Герой нашего времени — капитан Сякин

Полицейский задерживает пожилую женщину с томиком Конституции в руках. 12 июня 2019 года. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Это он 12 декабря 2009 года принял героическое участие в пресечении акции, угрожавшей самим основам существующего в стране строя. Тогда группа злоумышленников, собравшись в центре столицы, непосредственно у здания Администрации президента, вытянулась в цепочку, и каждый, представьте, поднял над головой по листку с крупно написанной буквой; получилось: «Соблюдайте Конституцию!». И милиционер Сякин с товарищами, а также с коллегами из Федеральной службы охраны это безобразие пресек, ибо призывать к соблюдению Конституции у нас можно при получении санкций и в специально отведенном для этого месте.

В ходе пресечения милиционер Сякин лично обезвредил одного из злоумышленников и доставил его в это самое специально отведенное место, определил в обезьянник, написал соответствующий рапорт, дежурный составил протокол. А потом мировой судья, беспощадный, но справедливый, которому милиционер Сякин дал исчерпывающие свидетельские показания, все взвесив на хорошо откалиброванных весах отечественной Фемиды, назначил злоумышленнику штраф в 500 рублей.

Согласитесь, вполне по-божески. Не те деньги, из-за которых стоило бы постромки рвать. Но злоумышленник не успокоился. Он утверждал, что милиционер Сякин в своих показаниях врет. Что, будучи фотокорреспондентом Российского информационного агентства «Новости», у здания администрации президента выполнял редакционное задание, имел при себе служебное удостоверение, никаких букв, складывавшихся в неприличное слово, в руках не держал, да и не мог этого сделать, потому что руки были заняты фотоаппаратом, которым он снимал демонстрантов и пресекавших безобразие героев правопорядка. Снимки, кстати, были предъявлены мировому судье, но мирового судью не впечатлили, он поверил милиционеру Сякину, в подробностях описавшему, как якобы корреспондент нагло размахивал листком с буквой в строю себе подобных. На мирового судью даже не произвели впечатления соответствующие заявления руководителей РИА Новостей, от своего сотрудника не отказавшихся.

Но вся прелесть в том, что РИА Новости — это не какая-то оппозиционная контора, шакалящая у чужих посольств, а серьезная государственная организация,

и она в 2011 году еще не привыкла, чтобы с ее сотрудниками обращались так, как это делает милиционер Сякин. Решение судьи обжаловали. В тот же день, когда суд оштрафовал фотокорреспондента, руководители и главные редакторы ведущих российских СМИ обратились к тогдашнему главе МВД Рашиду Нургалиеву с открытым письмом, в котором потребовали разобраться и принять меры к тому, чтобы оградить общество в целом и журналистов в частности от безнаказанных нарушений их прав и свобод со стороны правоохранительных органов. Специальное заседание секретариата провел (тогдашний) Союз журналистов…

В общем, вышестоящий районный суд решение мирового судьи отменил. Тем более что и милиционер Сякин вдруг заявил в районном суде, что в отношении корреспондента просто обознался, принял его за кого-то другого.

«Нами он был задержан ошибочно, так как подходил по приметам к другому гражданину, принимавшему участие в пикете», — туманно пояснил Сякин. Из сказанного им следовало, что «задержание происходило по ориентировкам, представленным сотрудниками ФСО». Но в ходе проведенной впоследствии служебной проверки, просмотрев все фото- и видеоматериалы, милиционеры убедились в том, что корреспондент в пикете не участвовал, а был задержан только потому, что внешне походил на кого-то из митингующих. Поэтому, как показал милиционер Сякин, на первом суде он был уверен, что журналист участвовал в пикете, а теперь (после проверки) уверен в обратном. Так что его прежние (свидетельские!) показания можно считать недействительными.

И административное дело в отношении корреспондента было отменено. Все закончилось замечательно, как не бывает. Корреспондент сэкономил пятисотку.

«Мы удовлетворены тем, что ситуация разрешилась в рамках правового поля. Всеми участниками процесса, судьей и представителями органов внутренних дел был проявлен принципиальный подход к делу, что позволило оперативно устранить допущенную в отношении нашего сотрудника ошибку», — так оценил все произошедшее заместитель гендиректора РИА Новостей.

Но мне представляется, что, если говорить о принципиальном подходе, надо как раз НАЧИНАТЬ разбираться — и с милиционером Сякиным, и с его начальниками, и с судьями.

Иначе титанические усилия, предпринятые всеми нами во имя победы здравого смысла, и гроша ломаного стоить не будут. Дело с корреспондентом РИАН вполне может стать прецедентом, после которого чувство наглой безнаказанности милиционера сможет хоть чуть умеряться страхом перед неотвратимым наказанием.

Даже если сделать милиционера Сякина козлом отпущения, единственным ответчиком по этому несложному делу, и дать милиционеру Сякину полной мерой — то ведь задумается в следующий раз Сякин, когда представится новая возможность составить липовый рапорт. А иначе — не задумается и, даже если его вдруг поймают за руку, просто опять сошлется на плохую зрительную память. И к этому его физическому недостатку опять отнесутся с пониманием.

Вон уж больше года прошло, как подмосковный ОМОН, присланный во Владивосток разгонять местных демонстрантов, с особенным удовольствием поколотил дубинками освещавших акцию журналистов, заведомо зная, что бьет именно журналистов. Наш профессиональный Союз собрал эти факты и направил соответствующее письмо генеральному прокурору. Из Москвы письмо это переправили непосредственно в Приморье, оттуда ответили: так как омоновцы работали в масках, установить конкретных виновных не представляется возможным.

Осознаю трудности приморских прокуроров (подмосковный ОМОН, поколотив владивостокцев, убыл — не снимая масок! — по месту постоянной дислокации). Но ведь у этих героических людей есть начальники, отдающие им приказания и отвечающие за то, как эти приказания выполняются.

Казалось бы, накажите начальников, и многое сразу изменится волшебным образом.

Кстати, касается это не только органов внутренних дел. Первый же дом, снесенный московскими властями в знаменитом ныне дачном поселке «Речник», как установил суд, был снесен незаконно. Надеюсь, против соответствующих чиновников уголовное дело возбуждено будет, но хотя бы поувольнять их всех (всех!) уже сейчас — можно? Только за этот единственный дом. Да за то, что рушили его ночью, в мороз, да хозяйку избили, да имущество поразворовали…

Вот на какие мысли навела меня история с героическим милиционером Сякиным. Но я, кажется, размечтался….

…А теперь о том, почему я вдруг столь обильно взялся цитировать свою старинную заметку?

В соцсетях появился свежий снимок, тут же разошедшийся в сотнях перепостов. Человек 12 июня 2019 года наводит общественный порядок в центре столицы, и он, разумеется, прав. Потому что в брошюре (я ее читал!), которую держит в руках женщина, действительно такое понаписано, что даже иные стойкие умы могут пошатнуться в своих убеждениях.

И тут же героя снимка узнали!

Владимир Сякин — уже капитан — попал в мемы за задержание женщины 12 июня. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Это он, бывший милиционер, а ныне очистившийся от былых, свойственных милиции недостатков, уроженец поселка Середейский (это на полпути из Калуги в Брянск; в Середейском 1700 человек населения, а изо всех достопримечательностей — закрытая шахта и руины усадьбы Орловых) Владимир Сякин! Тот самый, но уже — капитан полиции, можем поздравить.

Судя по всему, Конституция России стала его специализацией.