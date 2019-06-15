Лев? Лев, озвереть

Вечером 14 июня в общественное пространство под названием «Яма», что на Хохловской площади, в очередной раз пришли активисты проекта «Лев против», выступающие против распития и курения молодыми людьми в публичных местах. Их рейды, напоминающие полицейские, практически всегда сопровождаются конфликтами и массовыми драками с применением гражданских спецсредств самозащиты — перцовых баллончиков. Но в пятницу ко «Льву против» подключились настоящие бойцы ОМОНа, которые по указанию лидера проекта Михаила Лазутина начали без разбора и жестко задерживать отдыхающих — в том числе случайных прохожих и людей, фотографирующих происходящее на смартфон. Корреспондент «Новой» понаблюдала за участниками движения. Рассказываем, почему деятельность «Льва против» незаконна.

— Пойдем сначала воду купим, а потом за львичкой!

— Срочно бежим фоткаться!

Толпа короткостриженых, подкаченных парней — почти все как один в спортивных футболках, шортах, кроссовках «Адидас» и с барсеткой на поясе — заворачивает в Большой Спасоглинищевский переулок и твердым шагом идет в парк «Горка». Горстка девочек-подростков с разноцветными волосами, направлявшаяся в «Макдональдс», с визгом останавливается, открывает инстаграм и начинает снимать сториз.

— Почему мы идем за ними? — недоуменно спрашивает одна из них.

— Потому что весело!

Иллюстрация того, как «Лев против» проводил рейды в парке «Горка» на прошлой неделе pic.twitter.com/60FIbDtNtV — Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) June 15, 2019

Парни останавливаются перед входом в парк, по-хозяйски осматривая местность. Лидер группы Михаил Лазутин, молодой человек с густой бородой, одетый в белую рубашку, заходит первым — за считанные секунды с криками «Лев приехал!» к нему стекается чуть ли не половина отдыхающих.

Спортсмены с камерами и диктофонам проходят к трем парням, сидящим с пивом на лавочке, и просят их выбросить алкоголь.

Молодые люди беспрекословно выполняют требование, после чего Лев, протискиваясь сквозь толпу кривляющихся подростков, которые пытаются сделать с ним селфи, уверенно идет к следующим «жертвам».

— Ура! Сходка фанатов «Лев против» началась! — весело кричит девушка.

— Цирк начался, — мрачно отвечает ей парень.

Действительно, прибытие лидера проекта «Лев против» напоминало скорее цирковое представление, на котором разгоряченный зверь мечется по манежу, чем борьбу с алкоголем и курением в общественных местах, — именно этим, как утверждают участники проекта, они и занимаются.

За толпой, разросшейся примерно до 50 человек, чуть в стороне нехотя идут трое сотрудников полиции. Проходя мимо лавочки, на которой с двумя подругами тихо сидит женщина с баночкой пива, самый молодой из полицейских шепотом просит ее «избавиться» от алкоголя.

Светловолосый парень догоняет полицейских и просит их разобраться с пришедшими молодыми людьми, которые неделей ранее спровоцировали драку с применением перцовых баллончиков.

— Хочешь, мы тебя тоже примем? — буркнул полицейский, отворачиваясь от парня.

Кадр с одного из антиалкогольных рейдов «Льва против»

«Лазутин собрал вокруг себя ажиотаж, а потом просто перцем брызнул в толпу. Я тоже перцем получил. Толпа начала бушевать, негативить, бить бутылки, кричать разные неприятные лозунги. Затем они включили камеры и показали, якобы это мы виноваты, это мы животные, — делится со мной студент Михаил. — У меня была драка с одним из его «охранников». Они обступили, такие шкафы, пошли на нас, толкают. Я в ответку толкнул. Он меня схватил за шкирку. Дальше началась потасовка».

В это время «львы» окружают двух несовершеннолетних парней. В рюкзаке одного из них находят бутылку Blazer, и вся толпа под улюлюканье и крики «Лев — **** [дурак]» направляется к автозаку.

