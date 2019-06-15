«Воспитательный процесс»

Бизнесмен Юрий Юдин. Фото: E1.ru

14 июня судья Пригородного районного суда Свердловской области Евгения Мулькова приговорила к четырем годам лишения свободы условно екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, основателя IT-холдинга «АйТиЭм», куда входят интернет-провайдер «Планета» и популярный развлекательный портал Weburg.net.

Юдина обвиняли в истязании несовершеннолетнего ребенка. Суд проходил в закрытом режиме, и вплоть до приговора о подробностях уголовного дела почти ничего не было известно.

Однако за день до приговора нижнетагильское издание «Между строк» опубликовало видеозапись истязания. Эта видеозапись и легла в основу обвинения.

Посреди комнаты стоит мальчик 5–7 лет в синей кофте.

«Вот если ты будешь делать больше, чем на тренировке, ты их догонишь. А так ты не догонишь их», — говорит ему Юдин. Речь идет о детях, которые, как и мальчик, ходят в секцию айкидо. Мальчик в секции — не среди лидеров. Юдин протягивает ребенку пульт управления со словами: «Ну, наказывай!» Мальчик жмет на кнопку, после чего — резко выгибается и всхлипывает. Он нажимает на кнопку 3 раза. Юдин останавливает его и говорит: «Медленней!» Мальчик нажимает на кнопку еще 7 раз, но держит ее теперь дольше. Начинает реветь, но Юдин требует: «Считай!» Всего мальчик жмет на кнопку 15 раз!

Как позже установит следствие, на шее у мальчика в тот момент был электроошейник. Каждый раз, нажимая на кнопку, он бил себя током.

«Вот оно тебе надо? Вот зачем ты это делаешь? — спрашивает Юдин, когда ребенок заканчивает самоистязание. — Глупость, глупость! Ты все равно остался слабым. Ты смотри: ты сам себя наказал, остался слабым и ничего не достиг в айкидо. А мог просто сделать [непонятно, что именно] каждый день. И был бы сильным, тебя бы все уважали, и никто бы тебя не наказывал. И ты сам бы себя не наказывал. Ты делаешь глупость, понимаешь? Ты дурной».

Истязание на видео снимала предположительно мама мальчика. Она, как установило следствие, работала в одной из структур «АйТиЭм» и являлась подчиненной Юдина.

По словам бизнесмена, женщина сама попросила его «наказать» ребенка. На суде она отказалась свидетельствовать против предпринимателя.

Сам Юдин на суде назвал происходящее на видео «не более чем воспитательным процессом».

Видеозапись с издевательствами, по сообщениям СКР, следователям передал человек, проходивший по делу Юдина в качестве свидетеля. Его имя не раскрывается. Однако известно, что запись с электроошейником — не единственная, на которой Юрий Юдин издевается над детьми.

Еще на одной записи, которая имеется в распоряжении «Новой», Юдин, находясь на природе, берет в одну руку толстую палку, а в другую — ребенка, также лет семи на вид. «Ну что нет-нет?» — спрашивает мужчина ревущего мальчика. Отводит его в сторону и сильно бьет палкой по ягодицам.

Все это происходит на глазах минимум четырех человек: троих взрослых и одного ребенка.

На третьей записи, которую также публикует нижнетагильский портал «Между строк», Юдин, находясь в квартире, обзывает лежащую перед ним девочку непечатными словами и «изгоняет» из нее «демонов», заламывая руки.

На четвертой записи бизнесмен колет руку несовершеннолетнего мальчика ножом, «чтобы выяснить: мальчик он или девочка».

Кадр из видео, опубликованном порталом «Между строк»

На пятой — прокалывает руки девочке и мальчику иголками со словами: «Джедаи не рыдают».

Всего семь записей, на которых запечатлены физические издевательства над детьми. Всем детям — не больше десяти лет.

После оглашения приговора по СМИ и соцсетям прокатилась волна возмущения: условный срок за зверства?! На платформе Change.org появилась петиция с требованием пересмотреть дело бизнесмена. Будет ли подана апелляция прокуратурой — непонятно: в пресс-службе ведомства «Новой газете» заявили, что государственное обвинение еще не получило мотивировочную часть приговора, поэтому не может ответить на вопрос об обжаловании. На суде прокурор требовал для Юдина пять лет колонии.

Однако нужно сказать, что и условный срок в деле Юдина — уже «успех».

Юрий Юдин в суде. Кадр из видео

В прошлом году все тот же Пригородный районный суд вовсе освободил бизнесмена от уголовной ответственности, посчитав, что его дело неправильно квалифицировать по статье 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего»). Председатель суда Юлия Клепцова тогда переквалифицировала дело Юдина на ст. 116 УК РФ («Побои») и закрыла его «за истечением сроков давности»: видео с истязанием ребенка электроошейником было снято в 2014–2016 годах, а «сроки давности» по ст. 116 УК составляют всего два года. Решение председателя Пригородного суда, правда, было успешно оспорено прокуратурой.

По словам собеседников «Новой» в «АйТиЭм», Юдин вел себя жестоко не только с детьми, но и с подчиненными.

После возбуждения уголовного дела Юдин ушел из бизнеса, заявив, что его компания «не имеет никакого отношения к обстоятельствам личной жизни».

У самого Юрия Юдина двое детей. Он лишен родительских прав.

Екатеринбург