Тайники следствия

Петр Саруханов / «Новая»

Со стволом никто у нас не лишний. Пришли к вам силовики с обыском, не оправдывайтесь, что не ждали. Предложите им пройти, помыть руки и чувствовать себя как дома. Или как в офисе управляющей компании «Русло», обслуживающей 6 домов.

В офисе «Русла», это в городе Альметьевске Республики Татарстан, двум полицейским помыть руки, правда, не предложили (видимо, посчитали, что у наших правоохранителей руки всегда чистые), но это не помешало им уверенно пройти к столам (к сожалению, письменным) и съесть все, что нашлось при обыске.

Вряд ли оперуполномоченный Парфенов и начальник отделения СО ОМВД по Альметьевскому району Туманов направлялись в жилищную контору на поиски фисташек, яблок или леденцов. О незаконном хранении этих лакомств в тумбе рабочего стола в уголовном деле уж точно ничего не говорилось. Как сообщает региональный проект «Idel.Реалии», полицейские искали какие-то документы, подтверждающие версию следствия о присвоении денег жильцов многоквартирных домов. Но документы еще надо отыскать, а фисташки — ​вот они. Вернее, их уже нет. Полкило фисташек по ходу обыска были без колебаний уничтожены полицейскими путем съедения. Вместе с яблоками и леденцами, которые тоже подвернулись под чистую руку. Кроме того, как указали в дальнейшем в жалобе сотрудницы офиса, «Парфенов выпил несколько чашек кофе с сахаром». Словом, был осуществлен своеобразный «план-перехват на ходу».

Сотрудники полиции оставили в «Русле» неизгладимый след, хотя и почистили до блеска свою обувь губкой с дозатором силикона, которую тоже извлекли из рабочего стола. След был столь очевиден, что республиканское МВД вынуждено было привлечь Туманова и Парфенова к дисциплинарной ответственности. А между тем ранее Альметьевская городская прокуратура ответила на жалобу, что «оснований для вынесения актов прокурорского реагирования не имеется». Интересно, проводилась ли прокурорская проверка с выездом на место? Хотя кто же поедет туда, где уже все съедено?

Случаи, когда полиция сомнительных нравов производит обыск и поддается соблазнам, нередки. Только что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал поступившее дело по обвинению двух полицейских, которые при обыске в отеле похитили 16 миллионов рублей. А в Калининграде предъявлено обвинение четверым сотрудникам управления экономической безопасности, присвоившим во время обыска в магазине янтарные изделия на 11 миллионов. Можно сказать, взяли магазин на мушку. На мушку в янтаре.

Что тут можно предложить? Наверное, надо строже регламентировать правила обыска и внести в них необходимые пункты. Например, в зависимости от времени процедуры уточнить: «Утром найденные продукты съешь сам, в полдень раздели их с понятыми, а вечером отдай врагу». Или: «Найденную заначку, сделанную подозреваемым от жены, забери себе, а дома хорошенько спрячь от своей». А также: «Если в саду подозреваемого ты выкопал при обыске сундучок с золотом, то не жадничай — ​тебе полагается только 25% клада».