Спустя два часа рейда полицейские под присмотром спортсменов задерживают еще несколько подростков, застуканных за распитием, после чего участники проекта растворяются. Подростки расходятся по своим компаниям в разные уголки парка, на верхней площадке танцуют брейк, кто-то лежит на лужайке и смотрит в небо — рядом с ними стоит спрятанный во время рейда алкоголь.

Лев против Ямы

Яма — общественное пространство на Хохловской площади, которое появилось два года назад на месте котлована, вырытого для подземного паркинга. Она представляет собой амфитеатр, на ступеньки которого в хорошую погоду приходят отдохнуть москвичи, взяв на вынос алкоголь и пиццу из соседней кафешки.

«Яма — собирательный образ молодежи, которая стремится к комьюнити, к общению и веселому совместному времяпрепровождению. То, что люди там пьют, никак не влияет на криминогенность. Повестка Ямы позитивна — это место для отдыха, которое не трогает даже полиция», — рассказывает «Новой» посетитель Ямы.

31 мая спокойствие отдыхающих также прервали участники «Льва против», устроившие очередной пятничный рейд «против алкоголиков и наркоманов», которые, по их мнению, и приходят в Яму.

Конфликт активистов «Льва против» (его лидер справа) и отдыхающего в «Яме». Фото из соцсетей

Настойчивые просьбы спортсменов убрать алкоголь и затушить сигареты были встречены сопротивлением со стороны нескольких москвичей. В результате завязалась потасовка, закончившаяся драками, бросанием бутылок и распыленной на всю площадь перцовкой.

По словам Лазутина, первыми потасовку начали посетители Ямы. На видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, в частности, есть фрагменты, где мужчина бросает бутылки в толпу. При этом на ролике присутствуют и другие кадры, на которых парень идет по центру площади, к нему подбегает участник «Льва против» и прыскает баллончиком прямо в лицо.

— На видео зафиксировано всего два человека из десяти, кто бросал бутылки. Если нас захотят привлечь к ответственности, что в кого-то брызнули перцовым баллончиком, этот человек может пойти и написать заявление, — признает Лазутин.

— Бывают же и такие случаи, когда человек указывает вам [на того, кто бросил бутылку], и вы, условно говоря, даете команду.

— Только тот, кто увидел, что человек бросал бутылки, может на свою ответственность забрызгать его в лицо перцовым баллончиком. Дальше он за это будет сам отвечать.

Полиция, приехавшая в тот день в Яму на место происшествия, увела в автозак несколько человек за распитие в неположенном месте. Среди задержанных не было ни одного из участников «Льва против», спровоцировавших беспорядки.

Через неделю рейд повторился, но обошелся без массовых драк и перцовки, поскольку, как и в парке «Горка», проходил под присмотром полиции. Кроме того, в Яме появились люди, назвавшие себя «Пацаны за». Они стали бесплатно раздавать отдыхающим пиво и информационные листовки о противозаконности деятельности «Льва против».

«Основной задачей шоу является популяризация базовых знаний в области права, — говорит инициатор «Пацанов за» Никита Осьминин. — Если люди будут знать, что Миша не имеет права отбирать их собственность, и все будут действовать согласно инструкциям, рано или поздно ему придется уйти из Ямы, потому что контент, где каждый отказывается отдавать бутылки и не ведется на провокации, захватывающим не сделаешь и бабла не поднимешь».

Один из многих конфликтов Лазутина с отдыхающими москвичами. Кадр из видео

На следующее утро после рейда член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова поручила проверить деятельность «Льва против»: «Кто им дал право избивать и применять перцовые баллончики по отношению к жителям нашего города? Да, в Москве нельзя курить и распивать алкогольные напитки в общественных местах, но у нас есть сотрудники полиции, которые должны выявлять таких правонарушителей и следить за соблюдением закона».

Лидер проекта отверг обвинения в избиении, а применение физической силы объяснил угрозой человеческой жизни. «Добро может быть с кулаками, если оно кого-то защищает. В данном случае мы себя защищаем», — настаивает Лазутин.

Лев против педофилов

Михаил Лазутин. Фото: Сергей Петров, специально для «Новой»

23-летний Михаил Лазутин родился в Московской области. По образованию — специалист по защите информационных технологий. Он верующий, у него есть молодая жена и маленький сын по имени Лев.

