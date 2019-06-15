«Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своем»

Дорогие друзья,

В пятницу, 7 июня, я зарегистрировалась кандидатом в Мосгордуму. Писать об этом в тот день мне показалось неуместным. И хорошо, что не написала.

Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую.

Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии.

За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах,

я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее.

Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени. Многие не верят, что работа в хосписе — очень благодарное дело; думают, что сталкиваться каждый день со смертью — невыносимо. Для меня это совсем не так. В этой работе есть осязаемый результат, который состоит из любви и благодарности, а главное, из ощущения, что каждая минута твоего рабочего дня — это не зря. За эти два месяца были и обвинения в том, что Фонд «Вера» стал теперь жить за государственный счёт, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка.

Помню, пару лет назад на меня написали анонимку, что я присваиваю квартиры умерших пациентов в ЦАО — тогда мне казалось, что хуже ничего быть уже не может...

Но последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное — лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми...

Видный политолог, а также папа мальчика, с которым мой младший сын год ходил в один класс, написал: «коллаборанты (за которыми мы готовы признать их автономную правду) обязаны понимать, что сегодня режим дает им деньги, статусы и привилегии, третируя за их счет революционеров. Не замечая этого, и принимая эти деньги и статусы за свидетельства своего интеллектуального превосходства, коллаборанты встают на путь реальной моральной деградации».

Деньги, статусы, третирование революционеров, интеллектуальное превосходство, моральная деградация? Это все обо мне. За то, что я решила баллотироваться в Мосгордуму. Когда бьют в спину, меня это выбивает из колеи.

Я хочу и готова видеть своё имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь)-Федермессер.

Всё. Противостояния больше нет.

Я действительно считала и в какой-то мере продолжаю считать, что есть серьезные системные проблемы, которые, используя депутатство, можно решить быстрее и эффективнее. Но к такому объёму лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова. Я готова биться за больных и умирающих, за бесправных, необезболенных, одиноких стариков, забытых на панцирных койках безвестных богаделен, — за них — готова. За себя — нет. За эти несколько недель я отчетливо это поняла и приняла то решение, о котором вам сейчас и сообщаю: моя кампания окончена. Спасибо за бесценный опыт.

Справляться со всем этим еще минимум три месяца ради победы на выборах и совсем непростой работы в Мосгордуме, которая тоже будет отнимать время и силы, я больше не буду. Я вымотана эмоционально и все время болею. Не хочу просыпаться утром, хочу проснуться уже в октябре. Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закаленнее. Я уже писала, что не понимаю, как моей недолгой сопернице Любе Соболь удаётся выдерживать все эти потоки грязи. Видимо, ее броня крепче.

Я все же предпочту отдавать себя не борьбе, а помощи. Сломалась ли я? Нет.

Удалось ли вам меня надломить? Да, пожалуй, удалось. Мне потребуется время на восстановление. Но я живучая. Я еще поработаю, в том числе, и для тех, кто так неожиданно для самих себя меня возненавидел.

Я остаюсь в фонде «Вера», и моем любимом Центре паллиативной помощи. Мы будем развивать Первый Московский Детский хоспис и делать все, чтобы жизнь там была такой, какой и должна быть в детстве — счастливой. Мы откроем, наконец-то, в Москве койки сестринской помощи.

Девять московских хосписов, Дом милосердия в Поречье, 25 «Регионов Заботы» с ОНФ. Это моя зона ответственности. С каждой следующей поездкой по стране я все больше люблю ее, люблю ее землю, ее людей. И я все больше переживаю, что в таком темпе помочь по-настоящему — нереально. Теперь времени станет немного больше.

И еще я все равно постараюсь сделать все возможное, чтобы выполнить обязательства данные фондам, которые выдвинули меня в депутаты. Это и программа по сопровождаемому проживанию в Москве, и общественный контроль, и помощь Лизе Алерт в поиске пропавших с помощью размещения объявлений на всех электронных табло Москвы, чтобы ускорить начало поиска, и появление в городе сестринских коек, и реформы в ГУП «Ритуал» и в работе московских моргов. Да, с депутатством было бы легче. И быстрее. Но постараюсь справиться и так. Без этого дополнительного ресурса. Я по прежнему рассчитываю на поддержку Правительства Москвы по всем социальным вопросам.

Я бесконечно благодарна людям, которые все это время были рядом и берегли меня: семье и команде (особенно Диме Ганьшину), друзьям и всем временно покинутым сотрудникам. Я возвращаюсь к вам.

Оказывается, люди должны и умеют объединяться за правду, а не рвать друг другу горло. Но чаще выходит именно рвать. Это грустно. А я «выбираю помогать» (таким был слоган моей несостоявшейся кампании).

P.S. Знаю, что есть много людей, которые собирались за меня голосовать. Мне неудобно перед вами, но в целом я считаю, что вы, как и я, на самом деле, уже выиграли. Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своём. Потому что тут моя правда. P.P.S. Ну и чтобы не пропал даром труд моих друзей (Саша и Глеб — вы лучшие), мои листовки должны были выглядеть так: