова, нападение на Михаила Скуридина не было связано с его профессиональной деятельностью. В газете он отвечал за автомобильную тематику.

20 мая Михаил Скуридин умер. Материалы дела о нападении на него передали из полиции в Следственный комитет. Само нападение квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» — до 15 лет лишения свободы.

И.о. руководителя Орджоникидзевского межрайонного отдела Следственного комитета Алексей Субботин после получения материалов дела заявил магнитогорскому порталу «Верстов.инфо»:

«Фоторобот [нападавшего] есть, но, скажу честно, нам он не нравится. Мы сейчас заново проведем опрос свидетелей и сделаем новый более профессиональный фоторобот. Что касается видеозаписи, то мы ее проанализируем и проведем техническую экспертизу. Это будет делаться в Челябинске. Нужно увеличить изображение, провести раскадровку. Отмечу, что качество записи не очень высокое. Есть также нюанс — было слишком грязно, поэтому трудно рассмотреть номер автомобиля. Но шансы есть».

Фоторобот предполагаемого убийцы

— В настоящий момент мы устанавливаем и допрашиваем очевидцев совершенного преступления, — сказал «Новой» заместитель руководителя Орджоникидзевского межрайонного отдела СКР Николай Турнаев. — В Магнитогорске около 170 серебристых KIA Sportage. Более 100 владельцев этих автомобилей уже опрошено. Поиски преступника ведутся по всей Челябинской области, ориентировки на него разосланы в Башкортостан, Оренбургскую область, в Курган. Активно помогают люди, многие звонят, говорят: «У меня знакомый похож на человека с фоторобота». По таким сообщениям тоже работаем.

«Новая газета» также публикует фоторобот предполагаемого убийцы Михаила Скуридина.