«Общественной деятельностью» Лазутин начал заниматься в 2013 году. Его проект «Лев против педофилов» копировал деятельность создателя движения «Оккупай-педофиляй» националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Лазутин ловил педофилов на живца, жестко допрашивал их при встрече, унижал, разрисовывал лицо маркером и в конце ролика показывал фирменный знак Тесака — большой согнутый палец.

По словам Лазутина, он не занимался избиением («максимум у нас есть кадры, когда давали пощечину»), а на видео, где он обливает жертву мочой, якобы использовался апельсиновый сок. Лазутин утверждает, что на тот момент был глуп и что ему стыдно за свои действия. «Мне нужно было снять контент, сделать видео, что мы его поймали, что будем унижать за все эти вещи, которые он хочет сделать», — объясняет он в разговоре с «Новой газетой».

В 2014 году Лазутина заподозрили в краже денег и сотового телефона у «пойманного» мужчины, однако суд оправдал молодого человека, заявив, что оснований для заключения под стражу нет.

«Все родные, мама, близкие чуть ли не плакали, говорили, что все это ужас. Именно как мы себя ведем, как мы поступаем, — рассказывает молодой человек. — Постепенно мозги начали приходить в порядок, мы подкорректировали эту деятельность, но именно из-за того, что трудно их [педофилов] сажать в тюрьму».

Лев на бюджете

Сократив название проекта до лаконичного «Лев против» (отсылка к знаку зодиака), Лазутин переключился на борьбу с алкоголем и сигаретами. Некоторое время молодые люди сотрудничали с движением «СтопХам» (выступает против хамства и нарушения водителями правил дорожного движения) по инициативе его основателя Дмитрия Чугунова, но вскоре перестали из-за разногласий, связанных с президентскими грантами.

В 2014 году «Лев против» получил 5,2 млн рублей из бюджетных средств, в 2015 году — 7 млн рублей.

Лазутин отрицает, что проект получал гранты: «Безусловно, нам шла помощь, возможно, с этих грантов, как я сейчас понимаю. Но в основном неизвестно, куда эти деньги идут. Максимум мы получили около 300 тысяч рублей за все это время. Я обращался к доверенному лицу Путина, чтобы он разобрался в этой ситуации. Никакого ответа не было».

Инстаграм Лазутина

На YouTube-канал «Лев против» подписано более 1,7 млн человек. Монетизация канала — единственный источник заработка Лазутина, по его словам. Ролики, пестрящие громкими заголовками, например, «Массовое побоище на Яме», «Содом и Гоморра», «Толпы алкозомби в Москве», в среднем набирают около 700 тысяч просмотров и больше. За это Лазутина упрекал известный YouTube-блогер Николай Соболев: «Вы постоянно провоцируете людей, все время кликбейты вставляете в название. Ваш акцент постоянно на драках».

Впрочем, Лазутин и не скрывает, что в первую очередь работает на интернет-аудиторию, а личное воздействие на распивающих алкоголь для него вещь второстепенная: «Мы делаем это (рейды — ред.) не для того, чтобы вот этот конкретный человек перестал пить. Мы делаем это, я постоянно в роликах повторяю, в качестве примера для молодежи, детей, людей, неважно какого возраста».

— Почему в таком случае ваш проект вызывает столько критики?

— Люди, которые кричали человеку слово **** [нецензурное слово], не могу быть в принципе оценщиками моей деятельности.

Лазутин считает, что его работа по борьбе с алкоголем весьма эффективна. По его оценкам, «около 10–20 тысяч детей и представителей молодежи», которые смотрят ролики «Льва против», даже не начинали употреблять алкоголь (каким образом Лазутин это определил — сказать сложно). Лидер проекта называет их «спасенными душами, которые не пошли к маркетологам, пытавшимся их прозомбировать».

