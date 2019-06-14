Теперь дожить бы до свободы
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова взяла под контроль судьбу людей, осужденных за кондитерский мак
Ольга Боброваредактор отдела спецрепортажей
11 июня, когда решалась судьба Ивана Голунова и дозревал общественный запрос на изменения в наркотической статье 228 УК РФ, обеспечивающей стране основную численность тюремного контингента, в аппарате уполномоченного по правам человека прошла встреча с фигурантами «маковых дел» и родственниками осужденных.
Момент этой встречи мы никак не подгадывали. «Новая газета» много лет писала про маковых сидельцев, наконец, после громкого оправдательного вердикта присяжных в Брянске, мы решили, что теперь на нашей стороне и формальная законность (а не только внутреннее чувство справедливости). И стали добиваться встречи с уполномоченным.
— Я же вижу, кто передо мной, — изумленно констатировала на встрече Татьяна Николаевна. — Никакие не преступники, никакие не наркоторговцы.
И действительно: ни Валентина Георгиевна Веснина, 85 лет, ни кандидат наук Ольга Николаевна Зеленина, ни полковник в отставке Сергей Шилов, ни мама троих детей Яна Полухина — ну никак не были похожи на участников ОПГ. Что, впрочем, не мешало ФСКН при тех же исходных данных приходить к противоположным выводам.
О делах против участников бакалейного бизнеса в рамках маковой кампании, проводившейся Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, «Новой» известно с 2009 года. Тогда калужское УФСКН взялось расследовать дело против владельца бакалейной лавки на калужском рынке Николая Калинина, вскоре была арестована и продавщица лавки — Роза Каримова, а потом и кладовщик московской фирмы Роман Пронякин, в которой ларечник Калинин закупал свой товар.
Экспертиза установила, что мак, продававшийся в палатке, имеет сорную примесь в количестве 0,1%, что в 30 раз меньше допустимого. Среди зерен попадался сор в виде обломков стебельков, коробочек, оставшихся после переработки растения.
Так вот, тот самый сор в количестве 0,1% от общей массы признали наркотическим средством и всю партию кондитерского мака, обнаруженного на складе в Москве (56 тонн), записали как «особо крупный размер». Калужских ларечников и московских поставщиков бакалеи связали в организованную группу, все они были осуждены на сроки от 5,5 до 15 лет.
Позже редакция обнаружила огромное количество уголовных дел, возбужденных ФСКН по аналогичному сценарию. Среди самых громких — дело Полухиных, хозяев кафе в Воронеже, которые целой семьей из четырех человек получили колоссальные сроки в связи с тем, что использовали кондитерский мак в своей работе; то самое нашумевшее «брянское дело», по которому на скамье подсудимых оказались сразу 13 человек из разных регионов России.
Среди прочих подсудимой по «брянскому делу» проходила и заведующая химико-аналитической лабораторией пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина. Ее вина сводилась к тому, что по поручению начальства она, будучи специалистом, подготовила ответ на запрос по одному из ранее возбужденных «маковых дел»:
можно ли использовать кондитерский мак для извлечения из него наркотических веществ? Зеленина ответила: «нет» — и это позволило следствию вменить ей статью о пособничестве наркотической банде.
(Не могу удержаться от красноречивой детали: Юрий Девяткин, глава Управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД, один из двух генералов, отправленных в отставку по результатам спецоперации с подбросом наркотиков журналисту Голунову, — прежде в течение десяти лет работал в УФСКН по Брянску. Именно в это время там и расследовалось самое масштабное за всю историю «маковое дело».)
Парадокс подобных дел заключается в том, что кондитерский мак не запрещен в России и свободно используется в пищевой промышленности. Весь мак, о котором идет речь в упомянутых случаях, был ввезен в Россию со всей разрешительной документацией (в нашей стране мак не выращивается), ни у каких контролирующих органов не было к нему претензий — и только ФСКН придумала подкрутить законодательство так, чтобы основания для претензий появились.
Точное количество дел, возбужденных и расследованных по «маковому лекалу», нам неизвестно. Однако сам руководитель ФСКН Виктор Иванов накануне роспуска службы рапортовал о «десятках тысяч» подобных дел.
При этом «Новой» неизвестно о новых делах, возбужденных после роспуска ФСКН в мае 2016 года другими правоохранительными службами по аналогичному сценарию.
Встреча с Татьяной Москальковой закончилась принятием резолюции о формировании рабочей группы для принятия поправок, которые, с одной стороны, почистят закон от нововведений, пролоббированных ФСКН в собственных интересах, а кроме того, предотвратят саму возможность возбуждения подобных дел в будущем. Кроме того, уполномоченный заявила о том, что поддержит инициативы по досрочному освобождению людей, осужденных ранее в рамках «маковых дел». Потому что поправки — дело небыстрое, а многие продавцы из бакалейных палаток — пенсионеры, со всеми сопутствующими обстоятельствами. Рискуют не дожить.