Эксперты, опрошенные «Новой», напротив, считают, что деятельность «Льва против» никак не влияет на алкополитику в России, и расценивают их действия как пиар. «Они вывели совершенно неправильную мысль о том, что у нас в стране алкоголизм и что с ним нужно бороться силой, — считает главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов. — Во-первых, уже больше ста лет уровень потребления алкоголя в России находится ниже европейских стран. Во-вторых, количество алкоголиков у нас достаточно низкое. Грубо говоря, у нас алкоголиков меньше, чем наркоманов. В-третьих, согласитесь, силовые методы — это глупость».

справка Вигиланты

Вигиланты — люди, которые борются с общественным «пороком», зачастую применяя силовые методы по аналогии с полицией. Но их функции назвать полицейскими можно только условно, поскольку вигиланты руководствуются не законом, а собственным пониманием справедливости и желанием наказать «нарушителя». К вигилантам относят неонациста Тесака, с которого брал пример Михаил Лазутин. Помимо проекта «Оккупай-педофиляй», Тесак был создателем движения «Реструкт», которое также якобы занималось борьбой с педофилами. Его участников судили за вымогательство, шантаж, грабежи и причинение вреда здоровью. Сам Тесак отбывает 10-летний срок по обвинению в возбуждении ненависти и хулиганстве. Среди вигилантов — некоммерческие организации, связанные с уже несуществующим прокремлевским движением «Наши»: вышеупомянутый «СтопХам» и «Хрюши против», которые боролись с недоброкачественным обслуживанием в универсамах и супермаркетах. Оба проекта (второго уже не существует) получали многомиллионные президентские гранты на поддержку своей деятельности.

Лев против закона

Михаил Лазутин беседует с корреспондентом «Новой». Фото: Сергей Петров, специально для «Новой»

— Почему вы взяли на себя полномочия сотрудников полиции?

— А в чем именно полномочия?

— Устранять правонарушения.

— Устранять правонарушения любой гражданин обязан.

— Допустим, вы предпринимаете попытки по устранению угрозы, но как следствие получаются гораздо более серьезные проблемы, драки…

— Но это происходит и без нас. Они (пьяные — ред.) и на сотрудников полиции нападают, просто на людей. Большой процент преступлений творится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции может задержать и составить протокол. Мы этого не делаем.

По словам Лазутина, ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» позволяет им как представителям гражданского общества информировать органы внутренних дел об угрозах общественному порядку, требовать от граждан прекратить противоправные деяния и принимать меры по охране места происшествия.

Участники «Льва против» настаивают — их действия абсолютно законны, но это не так. В законе действительно написано, что граждане имеют право информировать о преступлениях и правонарушениях (ст. 8). Однако требовать и принимать меры не в их компетенции — таким правом обладают лишь сотрудники правоохранительных органов, а также назначенные ими внештатные сотрудники полиции и народные дружинники. Участники «Лев против» не являются ни первыми, ни вторыми, ни третьими.

«В современном обществе активность граждан может быть регламентирована только с точки зрения что допустимо, а что нет, какие границы могут быть у такой деятельности, — объясняет социолог правозащитного фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. — «Лев против» переходит границы, потому что использует метод насилия и принуждает людей выполнять их требования. У граждан по отношению к другим гражданам нет функции принуждения. У полиции она есть».

Действия членов «Льва против» можно расценить как самоуправство, однако со стороны правоохранительных органов на них нет адекватной и должной реакции.

«Возникает вопрос, с чем это связано? С какими-то договоренностями, или, может быть, полиции не до них, или полиция не понимает, в чем разница между активистами и вигилантами», — предполагает Новикова.

***

Яма на Хохловской площади

На прошлых выходных на Хохловской площади было по-прежнему многолюдно. Единственное, что выдавало настороженность отдыхающих после вышеупомянутых событий, — небольшая белая табличка у входа в Яму, гласившая:

«Лев больше не против — сидит и мирно пьет пиво на Яме. Полиция больше не нужна — преступников нет. Россия и США помирились. Везде свобода слова. В стране легалайз — все ходят на улыбе. Выросли зарплаты. Армия больше не нужна. Все счастливы. А потом я проснулся».

Через пару часов табличка тоже исчезла.

Материал подготовлен при участии Дарьи Козловой, специально для «Новой»